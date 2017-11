Vill jubel på sjøen då dei trefte SIDE 4 OG 5 Skal fornye verdas største flåte SIDE 6 Gladlaksar etter strålande år SIDE 18 OG 19 Hav av moglegheiter Magasin om fiskeri og havbruk i Sogn og Fjordane. Gitt ut av Fjordenes Tidende og Firdaposten i november 2017. Lykkast saman Godt samspel mellom to oppdrettarar har bidrege til å skape livskraftige øysamfunn i Flora. SIDE 20 FOTO: TARJEI LANGELAND

2 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 Fekk meir for makrellen Tredobla på åtte år Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliardar kroner i 2016. Det er 17 milliardar kroner meir enn i rekordåret 2015. – 2016 var eit fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien auka med 23 prosent og passerte for fyrste gong 90 milliardar kroner. 67 prosent av eksporten, målt i verdi gjekk til Europa, seier administrerande direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd. Norge eksporterte 309.000 tonn makrell for 4,1 milliardar kroner i 2016. Det er ein nedgang i volum på 12 prosent, medan verdien auka med 6 prosent. Norge eksporterte 8 prosent meir sild i 2016, medan verdien auka med 28 prosent til 3,1 milliardar kroner. Norge eksporterte skaldyr for 1,9 milliard kroner i 2016. Det er ei auke på 21 prosent frå 2015. Norge eksporterte ein million tonn laks og aure til ein verdi av 65,3 milliardar kroner i 2016. Det er ein nedgang i volum på 3,5 prosent, medan eksportverdien auka med 31 prosent eller 15,4 milliardar kroner frå 2015. Verdien er tredobla på åtte år. Norge eksporterte kvitfisk for 13,8 milliardar kroner i 2016. Det er òg rekord og ei auke på 6 prosent, eller 821 millionar kroner. Volumet auka med 7 prosent. les meir om desse sakene: Rekord for norsk sjømat Kvinnene grip moglegheitene 08 Har alt ein treng 22 Snuoperasjon til ein halv milliard 28 Finn alt dei treng i regionen 34 Dette er Hav av moglegheiter For 15. året på rad kjem Fjordenes Tidende i Måløy og Firdaposten i Florø ut med ei felles temaavis om fiskeri- og havbruksnæringa i fylket. Vi som til dagleg kivast om å vere først med lokale nyhende i dekningsområdet vi deler, ser heilt klart at vi saman kan lage eit betre og meir komplett produkt. Vi er stolte av å presentere årets utgåve av Hav av moglegheiter. Ansvarlege redaktørar: Erling Wåge, Fjordenes Tidende og Svend Arne Vee, Firdaposten Redaksjonsansvarlege: Sindre Blålid Kvalheim, Fjordenes Tidende og Arve Olav Solbakken, Firdaposten Skrivande journalistar: Sindre Blålid Kvalheim og Jørn-Arne Tomasgard, begge Fjordenes Tidende. Arve Olav Solbakken og David Antonsen, begge Firdaposten Marknadsansvarlege: Ståle Tennebø, Fjordenes Tidende og Sander Ødelien, Firdaposten Trykk: Polaris Trykk Ålesund Opplag: 49.000 eksemplar som blir distribuert til alle husstandar og verksemder i Sogn og Fjordane DEI SISTE ORDFØRARANE: Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad (Ap) og Flora-ordførar Ola Teigen (Ap) har vore blant dei sterka Fiskerikommunen Kin KRONIKK Vi har store ambisjonar for nye Kinn kommune. Kinn skal vere ei drivkraft på kysten. Vi skal danne ein eigen region på kysten, ein region som er tufta på å fremje kysten sine interesser og vere det lokomotivet både folket og næringslivet langs kysten etterspør. Kinn vil vere ein kommune som er sterk på næring. Ifølgje NHO sitt siste kommunebarometer er Flora og Vågsøy på første- og andreplass i Sogn og Fjordane i kategorien næringsliv. Vi har også begge solide plasseringar på landsstatistikken (høvevis nummer 54 og 73). Etter etableringa av Kinn kommune skal vi bli endå sterkare. Næringslivet på kysten engasjerte seg tidleg i debatten rundt ein kystkommune, og kom med klare tilbakemeldingar og forventningar som har vore til stor nytte i etableringa av Kinn kommune. Både Flora og Vågsøy har eit svært variert næringsliv, og utfyller kvarandre godt. Store deler av verdiskapinga baserer seg på havressursane. Fiskerihistoria for området er lang og omfattande. Store og kjende verksemder, både nasjonalt og internasjonalt, har sitt utspring i det som skal bli Kinn kommune. Fleire av dei store aktørane har hovudkontor i kystbyane. Desse bedriftene har vore viktige samfunnsbyggarar langs

HAV AV MOGLEGHEITER 2017 3 Fiskeri i Vågsøy og petroleum i Flora Kinn kommune ønskjer å bli den sentrale utviklingsaktøren mellom Bergen og Ålesund. I juni vart det klart at Vågsøy og Flora frå 1. januar 2020 vil vere samla i Kinn kommune. I intensjonsavtala som dei to kommunane er einige om slår dei fast at dei ønskjer å skape verdiar av moglegheitene som ligg i havrommet, farleiene og hamnene: – Organisering av hamn og næringsarbeidet skal skje på ein måte som sikrar både heilskapleg samordning og satsing på komparative fortrinn i alle delar av kommunen. Eit døme er fiskeriaktiviteten i Vågsøy og petroleum i Flora. I fjor kåra NHO dei to kommunane for tredje året på rad til dei beste næringslivskommunane i fylket. Seks av dei sju personane i fylket med høgast inntekt i fjor var busett i Vågsøy (3) eller Flora (3). FISKERIBY: Det vart landa 207.619 tonn fisk i Måløy i fjor. Her leverer eit fartøy makrell ved Maaløy Seafood i haust. FOTO: SINDRE BLÅLID KVALHEIM aste pådrivarane til ei samanslång av dei to kommunane. Frå 1. januar 2020 vert Vågsøy og Flora slått saman til Kinn kommune. FOTO: FIRDAPOSTEN nn - ei drivkraft på kysten heile kysten, og har generert inntekter, arbeidsplassar og aktivitet i generasjonar. Tilgang til naturressursane i havet og sentral plassering på kysten gir oss store mogelegheiter. Samtidig har næringa vore gode på omstilling, og har klart å snu nedgangstider til noko positivt gong etter gong. I kjølvatnet av dei tradisjonsrike bedriftene har vi sett ei lang rekke nyetableringar i nye næringar, med tilknyting til kyst og hav. Eksempel som kan trekkast fram er IT-miljøet rundt LocalHost, testtanken Stadt Towing Tank og bølgekraftverket Hydrowawe i Måløy, og batteriferjene til Fjord1, Nekst og Vestnes land i Florø. Kinn kommune skal vere ein aktiv tilretteleggar for både eksisterande næringar og for nyetableringar. I tillegg til å sikre dei primære kommunale oppgåvene, skal vi legge ressursar i å vere ei drivkraft for å utvikle kysten. Det handlar om å vere i forkant i arealplanlegginga. Det handlar om å ta aktivt del i moglegheitene i virkemiddelapparatet. Det handlar om å vere ein attraktiv kommune å bu og leve i. Det handlar om å aktivt legge til rette for å utvikle utdanningsmiljøa vi har innan marine og maritime fag. Det handlar om å snakke med ei felles stemme i spørsmål som vedkjem kysten, og skape eit endå sterkare nettverk blant kystkommunane. Kinn kommune skal bli den viktigaste industrikommunen mellom Ålesund og Bergen, med fiskeri og havbruk som den kraftigaste berebjelken. OLA TEIGEN (AP) Ordførar i Flora KRISTIN MAURSTAD (AP) Ordførar i Vågsøy

4 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 Fekk eit fantastisk ad FLORA: – Det var heilt fantastisk stemning då vi etter fleire bomkast hadde dei første makrellstørjene i nota. Då var det vill jubel, fortel Linn Nekkøy. 28-åringen er ikkje verken styrmann eller sjømann, men har ein bachelor i statsvitskap. Men ho er arveleg belasta innan fiskeri, som dotter av skipper Atle Magne Nekkøy på Flora-båten Bluefin. To av onklane hennar og eit søskenbarn er også mannskap. Fiskeri ligg i blodet. – Det er eigentleg litt tilfeldig at eg byrja på sjøen. Då eg var ferdig på vidaregåande skule, mangla dei ein mann om bord. Eg sa «ja, men eg kan jo hjelpe til». Det var ikkje heilt populært i starten, men til slutt fekk eg lov å vere med. Og eg skulle berre vikariere i eit par månader, men det vart halvanna år, smiler Linn, som etter makrellstørjefisket sette kursen tilbake til skulebenken og meir studiar. Loddtrekking Bluefin fekk årets forsøksfiske etter makrellstørje etter loddtrekking. Medan fjorårets vinnar Hillersøy frå Bulandet, tok heile kvoten sin i eit kast på Møre, måtte Bluefin gjere jobben i fleire vender på kysten av Hordaland. Vandringsmønsteret til makrellen er ikkje heilt likt frå år til år. Bluefin starta opp kring 20. august og kom i mål med kvoten på 42 tonn medio september. Siste kast inneheldt 78 fiskar. – Vi såg at det var mykje i siste stimen vi kasta på. Vi let kring 30 sleppe ut att, fortel skipper Atle Magne Nekkøy. Dei reknar med å bikke litt over totalkvoten på 42 tonn. Med 100 kroner kiloen netto i snitt for fangsten, kan det bli ein netto på over fire millionar kroner. God radar Nekkøy håpar å få størjefisket neste år også. Han meiner det er grunnlag for eit vidare fiske, sidan det er mykje størje å sjå. – Det er veldig interessant å sjå mønsteret for korleis størjene bevegar seg. Dei held ein fart på 3,5 til

HAV AV MOGLEGHEITER 2017 5 STOR STEMNING: Det var stor stemning om bord då «Bluefin» var på veg i land med første fangst på 29 fisk. FOTO: PRIVAT Makrellstørja er framleis ein truga art Fisket etter makrellstørje var ei viktig inntektskjelde i fiskeria i Norge på 1960-talet, men bestandane blei etter kvart fiska for mykje ned. Makrellstørja gyt i middelhavsområdet og Mexicogolfen og vandrar over heile Atlanterhavet. Fisk merka i Norge, er blitt funne att på Bahamas. Makrellstørja kan bli 4,5 meter lang og vege opp i mot 700 kilo. Den er bygd for fart og kan komme opp 70 km/t. Den lever av pelagisk stimfisk som sild, ma- krell og ansjos i tillegg til blekksprut og diverse krepsdyr. Dei jagar i flokk og samarbeider om jakta. Per i dag er bestanden rekna for å vere truga grunna overfiske, men bestanden er no aukande igjen. Fisket er regulert gjennom ICCAT (International Commission for Conservation og Atlantic Tuna). Norge fekk ei kvote til forsøksfiske frå 2013 på 30 tonn. I 2017 var kvoten på 40 tonn. Sportsfiskarane vil ha sin del av kvoten – Når forsøksfisket no er over, er det urimeleg at sportsfiskarane ikkje får sin del av makrellstørjekvoten. Det seier Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger og Fiskerforbund. Dei viser til at den internasjonale forvaltningsorganisasjonen ICAAT tek høgde for at også sportsfiskarane får sin del av ein no aukande bestanden av tunfiskartane. – Vi meiner at det må setjast av 2–3 tonn av den norske kvoten til rekreasjons- og fritidsfiske. Vi må gjennomføre registrering av fiskarar og båtar og gje skikkeleg opplæring. Men det er klart at her trengst det langt meir enn vanleg sportsfiskeutstyr, vi snakkar trass alt om verdas sterkaste fisk. Det har oppstått skikkeleg fiskefeber etter at danske og svenske fiskarar som del av eit prosjekt fekk fiske makrellstørje for å merke den og sleppe den fri att. 40 fisk blei fanga og sleppte lause igjen. Fjeldseth understrekar at Norges Jeger og Fiskerforbund ikkje ser for seg størjefisket som eit allemannsfiske. Men dei ønsker seg ikkje canadiske tilstandar, der fisket er kommersialisert og organisert slik at ein må kjøpe seg plass på ein charterbåt for å få del i fisket. drenalinkick 4,5 knop. Plutseleg kan dei snu 40 grader styrbord eller babord, og finn seg ein flekk med makrellyngel. Då går dei i full fart gjennom stimen, et og så held dei fram på akkurat den same kursen som dei gjekk opphavleg. Dei må ha ein veldig god radar, seier fiskeskipperen. DAVID ANNONSEN/ARVE SOLBAKKEN redaksjon@firdaposten.no SKIPPEREN: Atle Magne Nekkøy har erfaring frå tunfiske utanfor Afrika. FOTO: TARJEI LANGELAND KUNDE PÅ PLASS: Den japanske kunden var på plass på kaia i Florø for å få fisken handtert og pakka akkurat slik han ønskte det. FOTO: TARJEI LANGELAND

6 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 NYTTA HØVET: Per Jørgen Silden (f.h.) og Hans Petter Selstad leier høvesvis Måløy-selskapa Skipskompetanse og Selstad som for tida satsar i Kina. Her takkar dei statsminister Erna Solberg (H) for regjeringa sitt arbeid med å normalisere Norge sitt forhold til Kina. FOTO: SINDRE BLÅLID KVALHEIM Nobel fangst i Kina MÅLØY: Selstad og Skipskompetanse skal fornye kinesisk fiskeindustri etter at forholda mellom landa har betra seg. – Fiskeindustrien i Kina ser behovet for å utvikle seg samtidig som at resten av Kina blir modernisert i eit enormt tempo, seier dagleg leiar Per Jørgen Silden i ingeniørselskapet Skipskompetanse i Måløy. Saman med blant anna utstyrsleverandøren Selstad i Måløy og eit kinesisk verft sør for Shanghai har dei etablert eit joint venture-selskap. – Hensikta er å bidra med kompetanse og utstyr for å modernisere delar av kinesisk fiskeindustri, forklarar administrerande direktør i Selstad, Hans Petter Selstad. Kina er verdas største sjømat- marknad og fiskeflåten er også verdas største. Flåten er likevel umoderne, og det er her dei to Måløy-selskapa ser moglegheiter. – Kinesarane har vedteke store program for å finansiere moderniseringa av fiskeflåten og kontakten vår i Kina har kontaktar både på regionalt og sentralt politisk nivå. Så dette kan bli veldig interessant, meiner Selstad. Moglegheiter for fleire Han forklarer at den nye kinesiske partnaren deira har fleire norske kundar, og at det var naturleg for verftsdirektøren å sjå hit når dei ønskte å ta del i moderniseringa av den kinesiske flåten. – Norge er heilt fremst i verda på teknologikunnskap innan fiskeri. Derfor var det naturleg for han å sjå etter partnarar i Norge, og han enda opp med dei to beste han fann, smiler Selstad. Håpet for dei to lokale selskapa er at medan Skipskompetanse får designe nye kinesiske fiskefartøy og Selstad får levere utstyr til fartøya, så kan også fleire norske selskap få ta del i moderniseringa av fiskeindustrien i Kina. – Det er store moglegheiter for å dra inn andre norske utstyrsleverandørar, seier Selstad. – Også lokale? – Sjølvsagt. – Diplomatisk bragd Då Erna Solberg (H) besøkte Måløy i sommar nytta Hans Petter Selstad og Per Jørgen Silden anledninga til å takke statsministeren for at Norge før jul klarte å normalisere forholdet til Kina. Eit forhold som har vore kjølig sidan den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo vart tildelt Nobels fredspris i 2010. Tildelinga vakte sterke reaksjonar i Kina der styresmaktene ikkje «kjøpte» den norske forklaringa om at nobelkomiteen var politisk uavhengig og at norske styresmakter ikkje kunne «klandrast». Arbeidet med å forhandle fram ei frihandelsavtale mellom landa stoppa derfor i november 2010, og norske bedrifter opplevde utfordringar på fleire område i sine operasjonar i Kina. I desember 2016 bekrefta både norske og kinesiske styresmakter at forholdet omsider var normalisert og at forhandlingane om frihandelsavtaen kunne halde fram. – Vi synst det er riktig at regjeringa får kreditt for den diplomatiske bragda dei har gjort med å normalisere forholdet til Kina, seier Hans Petter Selstad. Skipskompetanse, som nyleg feira tiårsjubileum, har tidlegare teikna fartøy for kundar i Taiwan. Både for dei og Selstad er Kina «ukjent territorium». – Vi leverer mykje i Øst-Russland, men har aldri levert til Kina før. Så om dette no blir ein marknad, så er den helt ny for oss, slår Selstad fast. ⚫⚫Selstad omsette for 302 millionar kroner i fjor, medan resultatet før skatt var på 21,9 millionar kroner. Begge tala er rekordhøge for familieverksemda. ⚫⚫Skipskompetanse omsette for 17,4 millionar kroner i 2015 og hadde eit positivt resultat på 3,4 millionar kroner før skatt. SINDRE BLÅLID KVALHEIM sindre@fjt.no

HAV AV MOGLEGHEITER 2017 7

8 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 Har erstatta «verdas beste båt» RAUDEBERG: Torbasreiarlaget har igjen to fartøy i flåten. – Vi hadde verdas beste båt, men den har vi seld. No får vi ta eit «kvileskjær» og bruke denne. Den er godt tilpassa til måten vi skal drive på fram- over, seier reiar Agnar Lyng. Reiarlaget frå Vågsøy selde ringnotfartøyet Torbas i fjor to år etter at reiarane bygde 200-millionersfartøyet ved sitt eige verft, Stadyard på Raudeberg. No er Torbas erstatta av Andrea L som inntil nyleg har seglt under namnet Nordsjøbas for Fosnavaag Havfiske. – Båten vart bygd i 1996 som Norfisk, og var etter det i Florø som Fiskebas fram til 2012. Då vart den seld til Austevoll og var der nokre år før den vart seld til Fosnavåg, fortel reiar Per-Jan Kvalsvik, som ikkje vil avsløre prisen på fartøyet. I tillegg til Andrea L har reiarlaget ringnotbåten Gambler. ANDREA L: Reiarane Marvin Kvalsvik (f.v.), Per-Jan Kvalsvik og Agnar Lyng saman med sistnemnte sine døtre Rebekka og Andrea. FOTO: SINDRE BLÅLID KVALHEIM Fleire og fleire kvinner s RAUDEBERG: Sjømatnæringa treng fleire kloke hovud for å sikre matforsyninga til ei veksande befolkning. Då er det godt nytt at det blir stadig fleire kvinner i næringa. – Innan sjømatnæringa kan du ha ein internasjonal jobb og bu i Nordfjord. Jobben min har gjeve meg kunnskap i kva moglegheiter som finst lokalt, seier Camilla Solheim Nore (27). Måløyværingen jobbar ved Coast Seafood sitt kontor i Bergen, men trekk fram Ervik Havfiske og Selstad i tillegg til hennar eigen arbeidsgjevar som maritime arbeidsplassar i Ytre Nordfjord der det finst store moglegheiter for spanande jobbar. – Det er svært kompetente miljø. Nordfjord og Måløy er kanskje lite i ein stor samanheng, men vi er veldig gode på fisk. Solheim Nore peikar på det meiningsfulle i jobben med å produsere mat til ei verd der folketalet aukar, noko som gjev gode framtidsutsikter for ei global sjømatnæring der Norge og Vestlandet er ein stor aktør. – I 2016 eksporterte Norge for 91,6 milliardar kroner til 146 land. Verdien er tredobla sidan 2008 og alt tyder på at utviklinga held fram, seier Solheim Nore, som også er aktiv i YoungFish. – Det er ein nettverksorganisasjon for unge i sjømatnæringa med eit sosialt og fagleg fokus. Kvart år arrangerer vi ein konferanse der 200 unge innan sjømatnæringa samlast. Det gjer at vi utviklar eit eige nettverk og vi får mykje kunnskap. Dersom eg møter ei problemstilling i jobben min som eg ikkje kan få svar på internt, veit eg at eg har nokon i nettverket mitt eg kan ringe og få svar på spørsmålet mitt, fortel Solheim Nore. – Utfordrande og god løn Fleire og fleire jenter ser moglegheitene som norske verksemder kvar dag grip i sjømatnæringa. Konferan- sen «Eit hav av moglegheiter» i Parken kulturhus på Raudeberg si oktober var nok eit bevis på nettopp det. I tillegg til Camilla Solheim Nore var Lovise Blålid Refvik (18) blant føredragshaldarane. Ho er elev ved Måløy vidaregåande skule, men gjør langt meir enn å sitte på skulebenken. – Eg er lærling på anlegget til Marine Harvest på Isane i Bremanger. Arbeidsoppgåvene er alt frå fortøying av nøter til fôring, tilsyn av laks og arbeid med avlusing, fortel ho. Blålid Refvik oppfordrar fleire til å gripe moglegheitene i næringa. – Eg rår til å gå denne yrkesvegen. Det er utfordrande arbeidsoppgåver og god løn. Vi produserer 1.600.000 laks eller 8.200 tonn kvar periode. Ser framtid på sjøen 10.-klassingen Beate Honningsvåg frå Stadlandet var ein av deltakarane på konferansen i Parken Kulturhus. Honningsvåg vurderer å satse på eit yrkesliv på båt. – Det er dumt at det er mest menn som jobbar på båt. Eg meiner kvinner har like store moglegheiter på båt, og det er like stor sjanse for at eg vil jobbe på sjøen som i ein støttefunksjon på land. Far min jobbar i fiskerinæringa og har eigen båt, eg har allereie fått litt erfaring, fortel Honningsvåg. Bjørn Kvalheim i Opplysningskontoret for fiskeri- og havbruksfag (OKFH) i Sogn og Fjordane er klar på at sjømatnæringa treng påfyll av lokale kompetent arbeidskraft. – Vi skal opp i 10 milliardar menneske på jorda i 2050. Alle menneska skal ha mat. Jorda består av 70 prosent hav og 30 prosent land. Det betyr at potensialet i havet er større enn på fastlandet. Vi treng 60–70 prosent meir mat. Eksporten er venta å auke frå 100 milliardar til 500 milliardar. Vi skal produsere smartare, billigare og med ny teknologi. Fiskeri og havbruk treng kloke hovud, slår Bjørn Kvalheim fast. JØRN-ARNE TOMASGARD fjt@fjt.no

HAV AV MOGLEGHEITER 2017 9 Vekst ved fem av fem verft VÅGSØY: 2016 eit godt år i verftskommunen. – Resultatet kjem av den fantastiske innsatsen til våre tilsette som verkeleg står på. Det er dei som gjer at vi har eit godt rykte i marknaden, seier verftsdirektør ved Båtbygg på Raudeberg, Kjell Inge Sjåstad. Med ei omsetning på 222,5 millionar kroner og eit resultat før skatt på 13 millionar kroner var fjoråret det beste sidan 2009. Det høge aktivitetsnivåved verftet, som har kring 90 tilsette, skyldast blant anna mykje arbeid med to forskingsskip som inngjekk i regjeringa si tiltakspakke for å auke akti- viteten i verftsindustrien. Og Båtbygg var ikkje aleine om å gjere det godt i 2016. Alle dei fem Vågsøy-verfta kunne bokføre vekst i omsetninga frå 2015 til 2016: Stadyard (omsetning: 116 millionar/resultat før skatt 5 millionar), Verlo (40/2), Johansen Slip & Mek. (37/2) og Måløy Verft (18/1). BÅTBYGG: Kjell Inge Sjåstad (f.v.), Kenneth Sekkingstad og Hans Ole Svarstad kunne glede seg over mykje arbeid i 2016. FOTO: SINDRE B. KVALHEIM ser moglegheiter i havet LEV AV SJØMAT: Camilla Solheim Nore (Coast Seafood) (framme f.v.) og Lovise Blålid Refvik (Marine Harvest) var blant føredragshaldarane på konferansen «Eit hav av moglegheiter» på Raudeberg nyleg. F.v. Robert Ervik (Ervik Havfiske), Bjørn Kvalheim (OKFH), Solheim Nore, Ørjan Drønen Madsen (Marine Harvest), Blålid Refvik, Anders Ommundsen (Fiskeridirektoratet) og Stian Hjelle (Arctic Linefish). FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD

12 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 FLORØ-DELEGASJONEN: Malvin Horne (Kommunikasjonsbyrået A til Å) (f.v.), Maria Brandsøy (Maritim Forening Sogn og Fjordane), Svein Bruheim (Bravo Seafood), Sunniva Geithus (Bravo Seafood), Kjell Einar Haugen (Kjellsea), Qiao Chen (Bravo Seafood),Siri Rognsø (Norwell), Ingrid Kassen (Norwell), Anne Fure Bortne (Bravo Seafood), Per Vidar Ottesen (Norwell), Aga Lelontko (Norwell), Per Inge Tansø (Skaar Norway), Sondre Langeland Tansø (Skaar Norway), Ole Bernt Solheim (Norwell), Anita Øygard (A til Å), Tore Svarstad (Bravo Seafood), Hallgeir Helland (Norwell), Ole Martin Mortensen (Norwell), Tor Hjalte (Norwell) og Trond Sagen (A til Å). deltok på sjømatmessa i Brussel i vår. FOTO: ARVE SOLBAKKEN Tek vare på arven FLORØ: I denne flokken står nokre «bjellesauer», som lærte fiskehandlaryrket i Skaarfish. Florø-fiskehandlarane omsette for 3,5 milliardar i fjor. Harald Skaar bygde opp Skaarfish til eit milliardkonsern i laksebransjen i Florø på 1980- og 90-talet. Vi skal ikkje repetere heile historia om vekst og fall, men konstaterer at fiskehandlaryrket lever i beste velgåande i Florø. I vår reiste desse «Bukkane Bruse» til Seafood Expo Global/ Seafood Processing Global, verdas største sjømatmesse i Brussel, for å halde fram med å gjere seg «feite» på fisk og omega 3. Der møttest 1.600 utstillarar frå 80 ulike land. Skaar Norway Administrerande direktør Per Inge Tansø i Skaar Norway er ein av veteranane i eksport-bransjen. Han lærte seg å kjenne bransjen etter å ha jobba seg opp frå kaikanten til seljar hos Harald Skaar. No samarbeider han vidare med familien via sitt eige eksportselskap i Florø. – På sjømatmesser i Japan og USA er sjømaten gjerne del av ei messe med andre matvarer og vinprodusentar. Men i Brussel er det berre sjømat det handlar om. Dette er den viktigaste sjømatmessa. Her møter vi folk frå heile verda, fortel han. I tillegg til representantane for eksportselskapa, reiste også folk frå dei lokale oppdrettsselskapa til Brussel. Den som trur at deltaking på sjømatmessa er eit liv i sus dus, der ein minglar seg ut og inn av tallause restaurantmåltid, har berre litt rett i det. Her handlar det om å pleie nye og gamle kundar, ta vare på nettverket av forretningsforbindelsar og å treffe nye aktørar i bransjen. Norwell Driftssjef i eksportørselskapet Norwell, Per Vidar Ottesen, er ein annan av Skaarfish-veteranane. Han seier sjeldan nei til eit lystig lag, men strekar under at sjømatmesser først og fremst betyr hardt arbeid. –Å representere og pleie kundar tek på. Det kan bli lange arbeidsdagar, men også ein del moro. Det er kjekt å treffe folk, smiler Ottesen. Også Hallgeir Helland i Norwell og Kjell Einar Haugen i Kjellsea starta si karriere i Skaarfish. 3,5 milliardar i omsetning Fiskehandlarane i Florø er organisert i fire ulike eksportselskap, med 26 tilsette som omsette fisk for 3,47 milliardar kroner i 2016. 1. Norwell (12 tilsette/omsetning: 1.557 millionar kroner) 2. Bravo Seafood (7 tilsette/omsetning: 1.185 millionar kroner) 3. Skaar Norway (5 tilsette/omsetning: 430 millionar kroner) 4. Kjellsea (2 tilsette/omsetning: 300 millionar kroner) Historikk Skaarfish , eller Skaar & Co som det heitte i starten, etablerte seg på Fugleskjerkaia i Florø sist på 1960-talet. Det Måløy-baserte fiskefirmaet leigde dei første åra Florø Kjølelager, og kjøpte anlegget i 1978. Harald Skaar bygde dei neste ti åra opp Skaarfish til eit av dei største lakseeksportfirma i verda. I 1987 flytta firmaet til nytt produksjonsanlegg i Gunhildvågen, og omsetninga kom opp i 639 millionar kroner i 1988. I 1991 passerte årsomsetninga milliarden. I 1993 førte stor overproduksjon til krise i oppdrettsnæringa med massekonkursar som resultat. Skaarfish kom i økonomiske vanskar, og måtte selje det moderne anlegget i Gunnhildvågen til finansmannen Kjell Inge Røkke og hans selskap Norway Seafoods. ARVE SOLBAKKEN arve@firdaposten.no

14 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 PROTEST: Fiskarar, fritidsfiskarar og bygdefolk frå Grotle, Iglandsvik, Hauge og andre bygder i ytre Bremanger har kjempa mot taretrålinga lenge, men blei i år ekstra provosert av at tråleselskapa valde å starte trålinga rett i forkant av hummarfisket. FOTO: SVANHILD BREIDALEN – Tarehausting skaper lo BREMANGER: Først no startar ei å forske konkret på konsekvensane som taretråling har på økosystemet i tareskogen. – Regelmessig trålte område som Bremangerpollen får eit varig redusert artsmangfald. Det hevdar Tore Larsen i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Han var ein del av den fylkeskommunalt leia arbeidsgruppa som i april i fjor la fram «Forslag til forskrift for tarehausting i Sogn og Fjordane.» Larsen trekte seg frå gruppa fordi han meinte at framgangsmåten var feil. I utgangspunk- tet er taretråling etter forskriftene forbode. Jobben er å finne område der tarehausting unntaksvis er fagleg forsvarleg. Men det blir arbeidd motsett; tråling er lovleg overalt og det må ei fagleg tung grunngjeving til for å legge ned forbod i eit område. Utan eksisterande økologisk systemkunnskap blir det vanskeleg. Lenger intervall – Taretråling skjer med fem års intervall, men det biologiske mangfaldet brukar truleg 8–10 år før alle artane er på plass igjen, skriv Tore Larsen, som saman medfylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal argumenterer for at hausteintervall må aukast frå fem til åtte år. Dei får støtte i dette synet frå seksjonsleiar Kari Holden og seniorrådgjevar Egil Postmyr i Miljødirektoratet. Dei hevdar at arbeidsgruppa, som var samansett av folk frå fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet, tareselskapet FMC Biopolymer, Norges Fiskarlag og Flora og Bremanger kommunar, ikkje vann fram med sine innspel og hausteforskrifta blei vidareført. Det er ikkje regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Vidar Ulriksen, samd i. – Eg sat sjølv i gruppa. Vi er i ferd med å få på plass første punkt, presise digitale kartløysingar som gjer at dei som trå-

HAV AV MOGLEGHEITER 2017 15 KRITISK: Seniorrådgjevar Tore Larsen hos Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane peikar på at det manglar faktakunnskap om økosystemet i tareskogen. FOTO: ARVE SOLBAKKEN HAVETS URSKOG: Tareskogen er har eit yrande liv og eit stort artsmangfald som gir grunnlag for kystbestandane av fisk og skaldyr. FOTO: LILL HAUGEN/SCANPIX BREMANGERTARE: Lovleg hausting i regi av FMC Biopolymer med oppsamling i skip i Kalvåg. Trålinga starta rett før oppstart av hummarfisket, men var førehandsvarsla til Fiskeridirektoratet. FOTO: KJELL AGA ULVESTAD okal økologisk ubalanse lar unngår konfliktar basert på misforståingar. I haust vart det påstått at det var blitt tråla i vernesona ved Grotle gamle kyrkjegard, men digital kartsporing viser at det ikkje skjedd. – Det er berre få promillar av stortaren langs norskekysten som blir teke opp av trålarane, påpeikar Ulriksen. – Men i eit svært godt eigna trålområde som i Bremangerpollen kan 50–60 prosent av tareskogen hentast ut? – Ja, men vi har gjort eit kompromiss her. Det er fagleg sett ingen grunn til at indre delar av Bremangerpollen skal vere verna, men vi har likevel gjort det. Økosystem-kunnskap manglar Sjølv om tarenæringa har hausta stortare i fleire tiår allereie, eksisterer det ikkje noko eksakt vitskapleg kunnskap om effektane på økosys- temet i tareskogen. Det er forska på kor fort sjølve stortareskogen tek seg opp att og på kor fort påvekstorganismane på tareplanten kjem att. Det er også forska på effektane trålinga har på krabbe og hummar, men lite om økosystemet som heilskap. Derfor er Havforskingsinstituttet i gang med eit nytt prosjekt i Trøndelag. Forskar Kjell Magnus Norderhaug jobbar med dette: – Vi undersøker eit tråla område og eit som er urørt for å måle forskjellar. Men vi har ingen ferdige resultat enno. Han strekar under at tareskogen er eit dynamisk økosystem tilpassa store dramatiske endringar skapt av stormar. Samstundes veit ein at det er eit komplisert system med eit artsmangfald på fleire hundrede artar, som er viktig for fiskebestandane og fuglelivet. ARVE SOLBAKKEN arve@firdaposten.no FAKTA Laminaria hyperborea •• Kan bli tre meter høg, fire kilo og leve i tjue år. •• Lev i straumrike kystområde på hard botn ned til 30 meter djup. •• Fylka er delt inn i rullerande felt, med hausting kvart femte år. Det blir hausta 150.000 tonn årleg (under 1 prosent av biomassen).

HAV AV MOGLEGHEITER 2017 19 Havet viktig for fylket Noko færre fiskarar Over 200 aktive fartøy SOGN OG FJORDANE: 12 av dei 25 selskapa i Sogn og Fjordane med høgast årsresultat i 2016 kjem frå fiskeri- og havbruksnæringa. Det viser ei oversikt publisert av NRK. Firda Seafood Group i Gulen har det høgaste årsresultat av desse bedriftene med 256,4 millionar av ein omsetnad på ein milliard kroner. Steinvik Fiskefarm, Ervik Havfiske Holding og Osland Havbruk er blant selskapa på lista. SOGN OG FJORDANE: Det var 620 registrerte fiskarar i Sogn og Fjordane i fiskarmanntalet i januar 2017. Det er ein nedgang på 13 personar frå same tid i 2016. Ved tusenårsskiftet var talet 1.285. Av dei 620 fiskarane hadde 541 dette som hovudyrke, medan 79 fiskar som «attpåyrke». Av dei 620 registrerte fiskarane var det 10 kvinner. SOGN OG FJORDANE: 216 fiskefartøy frå Sogn og Fjordane vart registrert som aktive og med inntekt i 2016. I 2015 var talet 2015 og i 2001 var talet 433. Nordland var med sine 1.385 fiskefartøy fylket med flest registrerte fartøy i 2016, etterfølgt av Finnmark (854) og Troms (678). GODE TIDER: Sven Jørgen Strømmen har leia K. Strømmen Lakseoppdrett sidan 1996. Dei siste fire åra har verksemda hatt overskot på totalt nærmare 200 millionar kroner. FOTO: J.A. TOMASGARD OPPDRETTSPLANAR: Gjennom selskapet Blom Fiskeoppdrett ønsker medeigar Coast Seafood å etablere eit oppdrettsanlegg på øya Silda i Vågsøy. ILLUSTRASJON: NORDWEST 3D TENER PENGAR: Martin Øvrebø (t.v.) og Sverre Søraa eig Coast Seafood og har etter 23 år i drift bygd opp ein eigenkapital på over 400 millionar kroner. FOTO: COAST SEAFOOD administrerande direktør i Coast Seafood, Sverre Søraa. Omsetningsauka var på 29,5 prosent og Måløy-konsernet sat igjen med eit resultat før skatt på 77,8 millionar kroner. Etter rekordåret har eigenkapitalen i Coast, som vart etablert i 1994, vakse til over 400 millionar kroner. – Den heilt unike handlefridomen dette gjev oss finansielt vil vi aktivt bruke for å styrke vår posisjon i marknaden framover, understrekar Søraa. Prisvekst på 50 prosent Norge eksporterte laks for rekordhøge 61,4 milliardar kroner i 2016. Auken på 29 prosent frå året før var utelukkande driven av at lakseprisane gjekk til vêrs. Medan snittprisen for norsk laks vaks frå 42 kroner i 2015 til 63 kroner i fjor, er nemleg eksportvolumet i same periode redusert med 5,2 prosent. Søraa bekreftar at også Coast sin omsetningsvekst utelukkande er driven av prisveksten. Det historisk høge prisnivået har samtidig gitt Coast sine seljarar store utfordringar – spesielt i enkelte av marknadane. – Vi må erkjenne at i modne marknader så fell etterspurnaden. Det er naturleg. Vi ser ei dreiing av eksporten mot Asia der dei nye marknadane klarer å absorbere prisveksten betre enn Europa. Samtidig er hovudmarknadene våre framleis i Europa, understrekar direktøren, som ikkje fryktar følgjene av eit vedvarande høgt prisnivå. – Marknadsmekanismane får aldri problem med å regulere dette. Eg kallar laksemarknaden for noko av det mest perfekte vi har. Informasjonen flyt 24/7 og då får man eit riktig prisnivå, seier Søraa. Etter at ein registrerte snittprisar på over 70 kroner i fleire av dei første månadane i 2017, har ein i haust lege på prisar mellom 50 og 60 kroner kiloen. Samtidig skal ein ikkje lenger tilbake enn 2014 for å finne månadsprisar godt nede på 30-talet. I ei norsk havbruksnæring som ønskjer å produsere meir oppdrettsfisk til ein verdsmarknad som stadig treng meir mat, ønskjer Coast Seafood saman med deleide Blom Fiskeoppdrett å etablere ein ny oppdrettslokalitet ved øya Silda i Vågsøy. – Vi har fokus på å drive verdiskaping i Vågsøy, og det vil vi fortsette med. No har vi ein moglegheit til også å skape aktivitet rundt oss på sjøsida, seier Sverre Søraa. SINDRE BLÅLID KVALHEIM sindre@fjt.no

20 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 20 år lykkeleg samdriv FLORA: – Vi har utfylt kvarandre godt som personar. Ein må vere litt romslege og setje pris på det dei andre er gode på, seier Nils Tore Karstensen. Gjensidig tillit er avgjerande i både samliv og forretningsmessig samdriv. Medan havbruksnæringa har hatt ei utvikling mot færre og større selskap, har dei to familieeigde selskapa E. Karstensen Fiskeoppdrett i Bataladen og Marø Havbruk på Svanøy samarbeidd for å halde eigarskapet lokalt. No kan dei feire 20 år som samdrivarar. Deira suksess er også eit viktig fundament for livskraftige lokalsamfunn både på Svanøya og Fanøya. Romslege – Vi er så omgjengelege her vest i havet, smiler Nils Tore Karstensen, når han blir spurt om korleis dei får det til. Saman med broren Geir driv han E. Karstensen Fiskeoppdrett, selskapet far deira, Erling Karstensen, starta i 1971. 20 ÅR SIDAN: Her ser vi frå venstre Geir og Nils Tore Karstensen og Trond Sveen og Elin Tveit Sveen framfor ein betongflåten som samarbeidet starta med. FOTO: ARVE SOLBAKKEN • Vi såg at vi var to verksemder som jobba på same måten. Nils Tore Karstensen, E. Karstensen Fiskeoppdrett På slutten av nittitalet låg mange tøffe tak bak dei som framleis var i drift. Sjukdom, bankkrise og svingande prisar hadde rista næringa kraftig. – Vi såg at vi var to verksemder som jobba på same måten. Allereie i 1987–88 samarbeidde vi om å byggje to nye betongflåtar. No såg vi at ved å dele på ein lokalitet, kunne vi utnytte areal, utstyr og personell betre, seier Nils Tore Karstensen. Store omveltingar På lovgjevarsida hadde næringa vore gjennom ei rivande utvikling, frå strenge reglar om berre ein konsesjon per aktør, til at selskap no vart kjøpte opp og innordna i kon- 20 ÅR ETTER: Her ser vi Geir og Nils Tore Karstensen og Trond Sveen og Elin Tveit Sveen på merdanlegget til Slakteriet i Florø, ei verksemd dei er medeigarar i. FOTO: TARJEI LANGELAND sern. Dei to aktørane stod framleis med berre ein konsesjon kvar. – Då vi først kontakta Fiskeridirektoratet om planane våre, var dei usikre på korleis dette kunne organiserast reint formelt, seier Elin Tveit Sveen. Ho driv Marø Havbruk sa- man med mannen Trond Sveen. Medan Elin er ei av dei mest markante personlegdomane i næringa, og tek dei tunge kampane som styremedlem i Sjømat Norge, er Trond den trauste og trufaste arbeidaren heime på anlegga. For lite på hogget? Geir Karstensen fortel at dei stundom sjølv har lurt på om tida var i ferd med å gå frå dei minste i næringa. Og om dei var for lite på hogget med å skaffe seg fleire konsesjonar. – Vi ynskte å konkurrere. Dei store henta pengar i kapi- talmarknaden, medan vi ville betale med eigne midlar. Då ordninga med utviklingskonsesjonar kom, tenkte vi at der kunne vere ein sjanse. Men vi har ikkje nok ressursar til å satse på kompliserte, kostbare konsept. Vi fryktar no for at dei mellomstore selskapa no rykkjer frå oss, men trøystar oss litt med at innteninga er god også hos oss. Vi lukkast med drifta, og produserer mykje fin fisk, seier Karstensen. Hos E. Karstensen Fiskeoppdrett har ein ny generasjon teke til å jobbe i drifta. Dette styrkjer framtidstrua – ei tru neste generasjon deler. – Vi er glade for å sjå at dei unge er flinke og interesserte i å jobbe med fiskeoppdrett, seier Geir Karstensen. Hos Tveit Sveen på har den yngre generasjonen overteke røykeriverksemda. Elin Tveit Sveen seier at generasjonsskifte er ei av dei store utfordringane ho ser. Om ingen i familien vil overta drifta, kan alternativa stå mellom å selje eller å tilsetje folk til å drive selskapet for ein. ARVE SOLBAKKEN/ØYVIND KRAKÅS redaksjon@firdaposten.no

22 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 NÆRINGSKLYNGE: Verksemder i Måløy Maritime Group har vore representert på i alt fem messer rundt nordsjøbassenget i 2017. Her frå messa DanFish i Aalborg i oktober. Framfor næringslivsaktørane står sløye- og kappemaskina til Havfront, som er den siste verksemda i næringsklynga. Nr. 3 f.v. Laetitia Pipaluk Rosing og t.h. Agnar Lyng. FOTO: PRIVAT Sel med felles front MÅLØY: Ein samla styrke lokkar fiskarane rundt Nordsjøen til Måløy. – Her ser ein at det er nyttig at vi i Måløy Maritime Group (MMG) vert veldig «samsnakka» og lettare kjem fram til løysingar saman, seier verftsdirektør Agnar Lyng ved Stadyard på Raudeberg. Då dei nordnorske reiarlaga Brødrene Bakken og Oddvar Nes bestemte seg for å bygge nye fiskefartøy, fall valet på fleire selskap i næringsklynga som Lyng saman med Båtbygg sin verftsdirektør, Kjell Inge Sjåstad, i 2015 tok initiativ til å formalisere gjennom selskapet MMG. Stadyard skal utruste fartøya som skal leverast i desember 2018 og mars 2019 og det er Skipskompetanse i Måløy som har designa fartøya. I tillegg er skroga testa ved Stadt Towing Tank i Blålid i Vågsøy. MMG-verksemder som Ulve- sund Elektro og Isovent vil også bli knytt til dei to prosjekta. – Vi bruker så mange lokale som vi klarer. Det er den modellen som fungerer best for oss, og det er den modellen som skapar aktivitet her vi bor, seier Lyng. Messe-turné rundt Nordsjøen Måløy Maritime Group bestod av elleve verksemder då dei såg dagens lys for to år sidan. Sidan har nokre falle frå og fleire kome til, slik at følgjande selskap no inngår i klynga: Båtbygg, Stadyard, Skipskompetanse, Isovent, Verlo, Sentronik, Naval Consult, Selstad, MH Service, Ulvesund Elektro, Måløy Radioforretning, Maaløy Seafood, Nordfjord Havn (alle Vågsøy), Westmek, Stadpipe, Fiskevegn (alle Selje) og Havfront (Bremanger). Det siste året har MMG vore representert på ein rekke messer rundt nordsjøbassenget. – 2017 er eit stort messeår og MMG har vore representert på fem messer, fortel prosjektleiar Laetitia Pipaluk Rosing. I tillegg til messer i Skottland, Færøyene, Island, Danmark og Oslo, har MMG hatt eigne arrangement i Irland og på Grønland i løpet av dei siste tolv månadane. – I snitt har vi vore rundt ti personar på desse messene. Det er gjerne verfta og skipsdesignerane som «dreg lasset» for skal ein ha ein ny båt er det gjerne dei ein fyrst vil snakke med. Måløy Maritime Group jobbar med å synleggjere moglegheitene som finnast for fiskerinæringa i Måløy-området, og selskapet har som målsetting å føre kundar og leverandørar saman. – Vi skal drive relasjonsbygging og skape arenaer der verksemdene kan møte reiarlaga «one-toone», fortel Pipaluk Rosing. Møta i Irland og på Grønland har vore nyttige i så måte, og for Måløy-selskapa er spesielt sistnemnde ukjent territorium. – Grønland er ein marknad som har opna seg for våre medlemsbedrifter. Fiskeri er den største næringa på Grønland og den er i stor vekst. Samtidig har dei eit stort behov for å skifte ut flåten som består av mange båtar frå 80-talet. Derfor er det ein interessant marknad for oss. Må stake ut kursen frå 2019 Pipaluk Rosing fortel at ei messe i Aberdeen samt Nor-Fishing i Trondheim står på messeprogrammet for MMG i 2018. – Vi vil då i større grad bruke tida på relasjonsbyggande framstøyt. Vi har også vore inne på tanken om å lage eit arrangement i Måløy der vi får kontaktane våre hit for å sjå verksemdene. Dei 15 medlemsverksemdene finansierer 600-700.000 kroner av den årlege drifta i MMG, medan ein er inne i det andre av tre år med støtte (500.000 årleg) frå Innovasjon Norge. I løpet av det neste året skal MMG stake ut den vidare kursen for selskapet. Men at formaliseringa av næringsklynga har gjeve gevinstar for medlemmene synest klart. – Tilbakemeldingane vi får frå aksjonærane er at dei opplever kontakten dei har fått innanfor gruppa som verdifull. Og ute i marknaden er Måløy Maritime Group i ferd med å bli ei sterk merkevare, slår Laetitita Pipaluk Rosing fast. SINDRE BLÅLID KVALHEIM sindre@fjt.no

28 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 DEN TREDJE SJØGLANS: Askvoll-reiarlaget Heggøy har kjøpt denne båten med namnet Kremmervik inklusiv fiskerrettigheiter frå Austevoll for kring ein halv milliard kroner. FOTO: PRIVAT Glansnummeret ASKVOLL: – Vi selde Sjøglans for å roe ned litt, men det var for gale at neste generasjon ikkje skulle få sjansen til å drive fiskeriet vidare. Det fortel Frode Heggøy, som eig kystnotbåten Sjøglans saman med Jan Arve Heggøy. Dei er høvesvis styreleiar og dagleg leiar i Heggøy AS, som i sommar sleppte nyhendet om dei kom til å selje båt og kvôtar for kring 350 millionar kroner. Eit skot for baugen for fiskerikommunen Askvoll, såg det ut til. Men eit par månader seinare byrja rykta å svirre om at Heggøykarane hadde noko verkeleg stort på gang. Og i oktober sprakk ballongen. Då blei det kjent at dei hadde kjøpt seg ny båt til kring ein halv milliard kroner, det desidert dyraste enkeltbåtkjøp som er gjort innanfor kystnotgruppa nokosinne. Nyebåten har eit kvotegrunnlag som er omtrent dobbelt så stort som det dei hadde. I 2016 fiska, det som skal bli den tredje Sjøglans, Austevoll-båten Kremmervik for 58 millionar, mot Sjøglans sine 27 millionar. – Vi får gje neste generasjon ein sjanse. Det er i alle fall ikkje noko problem å bli kvitt båt og kvôte om det skulle bli aktuelt. Båten kjem 20. desember, så det blei ein skikkeleg dyr julepresang. Det blir ein del gjeld, men det er billeg å låne pengar for tida. Dessutan ser kvoterettigheitene ut til å halde fram med å stige i pris. Det aller viktigaste er sikre seg retten til drive med fiskeri, understrekar Frode Heggøy. Då det blei kjent at dei hadde selt Sjøglans til Arild Sekkingstad i Austevoll, blei det ein del negativt prat rundt det. Men Heggøy avviser at tilsette blei oppsagt. – Vi skal vere åtte mann på den nye Sjøglans også, slår han fast. Den nye båten, som er kjøpt frå Ola Olsens reiarlag i Austevoll, VILLE TRAPPE NED: Fiskebåtreiarane Frode (t.v.) og Jan Arve Heggøy legg til rette for generasjonsskifte på sikt. FOTO: FIRDA har same kvotegrunnlag på NVGsild, men langt større kvote på makrell. Men den største skilnaden er at den også har kvotegrunnlag for kvitfisk. Styresmaktene har løfta det såkalla strukturtaket i kystgruppa frå seks til åtte fartøykvôtar og det har gitt denne drastiske prisauken i marknaden. ARVE SOLBAKKEN arve@firdaposten.no FAKTA Kvote på selde Sjøglans er på 1.200 tonn makrell, 2.000 tonn NVG-sild og 800 tonn nordsjøsild. Kvote på kjøpte Kremmervik er 2.000 tonn makrell, 2.100 tonn NVG-sild, 1.000 tonn nordsjøsild og 240 tonn torsk.

32 HAV AV MOGLEGHEITER 2017 GRUVEAVFALL: Modell som viser korleis lagringa skal fungere. Utfordringa er å korleis steinstøv og kjemikaliar kjem til å sirkulere i fjordsystemet. ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK Sit stille i båten NAUSTDAL/ASKVOLL: – Eg er ikkje så sikker på om gruvedrifta kjem i gang i 2019. Skjer det bør styresmaktene la oss drive inne i den nasjonale laksefjorden, seier oppdrettar Ingvar Osland. Striden og den omfattande sakshandsaminga om å tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden, knappe tre kilometer frå Flokenes Fiskefarm, kulminerte med at rutilselskapet Nordic Mining fekk eit endeleg utsleppsløyve i 2016. Miljøforkjemparane har lagt seg i lenker og protestert, men regjeringa har avvist alle klager. Også den lokale havbruksnæringa har vore tydelege motstandarar av gruvedeponiet, som dei fryktar vil undergrave varemerket Seafood from Norway. All marknadsføring går på at fisken blir produsert i friskt, kaldt og reint sjøvatn. Det kan i alle høve ikkje Flokenes Fiskefarm greie å argumentere for lenger. – Kjem gruvedeponiet så må vi vekk. Og då er einaste tilgjengelege løysing å flytte innover i Førdefjorden. Ordninga nasjonale laksefjordar skulle etter planen evaluerast i 2017, men det har ikkje skjedd, seier Osland. Håpet er at grensa for den nasjonale laksefjorden blir flytta utover til Flokeneset. Då kjem dei innanfor verneområdet, noko Osland trur vil gjere det mogeleg å flytte unna gruveutsleppet. – Lenger inne skal vi greie å drive godt og ha små problem med lakselus grunna ferskvatnet som kjem utover fjorden, seier Osland. Verksemda står framfor ei ny miljøsertifisering overfor mark- TEK DET MED RO: Ingvar Osland tek gruveplanane førebels med ro til han ser at drifta er fullfinansiert. FOTO: OLE JOHANNES ØVRETVEIT/FIRDA. naden og Osland trur ikkje dei kjem til å få godkjenning dersom gruva kjem og dei ikkje kan drive andre stader enn i dag. Ei anna side av saka er at dersom regjeringa si skatteomlegging på verk og bruk blir gjennomført, så kan ikkje Naustdal kommune vente seg å få titals millionar i eigedomsskatt. Nettopp dette har vore eit viktig og tungt argument på vektskåla for dei folkevalde. – Dersom dette fell vekk, blir det ikkje mykje att til lokalsamfunnet, påpeikar Osland. Siste alternativ er å selje verksemda, der sju tilsette driv to konsesjonar og produserer kring 2.000 tonn laks og aure årleg. ARVE SOLBAKKEN arve@firdaposten.no

HAV AV MOGLEGHEITER 2017 35 MAKRELLFABRIKK: I Selje har Pelagia ferdigstilt ei pilotlinje for vidareforedla makrellprodukt som ein håpar å ha forankra industrielt denne hausten. STYRER SJAPPA: Per Røys har returnert til jobben som fabrikksjef ved Pelagia i Kalvåg. FOTO: KJELL AGA ULVESTAD SILDEFABRIKK: Ved Pelagia sin fabrikk i Kalvåg arbeidar det rundt 60 personar. No skal Pelagia bruke fleire titals millionar kroner på å gjere fabrikken til den beste sildefabrikken i sitt slag. FOTO: KJELL AGA ULVESTAD roner i komplett region hausten. – Ferdigstilt vil dette ha ei investeringsramme på nærmare 45 millionar kroner. I Måløy har Pelagia brukt 55 millionar på ei dobling av innfrysingskapasiteten til cirka 1.100 tonn ferdigvarer per døgn, og ein har også kjøpt areal med tanke på ei utviding av sentrallageret på Trollebø. – Pelagia Måløy skal utviklast ferdig som den største og mest effektive pelagiske fa- brikk for alle pelagiske fiskeslag som går til konsum, fortel Magnus Strand. Utnyttar råstoffet Pelagia eig i tillegg Måløy Sildoljefabrikk som gjør at konsernet får utnytta hundre prosent av det råstoffet som fartøya denne hausten har lege i kø for å kunne levere i Måløy. – Pelagia-aksen mellom Kalvåg og Selje passar vår langsiktige strategi med færre og fortrinnsvis større anlegg nært knytt opp til våre mel- og oljefabrikkar. Forretningsideen til kvar fabrikk i regionen er å utvikle særeigenskapar som samla gjør oss komplementære, fortel Strand. Pelagia er i ferd med å fullføre sitt fjerde år i drift etter fusjonen av Norway Pelagic As, Egersund Fisk AS og Welcon Invest AS. Pelagia AS omsette i fjor for 5 milliarder kroner og sat igjen med eit re- sultat før skatt på 383 millioner. Holdingselskapet omsette for 5,7 milliarder og overskotet var på drøyt 468 millioner. Møgster-familien på Austevoll eig halve konsernet medan SalMar-arvingen Gustav Magnar Witzøe og Pelagia-direktør, Egil Magne Haugstad, er blant dei andre eigarane. Pelagia har i dag 26 fabrikkar i Norge, Storbritannia, Irland og Danmark. Ytst i Sogn og Fjordane er håpet at dei tre fabrikkane kan bidra til at Pelagia besfester sin posisjon som den leiande tilbydaren av pelagiske produkt til konsum. – Våre naturgitte føresetnader og nedfelte tradisjonar og kompetanse i regionen vil saman med moderne teknologi og løysingar sikre Pelagia gode rammevilkår i mange år. Saman er vi langsiktige, avsluttar Magnus Strand. SINDRE BLÅLID KVALHEIM sindre@fjt.no