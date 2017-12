jul i Måløy * 2017 * BIL AG TIL FJORDENES TIDENDE T YSDAG 5. DESEMBER 2017

2 JUL I MÅLØY 2017 FJORDENES TIDENDE Barna set tonen i desember Fram mot jul skal korps og kor sørge for at vågsøyværingane finn julestemninga. Onsdag 6. desember blir det julekonsert i Nord-Vågsøy kyrkje med Kvalheim songlag. Laurdag 9. desember skal Vågsøy skulekorps sette tonen i Måløy sentrum. Korpset er ei samanslåing av tidlegare Raudeberg skulekorps og Skram skoles musikkorps. Arrangør er Måløy Handelsforening og Vågsøy skulekorps. Måndag 11. desember arrangerer Frelsesarmeen songandakt for bebuarane på Kulatoppen omsorgssenter. Under Luciafeiringa på Torget 13. desember blir det song framført av barnehagebarna og elevar frå Skram skole. Torsdag 14. desember skal koret Vestavind synge på Måløy Brygge. Same dag spelar musikantane i Holvik skulekorps i sentrum. UNDERHALDNING: Musikantane i Vågsøy skulekorps er nokre av dei som skal skape ei musikalsk førjulstid i Måløy sentrum. ARKIVFOTO: SVANHILD BREIDALEN Vil lyse opp tida fram mot jul Med ei meir julepynta gate enn tidlegare, juletre og eit langt luciatog håpar Måløy Handelsforening å skape ein lys desember for innbyggjarar og handelsstand. – Julehandelen er veldig viktig for småsamfunn som Måløy. Det er slike dagar butikkane skal leve på når det ikkje er like mykje handel. Så eg oppmodar folk om å bruke butikkane. Vil vi ha dei, så må vi bruke dei, seier leiar Bente Jørgensen i Måløy Handelsforening. I tillegg til at førjulstida er viktig for butikkane meiner Jørgensen det er ei god tid for å skape trivsel. – Eg synest det er viktig med samlande arrangement som julegateopning og luciatog. Folk gler seg til opninga, samstundes som vi er med på å halde på tradisjonen. Det blir utruleg flott i sentrum når vi har fått opp alle lysa, fortel ho. Har sendt ut fleire invitasjonar 13. desember inviterer handelsforeininga med alle sine medlemmar til luciatog i sentrum. I fjor var det 400 personar som møtte fram for å gå i tog, og Jørgensen trur dei kan bli endå fleire på årets arrangement. – For første gong har vi invitert alle barnehagane og småskulane i Vågsøy. Det er sjølvsagt eit økonomisk spørsmål for dei som har lang reiseveg, men vi håpar så mange som mogleg kan vere med, seier Jørgensen. Toget skal starte ved Måløy hotell og gå vidare gjennom sentrum. I krysset ved Televegen svingar toget ned i Sjøgata og ender ved Torget. – Der blir det song og musikk frå barneskuleelevar og barnehagebarn, og utdeling av saft og lussekattar som er sponsa av medlemmane i Måløy Handelsforening, fortel leiaren. Vellukka start på førjulstida 23. november vart julegata opna og julegrana på Torget tent. Bente Jørgensen er svært godt fornøgd med både arrangementet og julegata. – Tilbakemeldingane har vore veldig positive. I år har vi fleire småtre enn vi har hatt tidlegare. 75 tre står på gesimsane rundt i sentrum. Det er veldig kjekt at næringslivet, huseigarane, butikkeigarane og kommunen har støtta opp om pyntinga. Utanom luciatoget blir det ikkje fleire arrangement i regi av handelsforeininga, men Jørgensen fortel at dei har oppmoda butikkane om å ha eigne aktivitetar i butikkane. – Det kjem til å vere aktivitetar i gata og butikkane. Folk må berre kome seg ut å sjå kva som skjer. Litt julestemning får dei heilt sikkert med seg på kjøpet, smiler leiaren. MARIANNE SOLHEIM ROTIHAUG marianne@fjt.no BYR PÅ STEMNING: Linda Vika-Svärd (f.v.), Monica Refvik Egeberg, Bente Jørgensen, Inger Grethe Dalehavn og Ronny Hopland håpar mange legg turen til Måløy sentrum for å gjere unna julehandelen. FOTO: MARIANNE S. ROTIHAUG

FJORDENES TIDENDE JUL I MÅLØY 2017 3 Meiner jula handlar om å vise omsorg Organisasjonen Pass it on samlar inn mat og gåver til familiar lokalt. – Pass it On er ei foreining som gir litt ekstra til dei som har lite i jula. Det kan vere mat, hushaldningsartiklar, julegåver og liknande som trengst til jul, forklarar Marianne Pleym Refvik i organisasjonen. I år er tredje året Pass it on samlar inn mat og gåver. – Mange spør oss om dette er nødvendig her i Vågsøy, og det er det. Det synest ikkje på utsida, men i fjor hadde vi om lag 50 personar som fekk noko ekstra til jul frå oss, seier Ref- vik, og legg til. – Det er godt å kunne gi av eit overskot for at andre skal kunne få det dei trenger. Ikkje berre for oss som gjer ein frivillig innsats, men for alle som gir eit bidrag. Det er jo det jula handlar om – å vise kjærleik og omsorg. SAMLAR INN: Pass it on samlar inn mat, julegåver og liknande til dei som trenger det. Her Marianne Pleym Refvik (t.v.) og Tina Torskangerpoll. ARKIVFOTO

4 JUL I MÅLØY 2017 FJORDENES TIDENDE Samlar inn pengar til arbeid lokalt I fjor pakka og delte Frelsesarmeen i Måløy ut 60 kasser med mat til jul. Pengane i julegryta bidrar til at organisasjonen kan hjelpe folk som treng det. – Folk er fantastisk flinke å gje. Det trur eg er på grunn av at vi er flinke til å opplyse om at pengane blir brukt lokalt, seier Inger Osmundsvåg Furnes i Frelsesarmeen. I fjor vart det samla inn rundt 190.000 kroner frå 1. til 23. desember. I år er julegryta på Måløy Brygge i same tidsrom, og nokre dagar er dei LOKAL INNSAMLING: Inger Osmundsvåg Furnes fortel at alle pengane dei samlar inn i julegryta går til velferdsarbeid lokalt. ARKIVFOTO også å finne på Nordfjordeid. – Pengane går til økonomisk hjelp til familiar og einslege i Vågøy. I tillegg har vi matutdeling kvar 14. dag i Måløy. Til jul pakkar og delar vi ut mange matkasser, forklarar Furnes. Frelsesarmeen samarbeider med ruskontakta og helsestasjonen i Vågsøy. GÅVER OG BLOMSTER: På Måløy Brygge blir det gåver til både store og små i førjulstida. Dei minste kan vere med i trekninga av ei gåve frå Bryggenissen, medan dei litt eldre kan glede nokon ved å nominere dei til ei julestjerne. Her Jorunn Håvik (Nille) (bak f.v.), elevane Kornelia Flo og Adele Gjerstsen, som har vore med på å pynte senteret, senterleiar Victoria Juvik Øvstetun, Ronny Sønsterudbråten (Rema 1000) (framme f.v), Lene Kvalheim (B-Young) og Nina Westvik (Notabene). FOTO: MARIANNE S. ROTIHAUG Ønskjer å glede store og små Med julestjerner og julegåver frå Bryggenissen ønskjer Måløy Brygge å sette stemninga. – Vi vil gjere vårt for å gje folk ei koseleg handelsoppleving hos oss, seier senterleiar Victoria Juvik Øvstetun. Trekningar kvar veke For å gjere dette har Måløy Brygge fleire tiltak for å glede handlande i alle aldrar. Kvar laurdag skal ungar få vere med i ei trekning av ei gåve frå Bryggenissen. – Ein kan notere namn og alder på barna på ein lapp, som ein leverer i ein av butikkane. Vi kjem til å trekke vinnarar kvar laurdag i desember fram til julaftan, forklarar senterleiaren. Ho har også gåver som kan glede dei vaksne. – Vi vil gjerne glede folk med ei julestjerne. Her er det same framgangsmåte. Ein kan skrive ned namnet på den ein meiner fortener ein blomst. Det blir trekning kvar tysdag, seier Øvstetun. Fram mot jul blir det også servering av peparkaker og varm drikke på Måløy Brygge. Senterleiaren håpar også dei skal få musikalske gjester på besøk i desember. – Vi har stilt lokala våre til disposisjon for lag og organisasjonar, og ofte plar vi få ei musikalsk helsing som takk, så det håpar vi på i år også, seier ho, og legg til: – Kanskje kjem det nokre sprell og hopp i desember. Vi veit å kaste oss rundt. Jubileumsår Tidlegare i år feira senteret i sentrum 20 år. Øvstetun var overvelda over responsen. – Det var utruleg mange folk innom Måløy Brygge desse dagane. Det var kjekt å sjå at befolkninga støttar opp om oss. Dei som jobba i butikkane synest det var veldig triveleg. Det var slik vi skulle hatt det kvar dag, smiler ho. Senterleiaren legg ikkje skjul på at julehandelen er ein veldig viktig periode for dei som driv butikkar. – Vi må vere på heile vegen. Det er rundt juletider folk ønskjer å bruke litt på julegåver. Julehandelen er veldig viktig, spesielt for oss som driv på små stadar, seier Øvstetun. Ho peiker på at konkurransen har blitt sterkare. – Vi konkurrere dagleg mot nett og større plassar. I julehandelen har vi også fått konkurranse frå utlandet. Mange reiser til London, New York og større byar for å gjere unna julehandelen. Senterleiaren seier dei vil gjere sitt for at flest mogleg skal ta julehandelen lokalt. – Vi prøver å legge til rette for ein triveleg julehandel, og håpar at dei fleste vil legge handelen sin til Måløy, og handle lokalt, understrekar Øvstetun. MARIANNE SOLHEIM ROTIHAUG marianne@fjt.no

6 JUL I MÅLØY 2017 FJORDENES TIDENDE Håpar ho har skapt ein tradisjon Kinosjef Anne Grethe Strand skal vise to filmar i jula. Tidlegare år har framsyningane i romjula hatt gode besøkstal. – Kinoframsyninga 1. juledag har vist seg å vere veldig populær. Då har vi som regel selt heilt ut. Eg trur det har blitt tradisjon for mange å ta seg ein tur på kino mellom frukost og middag. Dei siste tre-fire åra har vi gjort dette, og eg trur vi har skapt ein tradisjon, seier Strand. Det blir to filmar som skal visast i romjula på Måløy kino. Desse er animasjonsfilmen TO FILMAR: Kinosjef Anne Grethe Strand i Vågsøy kommune skal vise to filmar i jula. Dei siste åra har dette blitt ein tradisjon. ARKIVFOTO: Ferdinand og den norske actionfilmen Den 12. mann. – I romjula har vi valt å vise filmane litt tidlegare på dag, slik at folk skal kunne tilpasse kino med alt det andre som skjer i løpet av jula, forklarar kinosjefen. MARIANNE S. ROTIHAUG MARIANNE SOLHEIM ROTIHAUG marianne@fjt.no JULESTEMING: På Måløy Stormarked blir det i førjulstida besøk av julenissen, som har med seg overraskingar til alle barna. I tillegg kjem Skavøypoll barnehage og syng på senteret i desember. Senterleiar Terese Gjerde seier dei håpar å gje dei handlande ein god porsjon julestemning. F.v. Andreas Frantzen (MX sport), Margrethe Gangsøy (Bakeriet Kaffebar), Terese Gjerde (senterleiar), Lisbeth Furenes Blålid (Cubus), Kim Nedreberg Silden (Elkjøp) og Ottar Vindfjell (Europris). FOTO: MARIANNE S. ROTIHAUG Gler seg til nissebesøk og song Nokre aktivitetar som besøk frå nissen og song frå barnehagebarn har blitt tradisjon på Måløy Stormarked i tida før jul. – Julenissen kjem på besøk på senteret og har med seg overraskingar til alle barna, fortel senterleiar Terese Gjerde. 14. desember kjem julenissen på besøk, og Gjerde fortel at dette har blitt ein populær aktivitet på kjøpesenteret som ligg i Deknepollen. – Vi har hatt dette på programmet dei siste åra, og vi ser at senteret byrjar å fylle seg opp i god tid før nissen kjem. Ungane ventar spent og gler seg alltid mykje til besøket, forklarar senterleiaren. Gjensidig glede Ein annan tradisjon som også blir halde ved like i år er besøk frå Skavøypoll barnehage. – Torsdag 7. desember kjem barna i barnehagen på besøk. Dei skal synge flotte julesongar for oss her på senteret, seier Terese Gjerde. Ho fortel at dette er eit høgdepunkt i førjulstida. – Det er veldig kjekt at dei vil kome og synge for oss. Eg trur også at dei synst det er veldig kjekt å få kome hit. Måløy Stormarked har vore i kontakt med fleire kor og korps, men førjulstida er travel for fleire enn dei tilsette på butikkane. – Vi ser at alle har det travelt og fullt opp, men det kan jo vere at det dukkar opp fleire innslag på programmet i løpet av desember, smiler Gjerde. I tillegg til song frå barnehagebarna blir det spelt julemusikk på heile senteret gjennom heile desember. Trur på ein god julehandel På senteret held butikkane Europris, MX Sport, Elkjøp, Bakeriet Kaffebar, Fagmøbler og Cubus til. Senterleiaren meiner ein skal klare å finne det ein treng av julegåver der. – Senteret er ferdig pynta til jul. Vi håpar alle som kjem inn får ein god julehandel. Vi stiller i alle fall med julestemning, julemusikk og butikkane er fulle av mange fine julegåver, slår Gjerde fast. Den nye handelsdagen Black Friday er nettopp unnagjort, og Gjerde fortel om gode dagar for butikkane. – Black Friday blir større og større for kvart år. Mange av butikkane her på senteret hadde Black Week, altså tilbod heile veka. Men likevel forventar vi eit bra trykk fram mot jul. Spesielt den siste veka plar vere veldig bra, seier Gjerde. Ho forklarar at dei på senteret merkar lite til konkurransen frå nett og andre byar. – Vi har nok eit stabilt kundegrunnlag. Vi har ikkje merka noko nedgang på senteret. Vi må prøve å ha eit godt og riktig utval og vere serviceinnstilte. Rett og slett prøve å tilpasse oss kundane sin ønske, samanfattar senterleiaren. MARIANNE SOLHEIM ROTIHAUG marianne@fjt.no

12 JUL I MÅLØY 2017 FJORDENES TIDENDE Barna er brannvesenets små «agenter» John Inge Henden i Vågsøy brannvesen skryter av den kunnskapen barn har om brannsikkerhet. Han var nylig på besøk hos tredje- og fjerdeklassingene ved Bryggja skule i Vågsøy. Der var det mange engasjerte elever som hadde spørsmål til Henden om brann. – Barna er veldig flinke og engasjerte. De kan masse om brannsikkerhet, og er interessert i å lære mer om det, sier Henden og legger til: – De er våre små «brannagenter», og en enorm ressurs for oss i hjemmet. Han sier barna ofte er flinke til å minne foreldrene på brannvett, noe Henden synes er kjempebra. – Når ungene kommer og skal gjøre noe, så må vi nesten gjøre det også, sier brannkonstabelen. CHRISTINA CANTERO christina@fjt.no BRANNSLUKKING: Bryggja-elevene fikk lære om hvordan man bruker et brannslukkingsapparat da John Inge Henden var på besøk. FOTO: CHRISTINA CANTERO Gir barn og voksne råd for en brannsikker jul Julen kan være en travel tid for brannvesenet, med folk som glemmer svineribba i ovnen og levende lys på bordet. En enkel sjekkliste kan hjelpe både store og små med å sørge for en brannsikker jul. I travle juletider er det fort gjort å gå fra en påskrudd ovn eller levende adventslys på stuebordet. Dette er situasjoner som i verste fall kan føre til brann i både kjøkken og stue. For å unngå slike brannfeller har Vågsøy brannvesens John Inge Henden sydd sammen en sjekkliste som ikke bare er grei å ha i juletiden som kommer, men også ellers i året. – Det kan være lurt å ta en sikkerhetssjekk hjemme, sier Henden. Han har jobbet som brannkonstabel i flere år. Erfaringsmessig vet han at det er mange brannfarer som dukker opp rundt juletider. Henden har flere råd og tips til hvordan man kan gå juletiden i møte på en god og brannsikker måte: 1. Sjekk batteriet på røykvarslerne 2. Sørge for rømningsveier 3. Utfør brannøvelser hjemme 4. Sjekk brannslukkingsutstyr 5. Bruk LED i stedet for stearinlys 6. Pass på brennbar juledekorasjon 7. Ikke gå fra julemat i ovn/komfyr 8. Avtale et eget oppmøtested utenfor huset dersom det skulle brenne

FJORDENES TIDENDE JUL I MÅLØY 2017 13 Eneste i fylket med egen kalenderluke For første gang er Vågsøy med på brannvesenets nasjonale julekalender, der de til og med har sin egen luke. – Denne julekalenderen har ikke 24 luker, men 31. Så viktig er det som gjemmer seg bak lukene, sier John Inge Henden i Vågsøy brannvesen. For første gang er brannkorpset med på det nasjonale prosjektet, og det lokale brannvesenet oppfordrer alle barneskoleelevene i kommunen til å delta. Under lukene i kalenderen gjemmer det seg nemlig både nyttig informasjon og konkurranser som barna kan delta i. Man kan i tillegg vinne premier. Under luke 17 er det i tillegg to elever fra Skram skole i Måløy som er med. De skal gi brannvennlige julegavetips. John Inge Henden synes julekalenderen er nyttig, og håper den blir en tradisjon lokalt. LOKALT: Vågsøy brannvesen er de eneste i fylket med en egen luke i den nasjonale julekalenderen. Her er Kim Hjelle (t.v.) og Per Arne Rundereim. BRANNSIKKERHET: John Inge Henden i Vågsøy brannvesen besøkte nylig Bryggja skule, der han blant annet lærte 3.- og 4.-klassingene om hvordan de kan være brannsikre i jula. Her med elevene Anna (øverst f.v.), Elin, Martin, Eirik, Jonas (nederst f.v.), Malene, Torgeir, Audun og Petter. FOTO: CHRISTINA CANTERO Slik kan du øve på brann hjemme Brannvesenet anbefaler alle husstander å ha brannøvelser hjemme. Her er tips til hvordan man kan gjøre det. Først og fremst er det lurt å avtale en fast møteplass utenfor huset som er lett for alle å huske. Noen eksempler er ved en flaggstang eller et lett gjenkjennelig tre, ifølge nettstedet sikkerhverdag.no. Se deretter til at rømningsveier er lett tilgjengelige, og at alle dører og vinduer lett kan åpnes fra innsiden. Yngre barn trenger hjelp fra voksne til å komme seg ut, mens eldre barn kan lære seg å komme seg ut på egen hånd, samt å ringe nødnummeret 110. Når røykvarsleren piper må man se til at alle som er i huset blir varslet. Man hjelper hverandre underveis, og til slutt teller man over og sjekker at alle har kommet seg ut til den avtalte møteplassen. Mange sovner med ovnen på Det er i tillegg en rekke andre ting man bør tenke på rundt høytidene. – Man bør være særlig forsiktige med levende lys og julepynt, konstaterer Henden. Når det kommer til matlaging, har brannkonstabelen også et ekstra tips: – Man skal aldri helle vann i brennende fett. Hvis det skulle begynne å brenne i en gryte, kan man legge lokk på. Da fjerner man oksygentilførselen og flammene slukkes, sier han. Henden vil også understreke hvor viktig det er at man ikke går fra mat som står i ovnen eller på komfyren. – Det kan være veldig skummelt, særlig hvis man sovner mens maten står i ovnen. Det har skjedd folk flere ganger. Det er svært brannfarlig, og det er flere ganger vi har rykket ut til sånne type oppdrag, sier Henden. Brannvett Brannkonstabelen har også mange gode, generelle tips som er lure å ha med seg ellers i året. Han fraråder for eksempel at man bruker PC mens man ligger i senga. Når datamaskinen blir varm, skal det ikke mye til før dundyner og -puter tar fyr. – Det er veldig viktig å være forsiktig med elektriske apparater i sofa og seng, påpeker Henden. Han er også veldig opptatt av at man ikke lader mobiltelefonen på nattestid, og at man sjekker røykvarslerne én gang i måned. Han anbefaler at man har minst én røykvarsler i hver etasje, og to rømningsveier per etasje. CHRISTINA CANTERO christina@fjt.no

18 JUL I MÅLØY 2017 FJORDENES TIDENDE TRINN 1: Ei isoporkule dannar kjernen i julekula. Kula blir først måla. Ein må ha ulike delar på plass som auge, nase, pipereinsarar og oppheng. TRINN 2: Ein limpistol blir brukt til å feste nase, horn og oppheng. TRINN 3: Ask set horna på plass, ein vaksen hjelper til med limpistolen. Trinn for trinn til ei kul SFO-jul – Den skal ikkje pakkast inn som gåve, men hengjast rett på juletreet heime, slår Ask Åsebø (8) fast om julekula han har laga på SFO. På skulefritidsordninga (SFO) ved Skram skole har 24 born frå 2.-, 3.- og 4.-klasse laga julepynt etter skuletid dei siste vekene før jul. Julekuler forma som hovudet på eit reinsdyr er av påfunna aktivitetsleiarane har kome opp med denne førjulstida. Alle skal lage si eiga kule til jul, og du kan også sjå oppskrifta på julekulene trinn for trinn øvst i denne saka. – Det er enkelt, men eg blir utolmodig, fortel Leander (8) om kunsten å lage julekule. Daria (8) fortel at det ikkje berre er på SFO ho lagar julepynt. – Heime har eg laga eit juletre. Eg sydde det på ein måte. Det var eit ark, så brukte eg nål og tråd, og tok på perler. Eg gler meg til jul, spesielt gler eg meg til å vere på besøk hjå venninna mi. Det er fagarbeidarane Ellen Antonsen og Linda Hauge som hjelper borna å lage julekuler når vi er på besøk. Det er ikkje veldig avansert arbeid, men limpistol, måling, saks og skarpe

FJORDENES TIDENDE JUL I MÅLØY 2017 19 TRINN 4: Emma festar tråden i opphenget, og kula er ferdig. Fagarbeidar på SFO Linda Hauge til høgre. FERDIG: Daria (8) viser fram julekula si laga på SFO. Ho har laga meir julepynt heime. LYS OG VARME: Kulene kan hengast i juletreet, eller slik – saman med anna julepynt, lys og tørka greiner. TOMFLASKE: Nissar laga av tomflasker er også ein del av årets juleproduksjon på SFO ved Skram skole. HAR LAGA JULEPYNT: Desse borna var til stades på SFO då vi var på besøk. Her viser dei fram ting dei har laga som julekuler, sydde hjarte og perla nissar. ALLE FOTO: JØRN-ARNE TOMASGARD pinnar gjer at borna må ha ei hjelpande hand i arbeidet. – I år lagar vi desse julekulene. Kva vi lagar varierer frå år til år. Vi kan ikkje lage det same neste år, for ein del av ungane er her då også. Men når det går fem år og det er nye ungar her, kan vi ta fram att det vi har laga før, forklarer Antonsen. Ho fortel at dei mellom anna får idear til aktivitetar gjennom videoar på applikasjonen Pinterest. I tillegg til julekuler som ser ut som reinsdyr, står snømenn av ispinnar, og nissar av brusflaske, på programmet i år. Må ha hjelp med limpistol Det som trengst til kulene med reinsdyrhovud er isoporkuler, pipereinsarar med glitter, grillspyd av tre til å halde kula, måling i fargane gull og brunt alt etter kva du vil, glitter, auge, raude treperler, oppheng og snor. – Vi har kjøpt alle delane på nettet. Vi byrjar planlegginga i oktober. Det tek tid både å planlegge, kjøpe inn og lage. Vi prøvar å gjere det så billeg som råd. Ein del av materialet er gratis, fortel Antonsen. – Vi startar med å sette isoporkula på grillpinnen. Så målar vi enten gullfarga eller BILLIG: Julepynt treng ikkje vere dyrt å lage sjølv. Desse snømennene har barna laga av pinnar frå is. brunt, alt etter kva farge vi ynskjer. Så dryss vi glitter på medan målinga er våt slik at det festar seg. Kula må så tørke. Vi tek ein pipereinsar og klipper den opp i høvelege lengder, før vi knyter den saman til horn. Så limar vi på auge, og brukar limpistolen til å feste horna og den raude kula til nase. Vi limar også på oppheng og knyter ein tråd i opphenget når limet er herda. Så er kula ferdig! JØRN-ARNE TOMASGARD fjt@fjt.no

26 JUL I MÅLØY 2017 FJORDENES TIDENDE GODT TIL JUL: Oppskriftene er utarbeida av MVS-elevane Johanna M. Petterson Utvær (lengst bak), Kenth Falkevik (rad to f.v.) , Elise Marie Nygård, Eduard Gabriel Gorun, Truls Hamre (framme f.v.), Sander Øen Omberg og Martin Nygård i samarbeid med lærar Bente Iren Vonheim. ALLE FOTO: PRIVAT Elevane gir deg oppskr Freistar det med noko godt til jul? Matskulen gir deg oppskrifta. Matskulen byr på oppskrifter utarbeida av MVS-elevane i Smak av verden UB i samarbeid med lærar Bente Iren Vonheim. I dag gir dei deg oppskrifta på gode dessertar til jul. Dronning Maud fromasj, ostekake i glas, moltekrem, krumkaker, karamellpudding og riskrem står alle på menyen. Dronning Maud fromasj Dronning Maud fromasj eller pudding er kalla opp til ære for Norges tidlegare dronning. Desserten er også kalla for «Haugesunddessert». Dronning Maud fromasj består hovudsakleg av krem, eggedosis og sjokolade. Dette treng du til 6 porsjonar: 5 egg 75 gram sukker 7 plate gelatin 0,5 dl kaffi 0,5 liter fløyte 1 plate kokesjokolade Slik lagar du Dronning Maud fromasj: Riv sjokoladen. Legg gelatin i kaldt vatn, la det ligge i vatnet 5 minutt. Visp kremfløyten stiv. Sett kremen i kjøleskapet. Visp egg og sukker til eggedosis. Klem vatnet ut av gelatinen og smelt gelatinen i saman med kaffi i ei gryte over svak varme. Avkjøl gelatinen og rør den inn i eggedosisen. Rør forsiktig gelatinen inn i den piska kremen. Legg fromasj og riven sjokolade lagvis i ein glasbolle og sett den til avkjøling. Ostekake i glas Ostekake finst i mange variantar. Her får du oppskrifta på korleis du kan lage den rett i glaset som du vil servere den i. Dette treng du til 8 porsjonar: 8 Digestive-kjeks 1 pakke naturellost (Tine) 1 pakke sitrongele 2 dl sukker 1 ts. vaniljesukker Slik lagar du ostekake i glas: Knus 8 Digestive-kjeks og ha i botnen av glasa. Sett glasa på skrå, før ein heller i ostemassen. Då er det lurt å bruke ein sprutepose. Kok ein pakke sitrongele men bruk då 2 ½ dl vatn, denne skal avkjølast, men ikkje bli stiv. Pisk fløyta til krem. Pisk så kremost naturell, og bland saman med sukker og vaniljesukker. Rør forsiktig geleen inn i ostemassen. Bland i kremen, bruk slikkepott. Hell massen over kjeksa. Sett på kjøl til det er stivna. Kok opp ein pakke med bringebærgele. La den bli kald, men ikkje stiv. Sett glasa rett igjen før du heller geleen opp i glasa. Pynt med friske bær og mynte. Moltekrem Moltekrem er ein av dei vanlegaste juledessertane. Kanskje er den ein av dei enklaste å lage òg? Dette treng du til 4 porsjonar: 4 dl kremfløyte 2 ss sukker 4 dl molter 1 vaniljestong 2 ss sukker 0,5 dl Lakka likør Slik lagar du moltekrem: Pisk kremfløyten lett stiv med 2 ss sukker. Ta av nokre fine molter til pynt. Resten kokar du opp i lag med sukker og vaniljestong som er splitta og frøa er skrapa ut og moltene hatt i. Avkjøl og ta ut vaniljestonga før du tilset Lakka. Om

FJORDENES TIDENDE JUL I MÅLØY 2017 27 OSTEKAKE I GLAS: Du har kanskje prøvd å lage ei vanleg ostekake, men kva med å lage kaka direkte i fine serveringsglas. Her viser Elise Marie Nygård fram resultatet. KRUMKAKER: Dette er tradisjonell norsk julemat, som gjerne blir servert med molter eller moltekrem. Namnet kjem av ein krummar kakene til ei ikonisk form, som eit kremmarhus. KARAMELLPUDDING: Dette er ein klassisk dessert som kan lagast nokre dagar i førevegen. Elevane likar best fløytekaramellsaus og piska krem til denne tradisjonsrike desserten. RISKREM: Denne desserten er ein tradisjon i heile Skandinavia. Elevane meiner riskremen gjerne kan serverast med fruktsaus eller fruktpurésaus av jordbær eller bringebær. DRONNING MAUD FROMASJ: Kenth Falkevik viser fram korleis denne desserten kan serverast. Dronning Maud fromasj består hovudsakleg av krem, eggedosis og sjokolade. rifta på ei søt og god jul du tar av ca. 2 dl med molteblandinga, og køyrer denne med stavmiksar før du siler den, vil du få ein fyldig og god moltesaus til moltekremen. Bland forsiktig resten av moltene i kremen og ha den i ein serveringsbolle. Pynt med heile molter. Det smakar godt å servere krumkaker til. Krumkaker Krumkake er tradisjonell norsk julemat, som dessert gjerne servert med molter eller moltekrem. Namnet kjem av at ein krummar kakene til ei konisk form, som eit kremmarhus. Dette treng du: 6 egg 3 koppar sukker 1 ½ kopp smelta smør 10 toppa ss kveitemjøl 275 g potetmjøl ca. 1 1/2 kopp vatn Slik lagar du krumkaker: Visp eggedosis av egg og sukker. Sikt i det tørre og rør inn margarin og vatn. Legg ei teskei røre i jernet og steik kaka ei 10–15 sekund. Form krumkakene etter ønske medan dei er varme Karamellpudding Klassisk dessert som kan lagast nokre dagar i førevegen. Vi likar fløytekaramellsaus og piska krem til. Dette treng du til om lag 8 porsjonar: 1 l mjølk 8 egg 1 vaniljestong 160 g sukker 140 g sukker til karamell Slik lagar du karamellpudding: Lag karamell ved å smelte 140 g sukker i ei steikepanne til nøttebrun farge. Ha karamellen i brødform eller porsjons- former og hell i karamellen før den stivnar. Kok opp mjølk, vaniljestong og sukker. Pisk egga godt saman med handvisp. Spe mjølkeblandinga i egga og rør godt saman. Sil egg- og mjølkeblandinga oppi den glaserte forma. Karamellpuddingen posjerast (koke utan å koke) i vassbad i steikeomnen ved 97ºC i ca. 50 minutt. Avkjøl karamellpuddingen, og server den dei komande dagane. Tips: Ha kokande vatn i bakken du skal posjere karamellpuddingen i for då går det fortare. Riskrem Riskrem er ein tradisjonell skandinavisk juledessert. I Danmark og Sverige er det vanleg å blande inn hakka mandlar, og i Sverige er det også vanleg å blande inn konsentrert appelsinsaft eller appelsinbitar. Dette treng du: 1 del kokt grautris Vaniljesukker 2 delar piska krem Melis og vaniljesukker etter smak Fruktsaft- eller fruktpurésaus Slik lagar du riskrem: Kok risgraut av grautris, mjølk og sukker. Bland risgraut i litt søt piska krem til ei laus masse. Skjær resten av kremen forsiktig i risgrauten. Smak kremen til med melis og vaniljesukker. Riskrem serverast med fruktsaftsaus eller fruktpurésaus av jordbær eller bringebær. Dryss gjerne hakka mandlar på. MARIANNE SOLHEIM ROTIHAUG marianne@fjt.no