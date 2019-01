#HELGELAND Fra havfolk til fjellfolk, og alt imellom.

INNHOLD: For første gang har vi laget et magasin på tvers av mediehusene på Helgeland. #Helgeland skal gi deg de gode historiene om havfolk, fjellfolk og alle midt i mellom. Målet er at du som leser skal lære litt mer om Helgeland, og at helgelendinger skal føle en fornyet stolthet for regionen sin. Vi håper de gode historiene skal gi deg inspirasjon til å reise og oppleve Helgeland. Magasinet er et samarbeid mellom Rana Blad, Helgelendingen, Helgelands Blad og Brønnøysunds Avis. Destinasjonsselskapet Visit Helgeland har bidratt med flotte bilder, og noen av historiene finner du igjen på deres websider. 1 2 3 4 ROOTSFESTIVALEN S. 4-5 BRØNNØY KOMMUNE S. 6-7 HILSTAD IL S. 8-9 VEGA VERDENSARV S. 10-11 5 6 7 8 KULTURBADET S. 12-13 NOTHUSET S. 14-15 BOHUS SANDNESSJØEN S. 16-17 HORVA S. 18 9 10 11 12 FRISK 3 BEDRIFTSHELSETJENESTE S. 20-21 HELGELANDSTRAPPA S. 22-23 KORGFJELLET HYTTEGREND S. 24-25 KVITNESET CAMPING S. 26-27 13 14 15 16 VEFSNA REGIONALPARK S. 28-29 VARNTRESK TURISME OG UTLEIE S. 30 LEIRFJORD KOMMUNE S. 32-33 UT I ØYAN S. 34-35 17 18 19 20 FESTSPILL HELE ÅRET S. 36-37 GALLERIA KUNSTFESTIVAL S. 31 HELGELAND EVENT S. 38-39 HAVBLIKK NESNA S. 40 - 41 21 22 FJORDGAARDEN S. 42-43 BYPORTEN S. 44-45 MOHEIA FRITIDSPARK OG AERNIE S. 52-53 LOVUND HOTELL S. 54-55 03 23 24 25 # HELGELAND Del gjerne magasinet med dine venner. Kanskje flere tar turen til Helgeland i løpet av året? #Helgeland vil finnes på alle nettavisene våre.

# HELGELAND 1 04

20 år med festival Til sommeren er det 20 år siden Rootsfestivalen for første gang ble arrangert. Hvem skulle tro at festivalen, som startet på Tørrfiskbrygga med 5-600 tilhørere, skulle vokse seg stor og daglig ha 3000 publikummere i en liten vakker kystby? Rootsfestivalen er blitt et samlingssted for utflyttede Sør-Helgelendinger som kommer heim i midten av juli hvert år for å høre god musikk og ikke minst treffe gamle og få nye venner. Men festivalen er oppdaget av langt flere. Publikum kommer fra hele landet, og også med utenlandske innslag. Kjernen er fra området Bodø til Trondheim. Og alle elsker festivalen. Tilbakemeldingene på Ticketmaster viser høy score. En koselig og liten festival, med god musikk, velarrangert uten køer for kjøp av leskende drikke, og ikke minst når inntaket må ut igjen. Et konsept Rootsfestivalen er nesten alene om i festivaljungelen, er Rootsteltet. Et gratistilbud for publikum fire dager til ende. Primært musikk presentert av lokale band og artister eller med tilknytning til området. Og Rootsfestivalen får vi vist fram mange av de dyktige musikerne Brønnøysund og Helgeland har fostret. Til stor begeistring for publikum. Teltet har blitt utvidet nærmest årlig, og anslagsvis er 1500-2000 tilhørere til stede hver dag. Med andre ord, proppa telt! Rootsfestivalen er en suksessoppskrift. Ei uke i juli er lille Brønnøysund fullt av mennesker, marinaen og bobilcampene er fulle, og næringslivet har gode dager. Stemningen er elektrisk og timingen magisk med lyse nordlandsnetter. Rootsfestivalen byr på fantastiske dager med mye flott musikk og herlige matopplevelser. I jubileumsåret kjører vi på som før. Det er bare å glede seg! Rootsfestivalen 17. - 20 juli 2019 E-post: post@rootsfestivalen.no Web: www.rootsfestivalen.no Facebook: rootsfestivalen Instagram: rootsfestivalen # HELGELAND Rootsfestivalen startet på Tørrfiskbrygga. Etter hvert skulle det vise seg at brygga ble for liten. Dermed bar det ut i friluft i 2013 på en parkeringsplass midt i byen. Med god støtte fra samarbeidspartnere og ikke minst en større og større etterspørsel hos publikum, var dette mulig. Noen kaller Rootsfestivalen en intimfestival. Publikumstoppen er kanskje nådd for festivalen ved nåværende plassering. Kanskje er det viktig at festivalen ikke blir større? Kanskje er dette et kriterium for at publikum skal trives og vende tilbake år etter år? 05 Rootsfestivalen må ha truffet en nerve blant publikum. Et voksent publikum. Et publikum som elsker festivalen og kommer tilbake år etter år. Bookingprofilen sier at vi skal ha tilbud til alle. Både de som liker gamle britiske og amerikanske band fra 60, 70 og 80-årene, men også kremen av norske band, artister og nykommere i forskjellige musikksjangere.

06 # HELGELAND Torghatten. Foto: Ronny Lien. Blant skjærgård 2 og trollfjell Ved fjellet Torghatten lå for over tusen år siden et mektig høvdingsete; et av de første beskrevne stedene i Norges historie. I 1837 fikk kommunen navnet Brønnøy. I dag har regionen fortsatt vind i seilene og er på full fart inn i framtiden.

Ordfører i Brønnøy kommune Johnny Hanssen forteller at kommunen for tiden har tre viktige strategiområder. Et av dem har eksistert siden folk først fant veien opp mot nord; havbruksnæringen. Visste du at bussene i Trondheim går på gass lagd av avføring fra fisk i Brønnøy? Havbruk - AkvaFuture/AkvaDesign Systems AS er et framtidsretta selskap som vi virkelig har tro på. De har teknikker for å samle opp alt av sedimenter. Dette blir kjørt til et anlegg i Stjørdal som lager biogass. Mange arbeidsplasser er knyttet til oppdrettsanleggene, både direkte og indirekte siden det foregår en del forskning på området. Nå har vi også fått videregående skole innen havbruk; Norsk Havbruksakademi. De startet opp i fjor med VG1-kurs, og i år blir det i tillegg VG2. Andre viktige firma å trekke fram innen havbruksnæringen er Marine Harvest, Sinkaberg-Hanssen og Norsk havbrukssenter, sier Johnny. senter. Torghatten har over 70000 besøkende hvert år. Mineralnæring Det tredje satsingsområdet er mineralnæringen. Magasinet du nå holder i hendene, dersom det er papirutgaven vel og merke; inneholder ganske sikkert kalk fra Velfjord. Brønnøy Kalk AS er en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy. De er hovedleverandør av råstoffet kalkstein/kalkspat til Hustadmarmor ved Molde, som er kalkforedler for papirindustrien i hele verden. - Vi er stolte av å ha Brønnøy Kalk her. Ellers har Brønnøy kommune mye å tilby til alle. Vi har stillinger i alle kategorier og nesten ingen arbeidsledighet, sier Johnny og ønsker alle besøkende og nye innbyggere velkommen til Brønnøy kommune. Turisme Norsk Havbrukssenter. Foto: Tore Schning Olsen Brønnøy kommune Tlf: 75 01 20 00 E-post: postmottak@bronnoy.kommune.no Web: http://www.bronnoy.kommune.no/ Facebook: Brønnøykommune › Brønnøy har 7948 innbyggere. › 650 jobber i kommunen og 550 av dem i Brønnøysundregistrene. Den andre halvparten av arbeidstakerne jobber i privat sektor. Brønnøy Kalk. Foto: Brønnøy Kalk # HELGELAND Brønnøy ligger midt i mekka enten du vil dra på oppdagelsesferd med sykkel, kajakk eller på føttene. Her finnes skjærgård, geopark og trollfjell, og under det mest kjente trollfjellet har kommunen og Den Norske Turistforening planer om å få på plass et Kajakkpadling ved Torghatten. Foto: Terje Rakke 07 Norsk havbrukssenter kan også knyttes til turisme; et annet satsingsområde kommunen har. Havbrukssenteret er et visningssenter der hurtigruteturistene er innom nesten hver dag. - De har utviklet seg videre og nettopp utvidet med nye lokaler. Det jobbes også med å få samlet reiselivet i dagens Essobrygge, som nå eies av Torghatten ASA. Man vil samle de som driver bedrift inn mot reiselivsnæringa, og det vil bli ei dør mot mange opplevelser du kan få på Sør-Helgeland, sier Johnny.

08 # HELGELAND Anne Nørdsti har lang erfaring med å skape liv på dansegulvet. Foto: Marit Nordgård Danseweekend 3 i Velfjord I mai er det igjen klart for danseweekend, og for å samle alle danseglade til to dager med fengende musikk og feststemte likesinnede. I bygda Hommelstø i Velfjord bor det rundt 400 personer. To ganger i året holder Hilstad IL danseweekend på forsamlingshuset Gimle i bygda, som da huser mer enn det dobbelte. Tradisjonen har røtter fra over femten år tilbake. - Det var da bobilene begynte å komme. For ti år siden startet vi med frokost til deltakerne, og for fem år siden utvidet vi arrangementet fra èn til to dager og døpte det om fra Dansegalla til Danseweekend, forteller Geir Lien i styret for arrangementet. Variert program Lørdag kl. 12 arrangeres den årlige bussturen til hjørnesteinsbedriften Brønnøy Kalk. Et besøk i dagbruddet er en fascinerende opplevelse for flere enn de spesielt interesserte. God musikk og god mat Så blir det åpning av nye Krokstien turområde kl. 18. Ordfører i Brønnøy kommune Johnny Hanssen og kulturkonsulent Magnar Solbakk vil være til stede. - Anne Nørdsti vil synge i forbindelse med åpningen, forteller Geir Lien. Fredag 24. mai byr Pia Pihlgrens på en god blanding av rock, swing og countryinspirerte ballader, mens lørdag 25. er det Anne Nørdsti m/band som vil engasjere både hjertet og dansefoten med sin krysning mellom danseband og country. Styret forteller om god dugnadsånd og 60 frivillige per helg. - Uten dem hadde vi slitt. Folk er veldig positive, og vi er glade for å ha dem med oss, sier John Vangstad. Under arrangementet vil det bli servert thaimat fra Velfjord Thai take away, og gratis frokost serveres fra 10-12 både lørdag og søndag. I år hjelper kokkog servitørlinja ved Brønnøysund videregående skole til med frokostserveringen. - Vi er veldig glade for dette samarbeidet, og håper noen av elevene har lyst til å fortsette med dette i årene framover, sier John Vangstad, nestleder i styret for Danseweekend. Idrettslaget har i samarbeid med Brønnøy Kalk bygd parkeringsplass for bobilene. Den er utvidet slik at de har 200 plasser, hvorav 150 med strømtilgang. Når du kjøper billett til Danseweekend er parkeringen innbakt i prisen. Arrangørene ser fram til å få besøk av mange danseglade deltakere. - Det er mye flotte folk som dukker opp her, gang etter gang. Vi gjør vårt beste for at folk skal trives, sier Geir Lien.

Denne parkeringsplassen skal fylles med liv og røre når bobilene kommer Tlf: 977 61993 E-post: ge-a-l@online.no Web: hilstadil.no Facebook: hilstadil Hilstad IL har årsmøte 30. januar kl. 18:00, årets foredragsholder er Oddvar Brå. › Danseweekend › Fotball › Håndball › Idrettsskole › Paintball › Klatring › Skianlegg # HELGELAND Hilstad IL 09 John Vangstad, Geir Lien og Frank Tore Dypaune ønsker alle danseglade velkommen til Gimle i mai

10 # HELGELAND Vega Verdensarvsenter 4 Utsikt fra verdensarvsenteret Ville, vakre Vega « Velkommen til Vega Verdensarvsenter! » Senterleder Berit Martinussen viser engasjert fram senteret som skal åpne nå i vår. Her skal det fortelles om hvordan generasjoner av fiskerbønder opprettholdt et unikt samspill med ærfuglene og tok vare på kulturlandskapet.

Vegaøyene Verdensarv ble skrevet inn på Unescos liste over verdens naturog kulturarv i 2004 og autorisert som besøkssenter av Miljødirektoratet i 2015. Verdensarvsenter - Vega Verdensarvsenter åpner denne våren utstillingen «Ville vakre Vega» som vil gi en spennende innsikt i Vegaøyans utvikling fra landhevingen for cirka 11 000 år siden og til hvordan vegværingene fortsatt i dag ivaretar den unike arven etter sine forfedre. Senteret kan tilby opplevelser i form av filmvisninger, eksperimentering i innovasjonsrommet, uteaktiviteter i fjæra og en god kopp kaffe i kafeen med upåklagelig utsikt, forteller Berit. Senterleder Berit Martinussen og formidlingsleder Ina Andreassen ved Vega Verdensarvsenter Hun understreker videre at senteret er et besøkssenter for gjester fra fjern og nær, men like mye en storstue for lokalbefolkningen. - Vi ønsker å støtte opp den optimismen og entreprenørånden som allerede finnes på Vega. Gjennom vårt produksjonskjøkken kan vi tilby småskalaprodusenter en arena for testing og utvikling av nye produkter. Havhotell Verdensarvsenteret samarbeider med Vega Havhotell om utvikling av tradisjonsmat med ny vri og historiefortelling. Havhotellet er en opplevelse man virkelig bør få med seg ved besøk på Vega. Vega Havhotell Tlf: 941 35 162 E-post: senter@verdensarvvega.no Web: www.verdensarvvega.no Facebook: vegaoyanverdensarv Vega Havhotell Tlf: 75 03 64 00 E-post: post@havhotellene.no Web: www.havhotellene.no Facebook: Vega Havhotell # HELGELAND Vega Verdensarvsenter 11 - Vi er opptatt av at det skal være ekte og personlig, og at vi skal ha tid til å snakke med gjestene. Ved teambuilding, seminar og konferanse kan det være lange dager med tall og stoff som skal prosesseres, og da er det viktig at du får koble av sammen med dine kolleger resten av tiden. Vi serverer ekte mat med fortrinnsvis lokale, men først og fremst gode råvarer. Det kan være lam fra Hattfjelldal, poteter fra min tante her på Vega eller hvit trøffel fra Alba. Vi arrangerer aktiviteter som krabbefiske og koking av krabbesuppe i fjæra, rebusløp, mat- eller vinkurs. Vi ønsker at de som har hatt teambuilding her skal reise hjem fornøyde og kjenne at de har vært produktive og kost seg samtidig, smiler Vilde Aga som nå har overtatt etter sin mor Anna, og driver hotellet sammen med sin far Jon.

12 # HELGELAND Kulturbadet Mulighetenes hus 5 Brenner du inne med en låt eller ti? Har du noe du vil fortelle? En dans du vil vise fram? På Kulturbadet står scenen rigget og klar for deg. - Vi har definert vår visjon som mulighetenes hus. Det rommer ganske mye. Vi må utvikle oss og hele tiden gi publikum det de ikke visste at de ønsket seg. Det siste nå er at vi har etablert Lillescenen, forteller kultursjef Odd Arnold Skogsholm. En times berømmelse Lillescenen er ment som en scene med lavere terskel for å stå på. Hver lørdag formiddag står den disponibel for alle som har noe å vise fram. Kulturbadet stiller med det som trengs av teknikk. - Vi har et grunnoppsett som skal passe til det aller meste. Det kan være ungdom som vil vise fram tre låter, eller markedsføre noe annet. Fortrinnsvis prøver vi å få det hele til å vare en time fra kl. 12-13, men har du en halvtimes stoff så syr vi det ihop med noe annet. Det kan være høytlesing i biblioteket, strikkekafe eller slektsforskning; noe vi hadde for en stund siden og som var veldig populært, sier Odd og mener dette skal være en stund hvor publikum kan komme til Kulturbadet for å senke skuldrene med en kopp kaffe og noe å bite i. Arrangementet vil være gratis.

Godt besøkt Lørdager er det yrende liv på Kulturbadet, med besøk fra hele Helgeland. - Mange tar med familien for en helg i Sandnessjøen, og er det dårlig vær er det ingen grunn til å forlate Kulturbadet. Vi har basseng, kino, bibliotek og arrangementer nesten hver dag, sier markedskonsulent Trine Mathisen Vassvik. Lillescenen er allerede tatt i bruk, og det første som skjedde der var at Riksteatret hadde en teaser på forestillingen “Georgs magiske medisin” før den skulle spilles i sin helhet på storscena. - Dette er bare èn av måtene å bruke denne scena på. Vi ser for oss at det kan skje veldig mye forskjellig på og rundt Lillescena. Vi vil invitere lokale talenter; kulturskoleelever, dramaelever eller hvem det måtte være som skulle ha lyst til å komme og opptre. Her har du muligheten til å stå på en scene og skinne, uten at du må stå foran 350 publikummere i storsalen. Det er bare å ta kontakt med oss, sier Trine og Odd Arnold. Kulturbadets crew ønsker alle stjerneskudd velkommen til Lillescena Trine Mathisen Vassvik, Beate Skogsholm og Odd Arnold Skogsholm håper folk kommer for å kose seg på Kulturbadet lørdagsformiddagene framover Foto: Geir Edvardsen Tlf: 75075555 E-post: kulturbadet@alstahaug.kommune.no Web: kulturbadet.no Bookingansvarlig Beate Skogsholm har allerede hatt besøk av «Georgs magiske medisin» og gleder seg til nye opplevelser med lokale talenter Facebook: kulturbadet 13 Torolv Kveldulvsons gate 10, 8800 Sandnessjøen # HELGELAND Kulturbadet

14 # HELGELAND 6 Magne Skipnes sammen med Terje Aune (t.v.); fornøyd kunde i 50 år Alt du trenger, når du trenger det På Best Marin Nothuset AS i Sandnessjøen er de i full gang med å planlegge Lofotfiske-sesongen. Det er et av årets høydepunkter for den største forhandleren av båt- og fiskeutstyr med mer, mellom Rørvik og Svolvær. Helt siden våren har de fått inn garnbestillinger fra fiskere som vet nøyaktig hva de vil ha. Og noen som kanskje ikke vet helt hva de vil ha. For et garn er ikke bare et garn, det finnes i mange forskjellige farger, former og størrelser. På Nothuset monterer de garnet ditt akkurat slik du vil ha det, og pakker det ferdig for deg slik at du bokstavelig talt bare kan slippe det rett ut på havet. mandagen etter. Det ble den første arbeidsdagen min, og siden har jeg vært her. Det er et fantastisk arbeidsmiljø her og en sammensveiset gjeng med lite utskiftninger, forteller Ove som tidligere var fisker. Erfaren garnmontør Akkurat det er en av de største fordelene med å bruke Nothuset med sine tilsammen 2000 kvm og 15 ansatte, som din komplette forhandler av fiskeutstyr. Det gode arbeidsmiljøet og lidenskapen for fiskenæringen og kundene sine, som gjør at de ansatte blir i bedriften år etter år. De fleste av dem har lang tid bak seg på Nothuset; 50 år på det meste. Det gir en kompetanse og kundeservice som er svært verdifull. Daglig leder Magne Skipnes Ove Larsen er arbeidsleder for garnmontørene, og har jobbet på Nothuset siden han ble hanket inn en kveld på byen i 2001. - En av sønnene til Magne Skipnes (daglig leder ved Nothuset) spurte meg om jeg ville prøve å komme og montere garn hos dem. Jeg møtte opp - Jeg har gått fra å ødelegge garn til å lage nytt, ler han. Kunden i fokus

Mekaniker Bård Helge Hanssen tar sesongservice på vannscootere har jobbet i bedriften siden 1990. Han er opptatt av å stille opp for kunden når det skulle være. - Vi skaffer det folk trenger når de trenger det. Er det noe vi ikke har eller ikke har så mye kunnskap om, så kjenner vi folk som har det. Vi videreformidler, slik at kunden bare trenger èn leverandør å forholde seg til. Er det et akutt behov og vi har stengt, er det alltid en av oss som er i nærheten og kan stille opp slik at kunden får hjelp der og da, forteller Magne. Nothuset Tlf: 75 04 06 16 E-post: post@nothuset.no Web: www.nothuset.no # HELGELAND I hyllene på Nothuset bugner det av fiskeutstyr 15 Bak fra venstre: garnmontører Roy Ove Johansen og Gunhild Dalåmo Hanssen sammen med arbeidsleder Ove Larsen (foran til venstre) og daglig leder Magne Skipnes

16 # HELGELAND Bedre med Bohus - Vi hadde ikke byttet kjede hvis det ikke var til det bedre, smiler Anne Line Flatøy Bergesen, daglig leder hos Flatøy møbler i Sandnessjøen. Christina, Lise, Gunn og Anne-Line trives på jobb Hos Flatøy møbler har de laget mange små miljøer slik at kundene lettere kan se for seg en ferdig innredet stue

- Vi ser litt lenger fram i tid. Bohus er en større kjede med større omsetning og bedre innkjøpsavtaler. Det fører til at vi får et bredere og større vareutvalg slik at vi kan treffe en bredere kundegruppe, fra unge til godt voksne. Vi får også en mye kjappere leveringstid på standardvarer. Varene kjører vi ut til våre kunder på hele Helgeland, og sender dit vi ikke når med bil, sier hun entusiastisk. Anne-Line Flatøy, daglig leder for Bohus i Sandnessjøen Selv om butikken har en kjedeavtale, har de friheter til å ta inn varer etter eget ønske. - Bohus er mer framtidsrettet, samtidig har vi beholdt mye av det gamle sortimentet fra gode norske fabrikker. Vi har fortsatt Ekornes, som har svært god kvalitet. Proff hjelp til kunden Anne Line forteller at Bohus er gode på nett, men hun vil anbefale folk å komme til butikken. - Det er fint å kikke rundt på nettsiden for å orientere seg om hva man vil ha, men det er klart mest lukrativt å komme til oss. Her kan du se varene bedre og du får en helt annen service og profesjonell hjelp. Vi er en bra stab som er godt rustet til å hjelpe folk med å finne det de vil ha. Det er viktig for oss at kundene våre blir fornøyde, sier hun og legger til at mange som ikke har anledning til å komme til butikken ringer og blir rettledet over telefon. Dagens trender er varierte, og Bohus har et stort utvalg innen både nordisk, klassisk og rustikk stil. - Mange vil ha fløyel og velour på alt av tekstur. Dekor fra dyreverdenen er populært og vi har både aper, elefanter og tigre blant oss på butikken. Farger har også blitt mer pop, og da blir det ekstra artig for oss å gå på jobb, forteller Anne Line. 7 Hun føler de har fått bedre vilkår etter overgangen til ny kjede. Bohus Sandnessjøen Flatøy Møbler AS Telefon: 75 07 99 90 E-post: sandnessjoen@bohus.no Web: http://www.bohus.no Facebook: flatoymobler # HELGELAND Større vareutvalg Bohus 17 Møbelforretningen som har holdt det gående siden 1966, gikk i juni 2018 over fra Møbelringen til Bohus-kjeden. Omstillingen har ikke bare vært enkel, men nå er de på plass. - Det har vært en utfordring å bytte kjede, spesielt datasystemet sleit vi med og noen ganger kunne det ta tid å få svar på ting. Men kundene våre har vært tålmodige og fortjener virkelig skryt, smiler Anne Line.

18 # HELGELAND Med hjerte for landbruket Fra 30. august til 1. september i år vil Sandnessjøen sentrum bli fylt av dyr, store landbruksmaskiner, gode smaksopplevelser og et yrende folkeliv. Det er sjette gangen Nord-Norges største landbruksmesse arrangeres, og Horva 2019 er den første som blir holdt i sentrum. Styreleder Anders Svarstad ser mange positive muligheter. Det skjer i byen - Vi kan samarbeide med næringsliv og kultur på en helt annen måte. Vi har mange fasiliteter; tomme lokaler vi kan leie, serveringssteder, og vi vil ta i bruk Kulturbadet hvor vi håper på å få til et samarbeid. Annet som er nytt i år, er gratis inngang til messa, sier han. Landbruksmessa vil gå over til sammen 50-60 mål. - Fra Onkel Oskar og nesten helt til fergeleiet. Vi skal ta i bruk gågata og torget med Petter Dass-plassen, parken og Karivika, sier nestleder Ole Nilssen. Variert underholdning Arrangørene ser for seg en messe som vil bli interessant for hele familien. Debatter med landbruksfaglig innhold, teater, dansegalla, filmvisning for barn og kalvemønstring der unger kan ta med sin kalv og konkurrere om en gjev premie. - Den som skal mønstre kalven må trene den opp til å gå en runde i band. Det kan ofte komme mye “løyle” ut av det, ler Anders. Anders Svarstad og Ole Nilssen ser fram til å bli bønder på bytur Horva nordnorsk landbruksmesse PB 188 8801 Sandnessjøen Tlf: 959 02 607 E-post: post@horva.no 8 Under messa skal det også deles ut en nasjonal pris til en person som har gjort noe godt for landbruket. Den har tidligere gått til blant andre Gaute Grøtta Grav og Oddgeir Bruaset. - Med tanke på Horvaprisen 2019 vil vi gjerne ha innspill fra publikum. De som har forslag kan sende oss en mail. Vi vil også gjerne at utstillere og matprodusenter som har lyst til å være med tar kontakt, sier Anders som gleder seg til å vise fram det moderne landbrukets mangfold midt i byen.

Scandic Syv Søstre – et fantastisk utgangspunkt for å utforske Helgelandskysten til havs eller til fjells! Slipp barnet i deg løs på Kulturbadet og besøk badeland, se forestilling på kulturscene, dra på kino eller besøk biblioteket – alt under samme tak som hotellet! Dra på vandring i eventyrfjellene, dra på øyhopping på sykkel eller dra lengre ut i det Helgelandske havgapet med Sandnessjøen som avreisehavn. Bo sentralt og idyllisk på Helgelandskysten på Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen. VELKOMMEN TIL SCANDIC SYV SØSTRE Torolv Kveldulvsonsgate 16, 8800 Sandnessjøen | 75 06 50 00 | syvsostre@scandichotels.com scandichotels.no/Syvsostre | restaurantsyvsostre.no 19 # HELGELAND Foto: Jan Inge Larsen - www.visithelgeland.com - Hattfjelldal

20 # HELGELAND 9 Camilla Neppelberg Johansen (bedriftssykepleier for Frisk3 BHT), Tom Andrè Osheim (leder for HMSK ved MIT), Ingrid Bjørnli (daglig leder for Frisk3 BHT), Rune Christoffersen (daglig leder for MIT) og Marit Kjemsås (HMS-rådgiver for Frisk3 BHT) har sammen sørget for å få ned fraværet blant de ansatte på MIT. Din lokale ekspert på arbeidsmiljø Av en bedriftshelsetjeneste forventer man flere ting. Først og fremst er de pålagt å bistå arbeidsgiver med å bedre arbeidsmiljøet for de ansatte. Daglig leder Ingrid Bjørnli og HMS-rådgiver Marit Kjemsås på Frisk3 bedriftshelsetjeneste (BHT) i Mosjøen er opptatt av å gi den beste servicen til bedriftene, samt tilby noe ekstra. Kompetanse - For oss har det vært viktig å skaffe oss god kompetanse. Jeg startet her i 2014 og overtok 60 bedrifter. Nå har vi 130 bedrifter som er kunder hos oss. I løpet av denne tiden har jeg ansatt Marit. Vi har jobbet sammen tidligere og jeg visste at hun var dyktig. Sammen har vi tatt videreutdanning innen BHT i Oslo og innen HMS-arbeid ved Universitetet i Nordland. Vi har også tatt kurs innenfor flere områder. Jeg er kurset innenfor konflikthåndtering og Akan-arbeid; rusproblematikk i arbeidslivet, forteller Ingrid. I tillegg til Ingrid og Marits egen solide kompetanse har de tilknyttet seg en bedriftssykepleier, en fysioterapeut, to leger, tre psykologer og en yrkeshygieniker. Slik kan de tilby tilleggstjenester som blant annet treningssenter med egen medisinsk treningsterapi-sal. Bedriftene som er medlemmer hos Frisk3 BHT kan bestille egne spinningmindfulness- eller yogatimer til sine ansatte, som også får rabatt på treningssenteret. I tillegg kan de få grunnkurs i arbeidsmiljø og HMS-lederkurs gjennom studiesenteret.no.

Samarbeid Mosjøen industritransport (MIT) er en av bedriftene som er fornøyde med samarbeidet. - Vi har et godt forhold til Frisk3 BHT. De hjelper oss, de sitter i arbeidsmiljøutvalget hos oss og vi har dem med på vernerunder. De kommer utenfra og ser inn til oss og det er verdifullt, sier daglig leder ved MIT, Rune Christoffersen. Hos MIT kan de ha utfordringer med statisk, ensidig arbeid, belastningsskader og senebetennelser hos de ansatte. Rune forteller at hos MIT har fraværsprosenten gått ned fra 17 til rundt 5% etter at de ble medlemmer hos Frisk3 BHT i 2015. - Vi har brukt dem til å kurse opp team og lederroller, vernetjeneste og tillitsvalgte. Frisk3 har vært her for oss fra dag èn. De har kartlagt utfordringene våre og kommet med forslag til tiltak, noe vi har gjennomført. Lav terskel for at de ansatte selv skal ta direkte kontakt med BHT er også noe vi har fokus på. Det er de ansatte veldig fornøyde med, forteller Rune. Fysioterapeut Iselind Thoresen (fra venstre), daglig leder Ingrid Bjørnli og HMS-rådgiver Marit Kjemsås Daglig leder Ingrid Bjørnli og HMS -rådgiver Marit Kjemsås ved Frisk3 bedriftshelsetjeneste i Mosjøen er opptatte av å gi den beste servicen til bedriftene sine Tlf: 75 11 35 55 E-post: bht@frisk3.no Web: http://www.frisk3.no HMS-rådgiver ved Frisk3 Marit Kjemsås går vernerunde sammen med Entrepretor AS Facebook: frisk3bht 21 Chr. Qvales gate 19, Mosjøen # HELGELAND Frisk 3

22 # HELGELAND Den magiske 10 Helgelandstrappa 1600 trinn opp Trongskaret i Mosjøen venter Ole Brumm. Øyfjellet har ført mer positivisme med seg enn alles kjære bjørn som sier ja, takk til begge deler.

Helgelandstrappa i Mosjøen skal 3,2 kilometer opp Trongskaret og til toppen av Øyfjellet. Fjellet rager 818 meter over den velkjente lakseelva Vefsna som ligger rett nedenfor. innbyggerne i Mosjøen. Årsaken er at det skygger for deler av byen på sene ettermiddager, når sola viser seg. Den negative omtalen har snudd seg til noe positivt. Prosjektet kom fysisk i gang 2. mai 2017, og allerede er toppen av Trongskaret nådd. - Under «Grøtfesten og julebyen Mosjøen» i desember, lyssatte vi deler av veien til Marsøra og Trongskaret i Helgelandstrappa med 240 fakler. Ideen ble lansert på tirsdag. Onsdag og torsdag lavet det ned snø. Men Facebook er et utrolig bra verktøy. Her ble det lagt ut en forespørsel om hjelp. Responsen var fantastisk. Torsdag kveld ble hvert 10. trappetrinn i Trongskaret måket, likeså ble brøytekanten punktvis måket på veien til Marsøra. Grytidlig fredag morgen ble faklene satt og tent. Det var magisk. Meldingene haglet inn og folk sto og bivånet fjellet med tårer i øynene, sier Nyland. - Trappa går nå rundt 1600 trinn opp Trongskaret. Dette første byggetrinnet er rundt en kilometer langt. Vi har også begynt på byggetrinn to, forteller Bjørnar Nyland – primus motor for ideen om en turtrapp opp til toppen av Øyfjellet. Det er en undergruppe av «Foreningen til Mosjøens forskjønnelse» som står bak prosjektet. En forening som Nyland også er leder for. - Dette er dugnad. Det er mange bidragsytere. Noe vi setter utrolig stor pris på. Ole Brumm viste seg Trongskaret er bratt, men Nyland sier de fleste kan gå. Ikke minst fordi alle kan gå så langt de vil for enten å sette seg ned på en av de mange hvilebenkene langs stien – eller etter noen trinn kan snu. Dette er Mosjøens beste treningssenter. - Det bratteste området er lagt om. Tidligere måtte du holde deg fast i en vaier i et lite parti fra topplatået av skaret og videre i retning fjellrekka mot Øyfjellvarden. Men nå har vi lagt om stien til en betydelig mer familievennlig, sier han. Her venter det en overraskelse. -Vi har døpt et fjellparti om til Ole Brumm. Du ser ham tydelig blant annet når du kommer litt opp i skaret, men også fra turveien til Marsøra. Vi tenker å få området skiltet, sier Nyland. Positive ringvirkninger Mosjøen er den eldste byen på Helgeland og den nest eldste i Nordland. Mosjøen fikk bystatus i 1875 og allerede året etter ble den første byplanen utarbeidet. En av visjonene var å skape en vakker by, og i 1883 ble foreningen etablert hvor et av prosjektene var å plante tre langs byens gater. Foreningen ble revitalisert i 2002. Foreningen har vært en bidragsyter i forbindelse med gjenoppbygging av Byparken, og noen småoppdrag i «Sjøgata». Foreningen har bygget en turveg til den historiske plassen «Marsøra» i Vefsn, inkl. tilrettelagt for div. fasiliteter på plassen. Utgangspunktet for «Helgelandstrappa» ligger i starten av denne veien. Prosjektgruppa består av Bjørnar Nyland, Wiliam Puntervold, Lene Øksendal, Kent Arne Toven, Ulf Bastholm, Karina Eriksen og Ingunn Skaland. # HELGELAND Foreningen for Mosjøens forskjønnelse Lyssatt trapp med fakler ifm Julebyen Mosjøen 23 Øyfjellet har lenge vært et irritasjonsmoment for

24 # HELGELAND 11 E6 bukter seg rundt to kilometer lenger ned i dalen. Den gamle E6 over Korgfjellet vil holdes üpen hele vinteren – og en parkeringsplass vil bli anlagt i hytteomrüdet. Denne vil alle kunne bruke Alle tomtene har god utsikt over fjellandskapet

Hyttefelt i strålende omgivelser Korgfjellet hyttegrend er ett av få hyttefelt på Helgeland som ligger midt i fjellheimen - og midt på Helgeland. Hilbjørg og Arvid Knutli i Mosjøen eier et rundt 185 dekar stort område i Korgfjellet like ved E6 nord for Mosjøen. Her har paret regulert for byggingen av inntil 30 hytter. Ekteparet Knutli står for tomtesalget og kjøpere kan bygge hvilke hytter de vil. Men Sande hus og hytter har vist sin interesse og stiller med et bredt utvalg hytter for interesserte. Ut av døra fra en nybygd hytte er det bare å spenne på seg skiene eller dra akebrettet med seg bort i bakken. Ren idyll vinter, vår, sommer og høst. Utsikt mot Lukttinden Det er for lengst kommet snøfall i Korgfjellet – og Knutli har funnet fram scooteren og skiene. - Vi har regulert inn god plass mellom tomtene, slik at du ser ikke til naboen over alt, sier hun. En av tomtene er universelt utformet og ligger nære ved den gamle E6 over fjellet. Alle tomtene er på rundt 1 mål og ligger i skoggrensen mot fjellet. Populært turområde Paret bestemte seg for å realisere utbygging etter at de overtok Arvid Knutlis barndomshjem på Nermoen i Korgfjellet. - Da vi overtok gården var allerede området avsatt til hytteområde. Vi fikk laget en reguleringsplan da vi ser det er få tilgjengelige hyttetomter i Vefsn, sier Hilbjørg Knutli. - Dette er et helt nytt hyttefelt. Alle tomtene er sørvest vendt og har utsikt mot Lukttinden. De nederste tomtene har i tillegg utsikt mot Luktvannet. Dette er et fantastisk område med store turmuligheter hele året. Det er flott å gå på ski her, og i sommerhalvåret er det et bra turterreng. Det er også fiskevann og bær i området, forteller Hilbjørg Knutli. Korgfjellet er i tillegg et populært turområde. Det kjøres opp skiløyper om vinteren, og rundt to kilometer fra hyttegrenda ligger Korgfjellet fjellstue. De 30 tomtene er ferdig regulert og klare til å bygges ut med vei, vann og avløp – før bygging. Det er lagt vekt på at feltet ikke skal framstå som et boligfelt. - Vi vil bygge en parkeringsplass for folk som ikke har hytte i fjellet. Veien opp til hyttegrenden vil brøytes og holdes åpen hele året. Paret tenker å bidra til økt bruk av området. E-post: hknutli@outlook.com Web: korgfjellethyttegrend.no Facebook: KorgfjelletHyttegrend Arvid og Hilbjørg Knutli på gården Nermoen i Korgfjellet. Korgfjellet hyttegrend ligger rundt en kilometer opp i fjellet 25 Mobil: 913 06 164/ 992 10 978 # HELGELAND Korgfjellet hyttegrend

26 # HELGELAND 12 Foto: Trond Svendsen

Her finner du fiskelykken Det startet med et veddemål. Reidar Eriksen satt sammen med noen venner en kveld på Langneset i 1990. - Du får ikke til å starte campingplass på Kvitneset, sa de. Neivel, tenkte Reidar. Han søkte om å bygge naust, samt utvide til avkjørsel for å lage camping. - Det tok to, tre uker så var avkjørselen ned til Kvitneset klar, forteller Reidar. Fiskeeldorado I dag har han syv hytter med til sammen 30 sengeplasser, og oppstillingsplass til seks bobiler. Reidar gjør alt arbeidet sjøl, med litt hjelp fra sin bror på over åtti år. - Pederhytta er oppkalt etter ham, sier Reidar. Ellers har han hjelp av to jenter i sesongen fra 1. april til 15. oktober. Kvitneset ligger stille og rolig til, med tilgang til fjordfiske, elvefiske og fine fjellvann. Sei, torsk, uer, makrell, steinbit, kveite, ørret og laks er noe av det du har mulighet til å få, alt ettersom hvor du velger å dra. - Jeg liker å holde på med dette. Å prate med folk, og se gleden ved at de kommer hit og får fisk. Vi har stor fiskelykke her, jeg kan nesten garantere napp, sier Reidar som selv selger fiskekort til de som trenger det. Han leier ut både småbåter og 18-foter. Turparadis Kvitneset er et flott utgangspunkt for fine turer. Om du trenger guide ordner Reidar det. Blant annet kan du gå Nelleveien, en samisk kultursti som ble brukt av samene Nelle og Konrad Toven. Den går over fjellet til Åmøydalen. - Nelle hadde 9-10 unger, hun fødte til og med unger på vei over fjellet, forteller Reidar som har skrevet oppgave om stien da han studerte til Helgelandsvert ved HiNe i 2007. Jungeltelegrafen går fort når det er snakk om Kvitneset. Fornøyde gjester forteller om den gode opplevelsen sin til andre, og kommer gjerne tilbake selv. Reidar har 85% gjenbesøk. - Vi har blant annet en svensk familie som er her opptil fem ganger i løpet av sesongen. Et ektepar sørfra skulle egentlig være her i to dager. De ble i åtte. Mannen gikk turer hver dag mens kona satt på hytta og strikket. De storkoste seg, og jeg fikk sokker da de dro, smiler Reidar. Kvitneset Camping Mobil: 99 72 83 01 E-post: re-eilif@online.no Web: http://www.kvitneset-camping.no/ Facebook: Kvitneset-Camping Reidar Eriksen driver Kvitneset camping i Leirfjord Instagram: Kvitneset Camping 27 Tlf: 75 04 95 95 # HELGELAND v/Reidar Eriksen

28 # HELGELAND Fiske i Børgefjell A.H. 13 Parken som løfter regionen Villmark, vakker natur, bygd og by hånd i hånd. Hun kaller det Helgelands indrefilet. Telt Børgefjell C.N.

Janne Sjelmo Nordås brenner for å ta vare på Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Derfor er hun daglig leder i Vefsna regionalpark. - Parken har en tiårig plan og er et forpliktende samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Vi skal ivareta og utvikle regionens natur- og kulturkvaliteter. Vi er ikke et næringsselskap med et næringsfond som vi kan bruke for å hjelpe enkeltaktører, men vi bistår gjerne som pådrivere, kan løfte i fellesskap med andre og søke midler til regionale prosjekt, sier Janne. Felles identitet I Norge kom de første regionalparkene på plass for 10-12 år siden. - Valdres og Aurland er et godt eksempel på at man får til mer ved å innarbeide rutiner for tettere samarbeid, sosialt og ved markedsføring av regionen. Det hjelper å ha en felles identitet og skape verdier sammen. Det er en ny måte å samarbeide på, sier Janne og forteller at Vefsna regionalpark for tiden har mange prosjekter. Et av dem er Villmarksuka. - Vi har hatt et seminar sammen med Okstindan natur- og kulturpark. Villmarksveien fra Korgfjellet til Majavatn er et kjempespennende alternativ når man reiser på Helgeland. Det er vakkert, og om vinteren et eldorado for ski og randonee, kite og hundekjøring. Janne Sjelmo Nordås, daglig leder i Vefsna regionalpark. Laksfors A.H Vakkert hele året Vefsna regionalpark Vefsna regionalpark, O.T.Olsensvei 3A, 8690 Hattfjelldal Tlf: 97063651 E-post: janne@vefsnaregionalpark.no Facebook: Vefsna region Web: https://vefsna.com/vefsnaregionalpark/ # HELGELAND Vefsnakonferansen er en annen ting som jobbes med. - Fylkeskommunen er innstilt på å løfte regionen i et seminar med fokus på fiske, opplevelsesnæring, reiseliv og mat. Det jobbes med et spennende program, og vi håper mange kommer. Vi prøver å vinkle mot barn og unge for å få dem til å se gleden og rekreasjonen i fiske og friluftsliv. 2019 er villaksens år og vi satser på en markering på dette også. Janne mener det bobler og syder på Helgeland. - Det er lov å gjøre litt mer, og et økende behov for å oppleve noe både med hodet og hjertet. Vi vil skape gode minner slik at folk kommer tilbake. 29 Helgeland Reiseliv skal igang med en vintersatsing. Vefsna regionalpark er samarbeidspartner. - Det er vakkert her hele året, og jeg har kjempestor tro på at vi skal få til flere pakketilbud på utleie, overnatting, matservering og kulturtilbud. Vi ønsker også å høre med kommunene om det er interesse for å gå videre med et større reisemålsprosjekt, sier Janne.

30 # HELGELAND Scootertur for hele familien Med utgangspunkt i Varntresk ved bredden av Røssvatnet, kan du utforske indre Helgeland langs scooterløypa med barn eller venner bokstavelig talt på slep. 14 - Vi satser nå på utleie av snøscooter med sluffe, sier Johnny Eide som nettopp har anskaffet en såkalt sluffe; en kasseformet slede som spennes bak scooteren. I den er det plass til fire personer. Med to på scooteren vil det si at en gjeng på seks personer kan dra ut på tur sammen. Scootersafari I utgangspunktet kan man kjøre scooterløypa fra Varntresk både til Sverige, Vefsn, Hemnes og Mo om man vil. Du kan ta ansvaret selv, eller Johnny kan være med som guide og ta dere med på scootersafari. - Jeg vil kjøre dit folk har lyst til å dra langs scooterløypa. Vi kommer for det meste til å dra til faste destinasjoner i nærområdet. For eksempel er Varntreskbukta et fint område for isfiske. Med sluffe har du god plass til store og små på scootertur Varntresk utleie og turisme Tlf.: +47 468 79 002 E-post: edvarei@online.no Web: www.varntresk.com Facebook: Varntresk utleie og turisme Naturens nabo Johnny har drevet Varntresk utleie og turisme i under ett år. - Jeg så at det var et behov for overnatting og andre fritidstilbud her, og ville gjøre noe med det, sier Johnny. I november 2017 kjøpte han opp et hus som han brukte hele vinteren på å pusse opp. I mars året etter startet han med utleie av de to leilighetene i huset, og i påsken som var like rundt hjørnet var huset allerede fullt av liv. Trygt innlosjert i Varntresk og med vakker villmark som nærmeste nabo, er det bare å komme seg ut i naturen. Vil du ut på vannet kan du leie kajakk eller båt. Kajakkene hos Varntresk utleie er en åpen utgave som egner seg for alle fra 6 år og oppover, kurs er ikke nødvendig. Båten er på 16 fot og har påhengsmotor med 15 hk.

2019 i kunstens navn Galleria Kunstfestival har satt kunst på kartet i Mosjøen; både med og uten filter. Galleria Kunstfestival i Mosjøen arrangeres 29. juni – 6. juli 2019. I år som tidligere år får du kunst du kan oppleve og ha en mening om. - Det er kunst i det meste. Festivalen forsøker å få kunst du får oppleve. I år håper vi å få til street art og et kunstprosjekt for barn og unge. Flere utstillinger er konkrete, forteller styreleder Annika Honggard. - Har du kunst du ønsker å vise fram er det plass til den også, sier hun. Alle barn og unge stiller ut gratis. 18 Galleria Kunstfestival var inntil 2017 en stiftelse. Nå er organisasjonsformen et AS. Amatører og profesjonelle Honggard lover et bredt spekter av kunstopplevelser. - Du får oppleve amatørkunstnere og profesjonelle kunstnere. Vi har tidligere blant annet hatt besøk av Vebjørn Sand og Marialle Aulie, forteller Honggard. Hun klassifiserer kunsten slik at amatørkunsten er kunst uten filter, mens profesjonell kunst er kunst med filter. Uansett er kunsten til for alle som er interessert. Tiden er nå kommet for å melde seg på. - Maler du? Skulpturer du? Uansett hva du gjør; kunstnere – meld dere på årets Galleria, oppfordrer Honggard. Det trenger ikke være en salgsutstilling. Galleria kunstfestival er kunst med og uten filter hvor barn, unge og amatørkunstnere kan stille ut sine verk på samme arena som anerkjente kunstnere og gallerier. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Norges lengste galleri! Mobil: 995 26619 Epost: post@galleria.no Web: www.galleria.no Facebook: galleriakunstfestival # HELGELAND - Meld dere på Galleria Kunstfestival 31 - Vi prøver å få anerkjente kunstnere, samt at amatører stiller ut sammen med de profesjonelle. Det skal også være en arena for læring, og hvert år arrangerer vi workshop, forteller Honggard. Det lages også noe egen for barna. - Vi har barnas galleria. Dette fordi at vi legger til rette for at barn får prøve seg på ulike kunstprosjekt. Målet er en folkelig kunstfestival med lav terskel.

32 # HELGELAND 15 Bokommune med barnehageplass Her er ti grender og alle grenser mot havet. Her er fjell, her er snø og her er variasjon mellom sommer- og vinterklima i løpet av en kort kjøretur. Ordfører i Leirfjord kommune Ivan Haugland sammen med folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland Daglig leder Tom Breivik (t.h.) sammen med møbelsnekkere Ralf Udo Anders og Trine Mari Johansen ved Kvandal kjøkken

Barnehagebarn besøker sauer sammen med bonde Ivar Thoresen og unge. Vi har brukt mye penger på å ruste opp og bygge ut barnehagetilbudet. Nå skal det også satses en del på skolebygg, forteller Hege. Boligene i Leirfjord har forholdsvis lav takst, og det er ti års fritak på eiendomsskatt for nye boliger. Etter at Helgelandsbrua kom og Aker BP etablerte seg i Sandnessjøen har Leirfjord fått stor befolkningstilvekst. - Da brua ble nedbetalt solgte vi ut hele boligfeltet vi hadde sittet på i 25 år. Vi tror det samme skjer når bommen mellom Mosjøen og Leirfjord blir borte. Det blir en helt annen hverdag for pendlerne, sier Ivan. Fødselstallene har økt fra 17 unger i snitt til over 30 i året. - Hvorfor vet jeg ikke, du må spørre dem som er aktive, ler Ivan. Arbeid og fritid Arbeidsfolk som ikke pendler fra Leirfjord, jobber gjerne i landbruket eller servicetjenestene rundt, i entreprenørfirma eller eget foretak. - Vi er en ja-kommune som ønsker å støtte nye foretak, lag og foreninger, sier Hege og Ivan legger til; - Litt hjelp til å begynne med er mange ganger det som skal til. Når arbeid, barnehage og skole er krysset av på sjekklista står fritid igjen. Den får man ikke problemer med i Leirfjord. - Vi bruker mye ressurser på ski og turløyper om vinteren. Om sommeren er fotball det store for mange. Det er også mange som går i fjellet. Vi har fine turmål som passer alle, sier Hege. Men ikke fortvil om du heller er av den kulturelle typen. - Kulturskolen for AlLe (Alstahaug/Leirfjord) er kjempeflinke. Leirfjord Kulturtank vil tilrettelegge for lokale band og stille med øvingslokaler. Vi har seniordans, et aktivt husflidslag og årlig festival for Leirfjordindianere og andre interesserte, sier Ivan og Hege og ønsker alle velkommen. - Vi er en bokommune med fokus på tilrettelegging for barnefamilier, samt gode tilbud til dem som ønsker å etablere seg, sier folkehelse- og kulturkoordinator Hege Ansnes Igeland. I Leirfjord har de full barnehagedekning. Samtidig kan du regne med å få barnehageplassen litt rimeligere, og muligens bedre. - Det gjøres store investeringer for barn Skoledalsveien 39 Leland Tlf: 750 74000 E-post: postmottak@leirfjord.kommune.no Web: www.leirfjord.kommune.no Facebook: leirfjord # HELGELAND Fokus på barnefamilier Leirfjord kommune 33 - Det er ikke alle som er så heldige å få bo sånn, sier Ivan Haugland, ordfører i Leirfjord kommune.

34 # HELGELAND 16 Det gode livet i skjærgården Det gode liv på ferie. Foto: Terje Rakke, Nordic Life Øyhopping, bading og båtturer. Skjærgården på Helgeland byr på opplevelser for både liten og stor. Reiselivet og næringslivet på Herøy og Dønna – mest kjent som Ut i Øyan satser alt på å gi både lokale innbyggere og turister en aktiv, men energigivende og avslappende ferie. Ny sykkelsti Sommeren 2019 står øyhopping på sykkel sentralt. - Vi jobber nå med en sykkelsti på Dønna. Det er en gangsti mellom Einvika og Breivika i dag, men vi ønsker å bygge denne ut til en sykkelsti. Vi er også i gang med et stoppested-prosjekt, hvor vi skal lage flere stoppesteder med informasjon, forteller hun. Reiselivssatsingen og samarbeidet har pågått siden 2016. - Vi har 16 sykler til utleie og vi har transport av bagasje og sykler helt fra Brønnøysund til Vega, Sandnessjøen, Dønna og Herøy, forteller prosjektleder Annika Honggard. - Vi har de siste to årene vært et prosjekt støttet av Innovasjon Norge. Nå tenker vi at Ut i Øyan skal bestå med kommunene som eiere, sier Honggard. Tilbudet er under utvikling. Kystriksveien Reiseliv er medeier.

Slow travel Tusenvis av øyer Ferien i skjærgården starter allerede på fastlandet. Dønna og Herøy har mer å by på enn natur. Ingen ferie uten overnatting og mat. - Reisen med båt ut til Dønna er en opplevelse i seg selv. På ferga fra Søvik får du blant annet se De Syv Søstre, forteller Honggard. Naturen er spektakulær hvor enn du ferdes. - Området er veldig flott for padling. Det er en fin sandstrand i Breivika og Dønnamannen er en topptur hvor du ser langt av gårde. Dette er slow travel. Ut i Øyan skal du nyte opplevelsene og naturen, sier hun. - Vi har små og intime overnattingsplasser hvor du kommer tett innpå lokalbefolkningen. Lokalhistorien, med middelalderliv og Nordvika gamle handelssted er noe vi ønsker å få fram blant de 5.814 holmene og øyene i Herøy og Dønna, sier Honggard. 1.733 av øyene i Herøy er bosatt, mens 1.400 øyer er bosatt i Dønna. Sus av gårde på smale veier med fantastisk natur og nært havet. Bagasjen kan du slippe å tenke på. Foto: Ingunn Lysø Mobil: +47 90 25 04 60 Epost: info@utioyan.no Liker du å fiske er det mange muligheter. En glad fisker fra Tyskland. Foto: Cecilie Pedersen Web: www.utioyan.no Facebook: utioyan 35 Ut i Øyan er et nettverk av bedrifter på Herøy og Dønna som tilbyr deg som ønsker å oppleve Kystriksveien og Helgelandskysten, en helhetlig opplevelse ut i øyan. # HELGELAND Ut i Øyan

36 # HELGELAND Fra operaforestillingen La Traviata, 2018. Foto: Arnt-Ragnar Arntsen. Festspill hele året 17 Enten du er interessert i å framføre musikk eller nyte at andre gjør det, har du mye å se fram til i løpet av året. Trond Wika er distriktsmusiker med base i Mosjøen og prosjektleder med flere store arrangementer å invitere til i løpet av året. Det første som skal skje er Lytt på nytt, en festival for samtidsmusikk som i 2019 skal foregå i uke 5. - Vi har engasjert nasjonalt kjente komponister, men også lokale. I år har vi fått Raymond Enoksen til å skrive musikk til diktsamlingen «Spor i sneen» av Helge Ingstad. Festivalen er også en arena for unge, uetablerte komponister som får framført sine ting med profesjonelle musikere, forteller Trond. opp “Bilder på en utstilling” av Mussorgsky, sier Trond. I løpet av uken blir det satt opp over 15 konserter. Det vil bli alt fra kammerkonserter til fullt symfoniorkester, og ungdommer kommer tilreisende fra hele Norge og mange andre land. - De siste årene har vi hatt et samarbeid med Ungdommens Musikkmesterskap. Førsteprisvinneren kan få solistoppdrag med Toppensymfonikerne. Dette er rett og slett norgesmesterskapet i musikk, sier Trond. Unge solister Operafest Siste helga i mars er det klart for Unge solister fra Helgeland. Her får tre unge solister muligheten til å spille sammen med et symfoniorkester. Solistene stiller i tre aldersklasser opp til 28 år og blir vurdert på bakgrunn av opptak. Denne minifestivalen støttes av sponsorsamarbeidet “Med hjerte for Helgeland” som består av Helgelendingen, Helgeland Sparebank og Helgelands Kraft. - For oss er det et mål at de som vokser opp på Helgeland skal få samme mulighet til å utvikle seg som dem fra større byer, sier Trond. I slutten av september blir det Operafest i Tiendebytte. I år er planen å sette opp Bizets “Carmen”. - For å gjøre dette har vi tilknyttet oss professor Nicholas Carthy, kunstnerisk leder for Helgeland sinfonietta og en av de fremste dirigenter i Europa. Opera er veldig populært og jeg håper folk kommer for å høre den største musikken levende framført, sier Trond forventningsfullt. Toppenkurset Utover året arrangeres jevnlige konserter gjennom kulturhusserien ”klassisk scene”, over et stort spekter med de fremste nasjonale og internasjonale utøvere. Dette for å kunne tilby publikum på Helgeland konsertopplevelser normalt forbeholdt de store metropoler. Arrangørapparatet er forankret i det lokale utøvermiljø, kulturskolen, musikklinja og organisasjoner med fokus på talentutvikling. Toppen internasjonale sommermusikkskole, også kalt Toppenkurset, foregår i uke 27. Den er er på grunn av det nye samarbeidet med Gallaria kunstfestival og Byfesten i Mosjøen nå blitt en av de største kulturfestivalene i landsdelen. - For å symbolisere dette samarbeidet setter vi Klassisk scene

Trond Wika og kona Franziska brenner for å formidle god musikk til folket Lytt på nytt: Web: www.helgelandsinfonietta.no Facebook: Helgeland Sinfonietta Toppen internasjonale sommermusikkskole: Web: www.toppenkurset.no Facebook: toppenkurset Operafest i Tiendebytte: Web: www.helgelandsinfonietta.no Facebook: Helgeland Sinfonietta Unge solister fra Helgeland: Web: www.mosork.no Facebook: Mosjøen Orkesterforening Klassisk Scene: Nettside: www.mosjoenkulturhus.no Facebook: KlassiskScene # HELGELAND Trond Wika Tlf: +47 90094955 E-post: trond@wika.no 37 Kontaktperson: Fra Toppenkurset 2017. Foto: Silje Grundstad

38 # HELGELAND 19 Bysprinten i Mosjøen i 2018. Foto: Lovise Steinrud Frode Gullhav, Frank Vollan og Olav Aleksander Benjaminsen med Vefsna og Helgelandstrappa opp Trongskaret i bakgrunnen Helgeland Event AS sto også for den store byfesten og Julebyen Mosjøen i desember 2018 Foto: Sarah Aakerøy Ser til hele Helgeland Sommeridyll og fiske langs kysten. Ski og fjell i innlandet. Nå skal Helgeland Event AS i Mosjøen ta hånd om hele Helgeland.

2007; en vill idé skaper tidenes dugnad i Mosjøen, og Helgeland Event AS stiftes. I år arrangeres Bysprinten for 11. gang. Dugnadsånden er fortsatt frisk. Hjemvendt sportssjef - Vi begynte med et sprintrenn. Petter Northug var her. Petra Majdic vant. I dag har Bysprinten vokst til et barneskirenn, bedriftsstafett, ungdomssprint og hovedsprint. Ikke mange hadde trodd at sprinten skulle vokse slik fra år til år. Men det har den gjort. Bysprinten er nå et anerkjent internasjonalt showrenn. Det er enormt med folk i gatene og skiløpere tar nå kontakt med oss med ønske å få være med, forteller Frode Gullhav i Helgeland Event AS. - Vi skal finne ut hvordan gjøre ting enda mer og enda bedre. De sprø ideene er ikke borte, sier avtroppende daglig leder Frank Vollan. Fra flere ulike arrangement i Mosjøen, som på ingen måte skal ende, ser de tre ansatte nå ut mot hele Helgeland. - Da vi begynte var vi bare en kompisgjeng, og siden har det bygget på seg. Det kom etter hvert så mange forespørsler at vi måtte bestemme oss for om vi skulle satse, eller kun fortsette med Bysprinten. 1. januar 2017 bestemte vi oss for å satse, og nå er vi tre fast ansatte, forteller Gullhav. Satsingen innebar en organisering og profesjonalisering av arbeidet de allerede gjorde. Nå satses det på en tilsvarende, og økende, tilstedeværelse i Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana – eller Hattfjelldal. - Vi skal spisse oss på det vi er gode på, nemlig arrangement og opplevelser – og vi ønsker å øke vår tilstedeværelse i de andre byene. Vi ønsker å skape like mye folkefest i de andre byene som vi har gjort i Mosjøen, sier han. Benjaminsen har en fortid som proffsyklist og sportssjef av continental-lag i sykkelidretten. Nå har sandnessjøværingen kommet hjem og ser fram til å bidra til folkefester i hele regionen. Men ikke bare folkefester. Event-selskapet arrangerer også konferanser og er konsulenter til andre arrangementer. Vi er flinke til å se potensiale i hva som ligger i et arrangement og hva som skal til av endringer for å løfte og utvikle det videre, sier han. 2019 Fast arrangement i Mosjøen, som også vil bli arrangert i 2019: 1. Bysprinten arrangeres 24. – 27. april - Norges lengstlevende showrenn. 2. Cupdagene (Kippermoen Cup) arrangeres 20. - 22. juni – fotball- og handelsfest. 3. Tiendebyttet arrangeres 14. – 19. september – marked i Mosjøen. 4. Julebyen Mosjøen, desember. Helgeland Event Mobil: 917 59 899 Epost: post@helgelandevent.no Web: www.helgelandevent.no Facebook: HelgelandEvent # HELGELAND Folkefest Han må etter to års permisjon gå tilbake til jobben i Forsvaret. Fra 1. januar tar Gullhav over som daglig leder, mens Olav Aleksander Benjaminsen er ansatt som prosjektleder. Trond Are Rasmussen fortsetter i en 50 prosent stilling. 39 Byspringen i Mosjøen arrangeres i år 24. – 27. april. Slik at sett av datoen allerede nå. Da er det i Mosjøen det skjer. Event-selskapet er nå inne i en prosess for å finne den konkrete veien videre.

40 # HELGELAND I gode hender Det er sen ettermiddag og skumring. Dere har reist langt, er slitne og sultne. Endelig er dere framme på lille, vakre Nesna. Idet dere går ut av bilen og inn for å møte vertskapet på Havblikk innser du at du fortsatt har kosebuksa på. Den er så behagelig å reise i. Foto: Hans Petter Sørensen Foto: Hans Petter Sørensen 20

- Hei, og velkommen til oss! Dere må være sultne. Ekteparet Friis smiler bredt og tar deg i hånden. Vil du ha en klem, så får du det også. Du føler deg bra. Kosebuksa er allerede glemt. Her er alle like velkomne. Den minste lille ting er tatt hånd om slik at du kan lene deg tilbake og slappe helt av. Skreddersydde opplevelser Sulten stilles av lammeskank av villsau eller elg fra Hugla, kamskjell fra Nesøya, kveite fra Træna eller laks fra Kvarøy. Mens du spiser får du høre historien om matens opprinnelse. Historien er tilpasset deg og de du reiser sammen med. Kanskje kommer det en overraskelse? Det ligger mye psykologi i å håndtere gjester. Nina Rødahl Friis er en omsorgsperson og en menneskekjenner. Det vises gjennom aktivitetene som tilbys. Nesna har fordelen av å ligge på fastlandet, men er samtidig et fantastisk godt utgangspunkt for den som vil ha opplevelser i øyriket på Helgeland. Enten du vil slappe av eller ha en ny aktivitet hver dag. Hugla, Tomma, Træna og Lovund er noen av øyene du kan besøke. Nina kjenner de fleste og har alltid tips om aktiviteter. - Jeg liker å kunne si til folk at hvis de vil dra en tur til Træna, så kan jeg få Tove Ruth til å hente dem på kaia. Da står Tove Ruth der med bilen sin når de kommer. Hun kjører dem ut til Træna rorbuferie som hun driver, og serverer kveite hun selv har fisket. Et slikt samarbeid er utrolig verdifullt. Jeg må vite at mine gjester blir tatt godt vare på når jeg sender dem videre, sier Nina. Aktiviteter ute og inne Vår, høst og vinter er sesong for konferanser. Denne skreddersys til deg og dine kolleger. Alt fra trugeturer, walk & talk med bål og kakao i Bjørndalen, til sykkelturer på fjellet eller ørnesafari med rib. Kajakk er en populær aktivitet som passer de fleste. Vil dere heller holde dere innendørs, har Havblikk eget konsertlokale med lyd som har gitt selv de beste lydmenn bakoversveis. - Min mann Bjørn Arne er en skikkelig lydfrik, sier Nina. Hun viser hvordan de har lagt akustikkplater i taket og lektet ut veggene med luft, sceneteppeduk og spilevegg lag på lag for å få den beste lyden. Her har de blant annet hatt musikk- og poesikveld med Ola Kvernberg, Knut Reiersrud og Lars Saabye Christensen. - “Nesna er ei perle”, sa Tom Stalsberg i Dagbladet etterpå. Det var digg, smiler Nina. Tlf: 75 05 65 40 E-post: nina@havblikknesna.no Web: www.havblikknesna.no Facebook: havblikk.nesna Foto: Hans Petter Sørensen www.FarOutFocus.no › Camping og hotell › Båtutleie › Konferanse › Opplevelser › Livescene › Vannsklie 41 Sjåberget 3 8700 Nesna # HELGELAND Havblikk

42 # HELGELAND Byens beste utsikt 21 Da solen tok kveld og gjemte seg bak Båsmofjellet, gled du sakte inn i drømmeland sammen med den. dobbeltseng, og stort bad med badekar. De øvrige rommene som har blitt oppgradert, fremstår som innbydende og herlige fargeklatter, men samtidig med rene, ryddige linjer og enkelt, praktisk interiør. Tema for dekoren er tidløse stjerner fra musikk- og filmverdenen som Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley og the Beatles. De blålige, lystette gardinene ble ikke ofret en tanke, derfor er rommet svakt opplyst av lysene fra den aktive industrien ved Jernverkskaia; et levende symbol på byen du befinner deg i. Når du våkner følger blikket ditt det blåmelerte teppet bortover gulvet og ut gjennom vinduet, hvor det fortsetter ut i Ranfjorden og bak de syv blåner. Beste tomta i byen Fjordgaarden hotell har en unik beliggenhet, tett ved havnepromenaden. Fra de nye juniorsuitene har du nesten følelsen av at du befinner deg ute på fjorden sammen med Havmannen. Ingen andre hotell i Rana lar deg bo så nærme havkanten. - Vi gjenoppstår nå i ny drakt, sier direktør Ida M. Moss og forteller at alle rommene skal pusses opp. Foreløpig er de ferdig med 74 av hotellets til sammen 160 rom. Fire av dem er slått sammen og blitt til to juniorsuiter. Juniorsuitene har 180 cm brede dobbeltsenger med ekstra eksklusiv Jensen-madrass. De har sovesofa som enkelt kan forvandles til en behagelig ekstra I takt med at rommene finner sin nye form skjer det stadig noe nytt ved Fjordgaarden, enten på kjøkkenet eller på scenen. Latter, musikk og matglede Takket være kokk Mantas Giniatas er sushi-fredag i ferd med å bli et kjent begrep, og mange benytter seg av muligheten til take away. Buffet på farsdag, morsdag og 17. mai er også populært. Mantas og Fjordgaarden har hatt både lokale og nasjonale besøk i restauranten, til stor glede for publikum. Hellstrøm, Åshild Blyseth fra Wangbrygga i Bardal, Elise og Marius fra Til Elise i Utskarpen og Matkanalen-profilene Finn-Erik Rognan og John Kaare Hoversholm med #KulTour-konseptet for å nevne noen. Scenen på Fjordgaarden har for øvrig hatt besøk av eksempelvis komiker Erlend Osnes, Kevin Kildal og Unni Wilhelmsen. - Dette med aktiviteter og arrangement er noe vi har satset på i økende grad. Det er ikke alltid vi vet hva vi skal gjøre så lenge på forhånd, men det skjer alltid noe spennende så følg oss på Facebook, oppfordrer Moss.

Fjordgaarden Søndre gate 5, 8624 Mo i Rana Tlf. + 47 75 12 10 50 E-post: post@fjordgaarden.no Web: www.fjordgaarden.no Facebook: Fjordgaarden Hotell Mo Direktør Ida M. Moss # HELGELAND Blåfargen fra veggen utenfor går igjen i rommet, og man kan betrakte kunsten i nabobygningen gjennom vinduene 43 Gjennom vinduene kan vi se kunstverkene som elevene fra Kulturskolen i Rana har laget. Prosjektleder var Yvonne Rosten

44 # HELGELAND Stine Janne Lillevik i kafeen Fresh er fornøyd med menyen og kafetilbudet Vipps, så hjelper en app deg med frokost og lunsj Kafeen Fresh i Byporten kjøpesenter har tatt i bruk en app for å gi kundene bedre service. 22 Café Byporten i Mo i Rana utvidet i juli 2018 tilbudet med kafeen Fresh i 1. etasje i Byporten kjøpesenter. Daglig leder Stine Janne Lillevik sier kafeen tilbyr noe helt spesielt. - Du kan bestille mat og drikke via en app og betale via vipps eller bankkort. Vi gir kundene halv pris på første bestilling og du får poeng for hver gang du bestiller, forteller Lillevik. Fresh åpner klokken 06.45 hver morgen. Et godt tips er derfor å bestille frokost – eller lunsj, via appen og stikke innom for å hente maten på tur til jobb eller skole. - Sunnere alternativ Lillevik har en meny hun er stolt av. - Vi har sunnere alternativ. Vi bruker ikke raffinert sukker, men daddel- og vaniljesøtning. Vi lager granola, dressinger og knekkebrød selv. Vi har hjemmebakt foccacia som er grovere og sunnere, forteller Lillevik. Fra vår betjente salatbar kan du fritt velge hva du ønsker i salaten, så mikser vi den for deg. Ladestasjoner er spredt rundt om i kafeen, barista, ferskpresset juice og smoothies er også på plass.

Beathe Bordevik ved Byporten kjøpesenter er fornøyd med kafeen, som langt fra er eneste møteplass på senteret. Her er det også lekeplass, forteller hun. - Du trenger ikke shoppe for å komme hit. Vi har mange gode møteplasser hvor du kan sette deg ned og ta en kaffe og slappe av, sier Bordevik. Kjøpesenteret har flere fortrinn. Midt på Helgeland Du finner det du måtte trenge på Byporten kjøpesenter. - Vi ligger plassert midt på Helgeland sentralt på Mo. E6 går rett forbi, noe som gjør at det er kort kjøretid fra flere andre byer og tettsteder rundt oss. Vi ser vi trekker kunder fra hele Helgeland og vi har økt omsetning som finner Byportens butikker attraktive, sier Bordevik. - Vi har godt med parkering og det er lett å manøvrere seg rundt med rullestol og barnevogn. Vil du gå en tur kan du rusle langs den flotte havnepromenaden på Mo som ligger like ved gamle Moholmen og Havmannen. Nærhet til turområde er også fordeler Bordevik ser for senteret. - Her på Mo kan du kombinere handleturen med flere ting. Gode turmuligheter og et veldig aktivt kulturliv, sier hun. Alt du trenger Chili Klaus er også å få tak i på senteret Café Byporten: 08 - 20 (10 - 18) Jula: 09 - 20 (18) Rema 1000: 07 - 22 (08 - 21) Ditt Apotek: 09 - 18 (10 - 16) Helse & Velvære: Mand, tirsd, fred, 09 - 16 Onsd, torsd 09 - 20. Byporten kjøpesenter i Mo i Rana ligger midt på Helgeland og like ved E6 Fresh avd. Cafe Byporten: 06.45 - 18 (10-18) Web: www.byportenmoirana.no 45 Butikkene i 2. etg: 10 - 20 (18) # HELGELAND Åpningstider Byporten:

# HELGELAND 49 Foto: Emil Sollie www.visithelgeland.com Bilde tatt fra de Syv Søstre

50 ROOTS # HELGELAND FESTIVALEN Sondre Justad ...OG MANGE FLERE ARTISTER 17.-20. JULI 2019 BRØNNØYSUND Timbuktu & Damn FØLG MED PÅ ROOTSFESTIVALEN.NO Billetter kjøpes hos ticketmaster.no

52 # HELGELAND Full speed i bassenget Det fosser rundt 10. klasseelevene som kjemper om å svømme raskest i Moheia Fritidspark. Moheia Fritidspark i Mo i Rana lærer barn å svømme fra de begynner på skolen. Det unike samarbeidet mellom Moheia Fritidspark, Rana kommune og skolene gjør at seksjonsleder Roy Roger Millerjord har hele syv badebetjenter i sin stab. - Våre badebetjenter går i turnus og har all svømmeundervisningen for elevene. Både barnetrinnet og ungdomstrinnet i Rana er her og har sin undervisning, forteller Millerjord. Størst på Helgeland Elevene og alle andre som ønsker det, kan svømme og leke seg i flere basseng: › 25 meter svømmebasseng. › Stupetårn 1 og 3 meter. › Opplæringsbassenget «Øv og lek» med motstrømskanal. › Plaskebasseng. › Innglasset varmebasseng. › Fire badstuer. › Vannsklie. - Vi er det største badet på Helgeland, sier Millerjord. Gode svømmeferdigheter 23 Kirti Catrin Magnussen er ledende badebetjent og en av syv badebetjenter. Hun er i tillegg lærer og har ansvar for at svømmeundervisningen følger læreplanen. I tillegg er hun en av flere betjenter som er godkjente livreddere. - Vi har to lærere med kroppsøving som fag, slik at vi gjennomfører undervisningen i tråd med læreplanen. 75-80 prosent av alle ungene kan svømme etter 4. klasse. Siste uke før sommerferien får alle som ikke kan svømme et tilbud om en intensivuke. Denne fungerer kjempebra, sier Millerjord. Badelandet brukes ikke bare av skolene. Seksjonsleder Roy Roger Millerjord og ledende badebetjent Kirti Catrin Magnussen er to av 24 ansatte ved Moheia Fritidspark Moheia fritidspark Moheia fritidspark eies og drives av Rana kommune. Mobil: 75 14 60 60 / 959 49 108 Epost: roy.millerjord@rana.kommune.no Web: www.ranakommune.no/Kultur_idrett_fritid/ moheia_fritidspark Facebook: moheiafritidspark - Det er kul på veggene her til rundt klokken 14. Da vasker vi, og så åpner folkebadet klokken 15. Vi har pensjonistsvømming og babysvømming. Vi har også morgensvømming mellom klokken 06 – 08, samt hver helg mellom klokken 12 – 17, forteller han. Nyrenovert flerbrukshall Flerbrukshallen Ranahallen i Moheia Fritidspark er totalrenovert og gjenåpnet. - Ranahallen ble bygget i 1979. Gulvet ble byttet i 1997, men nå har vi totalrenovert. Luft, strøm, vannrør, garderober, gulv, vegger og tak. Vi har etterisolert og bygd om til universell utforming, sier Roy Roger Millerjord. Hallen ble gjenåpnet 2. januar 2019.

Eventyr rundt bålet Rundt Aernie samles mennesker til en opplevelse hvor det ekte og autentiske gjennomsyrer alt. Fra maten til bygget, fra hvordan vertene fremstår til historiene de forteller og ikke minst den magiske stemningen. Toamma Bientie og Anne Berit Sætermo inviterer til god mat og gode historier. Som drikke kan de servere hjemmelaget kreklingsaft og øl fra det samiske bryggeriet Aja 24 Aernie er samisk og betyr ildsted. Som gjest blir du tatt imot av vertskapet med varme og åpenhet. Her er motvekten mot alt som går så fort ellers i livet. Slipp skuldrene ned, la roen senke seg og kjenn på et liv hvor vi har tid til hverandre. Historiefortelling Tradisjonsmat Fortellingene inspirerer til samtaler blant de tilstedeværende. Slik skapes nye fortellinger og nye opplevelser. Mens vi lytter til Toammas fengslende fortellinger kan vi nyte hjemmelaget mat og drikke av ekte, rene råvarer. Aernie Aernie - “Der historier fortelles og skapes” Aahkan - “En smak av farmors kjøkken” Tlf: +47 906 18 921 E-post: post@aernie.no Facebook: AernieOpplevelser # HELGELAND - I samisk mytologi hadde den rådende far en datter som ble kalt Raanen nïejte. Hun ordnet med jaktvåpen og grøde. Det står en skulptur av henne i Mo sentrum, forteller Toamma. Anne Berit Sætermo gir oss en smak av farmors kjøkken. - Jeg lærte mye om matlaging av mine besteforeldre på Storforshei, forteller hun. Rundt Aernie nyter vi reinsodd, finnbiff og kanskje en multeiskake til dessert. Både multene på iskaka og bærene til kreklingsaften paret serverer er selvplukkede. - Her har vi kortreist mat, og ureist mat, ler Toamma. 53 Sentralt i Aernie finnes maten og historiefortellingen.Toamma Bientie har sørsamisk opprinnelse og vokste opp med bestefars historier som kveldsunderholdning. Dette vil han bringe videre. Kledt i sin tradisjonsrike og unike drakt og gjerne med en joik, formidler han historien gjestene vil høre akkurat i dag. Historien bak stedsnavnet Rana er en av dem.

54 # HELGELAND Unike Lovund Vi kommer til Lovund en ettermiddag i november, men det kunne like godt vĂŚrt en sommerdag her nord. Forskjellen ligger i lyset.

for utvikling på Lovund. Befolkningstallet har med bakgrunn i dette økt fra ca 200 til ca 500. På Lovund Hotell møter vi Gitte fra Lesja i Oppland, Erika fra Kristianstad i Sverige, Silje fra Stadsbygd i Trøndelag og Sivert fra Lovund. Resten av de ansatte er fra land rundt om i hele verden. Vel innlosjert på et av Syn-rommene konstaterer vi fort at vi har en majestetisk utsikt over øya, både fra dobbeltsengen og skrivebordet. Dette takket være heldekkende vindu fra gulv til tak. Tanken på en kommende morgengry og soloppgang har aldri vært så oppløftende. Lakseteater Før den tid er det lakseteater i restauranten. Hotellet har alltid tilgang på fersk laks fra øya. Med respekt og stolthet viser kjøkkensjef Silje hvordan alle deler av laksen kan brukes. Vi lager tartar, ceviche og sashimi, og for første gang i livet får vi smake snacks laget av lakseskinn, som smelter i munnen. Laksen akkompagneres av havtornsaus, urter og gode drikker tilpasset maten og presentert med skånsk sjarm av sommelier Erikas strålende smil. Magen er mett, og stimulert av lange gode samtaler tar vi heisen opp til takterassen før sengetid. Det opplyste Lovundfjellet reiser seg under den stjernestrødde himmelen og det flammende nordlyset. Helgelandskysten kan være fin om sommeren, men magien er like stor i mørketiden. Multikulturelt Lovund er noe så sjeldent som et ungt, multikulturelt øysamfunn i rivende utvikling. Bakgrunnen for dette er lakseeventyret. Det hele startet i 1972 og oppdrettsselskapene er i dag drivkraften Lovund hotell Åpent hele året Tlf: 75 09 20 30 E-post: post@lovund.no Web: https://lovund.no/ Overnatting: 100 senger fordelt på 56 rom i hotell og rorbuer › Restaurant med ca. 100 spiseplasser › Konferanserom for opptil 60 deltakere › 2 mindre møterom # HELGELAND Solen har gått ned, men Lovundfjellet er opplyst av gløden fra lyskastere. Det skaper en stemning som kjennes eksotisk. Som om du ikke er i Norge, men på ferie i et annet land. Den smale veien mot hotellet snirkler seg fram mellom ny, moderne arkitektur ispedd gamle, organiske former. 55 25 Etter en god natts søvn vekkes vi sakte av det magiske dagslyset til utsikten fra sengen. På Lovund Hotell har de klart å skape et unikt, framtidsrettet og moderne uttrykk hvor følelsen av å være ute i den store verden blander seg med vissheten om at du er på en liten øy på Helgelandskysten. Her kan du oppleve de fire årstider i all slags vær og vind, gjerne fra dobbeltsengen om det er det du vil.