Villalivet Digital Tidning Sommarspecial, 2022

ledaren Tjejer, ta makten över verktygen! Ä ntligen sommar, ledighet och lite skönt väder, nu är det dags att slänga sig i hängmattan med en god bok, bjuda in vännerna på grill och kanske ta tag i något av alla de där projekten hemma. Så här lagom till sommaren har vi tagit fram en liten hemmafixarspecial där vi samlat ihop massor av härliga tips till dig som vill förnya hemma. Jag som sitter vid datorn resten av året tycker det är riktigt härligt att få hoppa i snickarbrallorna emellanåt, och är det någonting jag lärt mig med åren är det: Var inte rädd för de stora verktygen – de är din bästa vän! Min största lycka var nog den dagen jag fick fatt i en riktigt spikpistol. Plötsligt kunde jag, som egentligen inte alls är särskilt bra på att snickra, sätta panel som värsta snickaren. Så, ska ni snickra hemma i sommar, satsa på rejäla verktyg. Mitt bästa tips inför sommarfixet är, se till att ha bra verktyg! Du behöver inte gå och köpa en massa, ta med lite fika över till den verktygstokiga grannen så får du garanterat låna, lämna tillbaka med en ny laddning spik eller ny kapskiva som tack för lånet så blir det garanterat inga problem om du vill låna igen. Saknar du verktygstokig granne skulle jag råda dig att hyra, småfix går bra att göra manuellt men stå och kapa trallbrädor med fogsvans, nej det blir nog faktiskt ingen lycklig av. Så njut av ledigheten, häng med nära och kära och ge dig i kast med ett lite lagom stort projekt. Och för allt i världen, glöm inte lycka faktiskt kan köpas för pengar - åtminstone om den kommer i form av en spikpistol! Ha en riktigt härlig sommar! TRÄDGÅR D En trädgård i din hand - en värld full av möjligheter BYGGA STAKE T Gör det själv med personlig prägel S NICKARGLÄDJE Tre härliga projekt för din sommarträdgård V INN ÖV ER OGRÄS E T Helt utan skadliga kemikalier UTEY TOR Plankor, plattor och sten för din uteplats STENLÄGGNING Så mycket mer än bara plattor BYGG M ED STEN Bord, trappa och rabatt GILLA DJUR LIV E T Sommarens hjälpredor i trädgården PRAK TIS K T I TRÄ Snickarprojekt för form och funktion S KAPA R UM M ED P ERG O LA Solskydd, regnskydd och härlig grönska DÖL J S OPKÄR LEN Tips för dig som vill snickra eller plantera M URA UTEGR ILLEN Inte så svårt som man kan tro TRÄDGÅR DS DAM M Porlande avslappning för tomten En bra skruvdragare och en vettig såg är guld värt och gör jobbet både bättre, snabbare och inte minst roligare. ÖV ER LEV ALLA S OM MARPROJEKT Terapeuten tipsar MART I N A LI D B ERG martina.lidberg@villalivet.se I detta nummer Omslagsfoto: Shutterstock

Spotlights Takpendel Garden 24 Med belysning kan du på ett enkelt sätt flytta ut vardagsrummet och förlänga sommarkvällarna. Inspireras av hur du kan ljussätta din uteplats med Markslöjds flexibla belysningssystem Garden 24. www.markslojd.com Golvlampor

trädgårdslivet Med en trädgård i din hand Det finns oändligt mycket du kan göra i din trädgård. Här har du ett val. Att antingen stressa upp dig och göra din trädgård till ett dåligt samvete, eller se den som en makalös tillgång som ger ro och glädje. FOTO: Slottsträdgården Ulriksdal / Kristin Ström / Gunilla Lundh TEXT: Gunilla Lundh Det går att skapa nya vackra rum under ett gammalt vackert träd. Som här med planteringar som rumsavskiljare och grus som golv, stor gatsten som dörrmatta vid ingången och trädet som bildar tak. Viktigt att tänka på om du gör om en yta under ett träd är att det inte går att fylla upp material mot stammen då kan trädet kvävas. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet En blandbuskage för en stor trädgård. H ar du berikats med en stor eller liten trädgård är förfarandet oftast detsamma. Du bör alltid börja med att identifiera platsen. Hur ser det ut, vad är det som växer, i vilket läge växer vad, hur rör sig solen och var är det blåsigt respektive lä, med mera? Frågorna är många. Är du nyinflyttad till en gammal trädgård och alltså helt anonym inför platsen så ta det lugnt. Det är nog det allra viktigaste om du är en lite ovan trädgårdsägare. Det är så lätt att gå händelserna i förväg och snabbfixa något som kan få förödande konsekvenser. Till exempel att ta ner stora träd som växt till sig under flera decennier, innan du tänkt igenom helheten. TA HJÄLP Du behöver inte kunna allt. Idag finns det många duktiga trädgårdsmästare och trädgårdsdesigners som kan komma ut på ett hembesök och ge råd om hur du ska gå till väga. Det kan vara en god idé att ta till den starthjälpen, särskilt om du är nybörjare. Då kan ni reda ut vilka växter som finns på platsen och vad som är viktigt att spara och hur det ska skötas. Det kan räcka med ett besök eller så går ni vidare och gör en hel ritning där en stomme tas fram med alla funktioner, former, växt- och materialval. SOMMAR 2022 Att tänka på proportionerna är bra. Här leder en gång över gräsmattan och omges av planteringar för att få en omfamnande känsla. I DEN LILLA TRÄDGÅRDEN Har du en radhusträdgård kan du göra väldigt mycket av varje liten del. Dels för att materialåtgången är mindre och därför också kostnaden. Men också för att det är så greppbart och du kan göra rumsuppdelningen så tydlig. Det är roligt med en mindre trädgård! Blir det fel eller om du tröttnar så är det lätt att göra om. I den lilla trädgården kan du ta bort gräsmattan helt (om du vågar!) och ersätta med gångar som snirklar mellan planteringar in i nya rum som kan vara en liten sittyta, köksträdgård, eller varför inte ett rum med ett utekök för härlig samvaro med dina vänner. VILLALIVET.SE

trädgårdslivet Vi planterade solälskande perenner och några små tallar på vår slänt. Först byggde vi upp den med ett väldränerat lager av kross i botten (ca 50 cm). Sedan fyllde vi på med en bra planteringsjord som vi blandade med stenmjöl 0-16, ca 60 % jord och 40 % stenmjöl. I plante-ringsytan placerade vi stora stenar som håller jorden på plats och ger en fin kontrast till växterna. STOR TRÄDGÅRD På samma sätt som i den lilla trädgården så underlättar det att tänka in de olika funktionerna i olika rum. Skillnaden här blir att du måste tänka så mycket större. Större mängd växter, större drag, hela former mm. Där det räckte med en buske för att skapa ett rum gäller här ett helt buskage med kanske sju eller upp till femton buskar för att det ska skapa effekt. Det är lätt att glömma bort att titta på omgivningen, på hur naturen runt om ser ut och på vilken typ av hus som står på platsen. Du har väldigt stor hjälp av att använda dig av platsens förutsättningar. Den talar om för dig vilka växter som trivs just där. Proportionerna är annorlunda i den stora trädgården jämfört med den lilla. En lång entrégång som leder över en stor gräsmatta ser lite ynklig ut om den är för smal och inte har några planteringar omkring sig. Återigen är det viktigt att ta det lugnt och inte förivra sig. Låt det gå ett år och se alla årstiderna på SOMMAR 2022 den nya platsen. Om du köpt en stor tomt och ska bygga nytt är det lika viktigt att försöka sätta dig in i förutsättningarna och försöka spara befintligt växtmaterial som hunnit bli stort. Det tar så många år innan ett nyplanterat träd växer till sig. SVÅRIGHETER OCH MÖJLIGHETER Slänter är något som vi får väldigt många frågor om. Var och varannan trädgård har stora slänter att brottas med, särskilt nybyggen. Svårigheten är att det inte finns någon quick-fix vi kan erbjuda. Men möjligheterna är många och resultatet brukar bli väldigt bra. Du kan se slänten som en tavla som är vänd mot dig och som du kan mötas av. Nivåskillnader är väldigt trevligt och gör ofta trädgården mer spännande. Men du behöver säkert ta ett stort grepp från början och det kan kosta en del. Resultatet brukar bli slående. Du kan också behöva en mur för att slänten inte ska vara för brant. Eller på med ogräsfri jord och plantera! Gör du det ordentligt och planerar upp ytan väl kan den bli fantastisk. TIPS OM JORDFÖRBÄTTRING För att växterna ska må bra kan de behöva lite hjälp på traven. Våren är den tid vi hjälper till med jordförbättring. Det vanligaste problemet med en jord är inte näringsbristen utan strukturen och brist på syre. Lägg på 2–3 cm egen kompost eller kogödsel ovan jorden i rabatten. Du behöver inte mylla ner den utan den leds ner med regnvattnet. Vid en nyplantering, där ny mark bryts, behöver du inte gräva bort all befintlig jord och köpa nytt till hela planteringen. Gräv bort grässvålen och luckra befintlig jord så djupt som behövs. Jordförbättra med den typ av material som behövs till just din jord. Barkmylla, kompost, grus eller liknande beroende på grundförutsättning. Fler artiklar om trädgårdslivet Klicka här VILLALIVET.SE

fixarlivet Plattor,plankor eller sten Uteytor! Är du sugen på att uppdatera din gamla uteplats eller går du i tankar på att en gång för alla få garageuppfarten i skick? Klinker Scale grå 31 x 31 cm, från Hill Ceramic Materialvalet är första beslutet och det finns gott om spännande, praktiska och dekorativa alternativ att välja mellan. TEXT: MARTIN BORG BILD: RESPEKTIVE LEVERANTÖR N är Egnahemrörelsen tog fart i början av 1900-talet utnyttjades ofta villatomten till odling - egen mark var värdefull och att bli självförsörjande på grönsaker var ett stort plus. Välskötta gräsmattor och grusade gångar har länge varit vanliga medan mer regelrätta och påkostade uteplatser är en ganska modern företeelse. Det ständigt ökande intresset för heminredning har det senaste decenniet också spridit sig ut i trädgården där många ser möjligheter att skapa mysiga rum för samvaro, antingen med stora uteplatser som blir till en förlängning av huset eller som små oaser mitt ute i grönskan. Förutsättningarna att lyckas få till något personligt är större än någonsin. Produktutvecklingen har ökat valmöjligheterna ordentligt och jämte den klassiska och tidlösa trätrallen finns det idag en uppsjö av stenmaterial att välja mellan, inte minst olika plattor och uteklinker tillsammans med vacker dekorsten. Funktionen och placeringen av uteytan hjälper till att snäva in alternativen men det SOMMAR 2022 finns alltid utrymme för kreativitet och snygga kombinationer. Slitstarkt och enkelt? Elegant och exklusivt? Snygga markytor är inte bara praktiska, de har också förmågan att ge miljön en helt ny känsla. Här bjuder vi på en genomgång av vilka material som finns på marknaden, några tips för när man planerar och de viktigaste stegen för gör-det-självaren. TRÄ Trä är det klassiska materialet för altaner och uteplatser – säg den svensk som inte har suttit på ett naturfärgat trädäck en skön sommarkväll. Fördelarna är välkända: det är ett varmt och levande material som är både hårt och mjukt samtidigt och som golv i olika former, inomhus eller utomhus, tycker många att det är oöverträffat. Lite extra finish och funktion kan man få genom att använda rillade brädor: spårfrästa för tydligare struktur och bättre grepp för fötterna. Tryckimpregnerat furuvirke är det vanligaste och billigaste. Miljöaspekten har tidigare varit omstridd men moderna metoder har förbättrat processen och ersatt koppar och krom med mer miljövänliga kemikalier. NTR-märkt virke garanterar kvaliteten, tryckimpregnerat trä som är importerat kan däremot fortfarande innehålla mindre bra kemikalier. Alternativen till furu är cederträ och lärkträ som båda två har en naturlig motståndskraft mot röta. Sibirisk lärk växer i Sverige men i bygghandeln kommer den ofta från Ryssland. STEN Att använda sten som byggmaterial i en villaträdgård är inget nytt och användningsområdena är många: uteplatser, murar, trappor och som slitstark beläggning för till exempel en garageuppfart. Många sorter finns, t.ex. rå natursten, keramiska plattor, utomhusklinker eller olika slags singel och dekorsten. Väderbeständigheten för stenmaterial är given och variationsmöjligheterna stora. Som golv till uteplats, i gångar eller snygga passager runt huset – vilken stil gillar du? VILLALIVET.SE

Marksten 20 x 15 cm i olika färger Tryckimpregnerad trall i furu. Röd ölandskalksten med slipad yta, olika mått, Stonefactory Trallruta i komposit från Bauhaus, 30 x 30 cm Villalivet tipsar Dekorsten/sjösten i många olika sorter, storlekar och färger. Vermont grå/brun, 60x60 cm, Hill Ceramic Materia Blue 15x15 cm, Kakelfabriken Norr svart/matt 60 x 60 cm, Svenska Kakel Tips för trädäcksbygget Tips för stenläggningen • • Tänk över placeringen. Närhet till köket? Finns det både sol och skugga? Hur kommer man på och av altanen/terrassen? Är den barnvänlig? • Välj inte för snåla dimensioner – ett rangligt resultat gör ingen glad. • Det tryckimpregnerade virket säljs i fasta längder – anpassa dina mått för att minimera virkesspillet. • Var noga med rekommenderade maxavstånd för betongplintar och bärlinor. En äldre stenlagd altan fungerar fint som underlag för ett trädäck – då är grunden redan klar och man kan välja bärlinor med mindre dimension. • Det går att göra snygga räcken, kanter, trappsteg, inbyggda blomlådor och insynsskydd med samma trallvirke för ett bättre helhetsintryck – kolla upp möjligheterna! • Överkurs: Kanske kan du bygga altanen i olika nivåer? Eller i en oregelbunden form som anpassar sig efter omgivningarna? Står det ett träd i vägen – bygg in det i trädäcket istället för att såga ner det! SOMMAR 2022 • • Att anlägga stenytor känns för många mindre bekvämt än att såga och skruva med ett trädäck. Men det behöver det inte vara. Med stora och tjocka plattor kan det bli tungt att hantera men annars handlar det mest om tålamod: förarbetet innan stenen kommer på plats är det absolut viktigaste. I princip bör det, nerifrån räknat, läggas en fiberduk följt av ett lager stenkross och ett lager stenmjöl. Ovanpå det läggs stenen och till slut fogsand som man sopar ut. Olika ytor kräver olika tjockt bärlager – en garageuppfart har exempelvis en annan belastning än en uteplats. Mät noggrant, använd ordentliga verktyg och sten anpassad för utebruk. Kolla hur andra har gjort för att lägga snygga mönster, kanter eller kombinerat olika slags sten i samma yta. Det går att göra mycket! Dekorsten kan ligga ensamt i gångar men också snyggt passas ihop med stenplattor. Alexander Bergman Svenska Kakel Vad är uteklinker? – Det är keramiska plattor för utomhusbruk. Plattorna tillverkas på samma sätt som en granitkeramik med skillnaden att man för utomhusbruk gör plattorna dubbelt så tjocka, dvs 20 mm. De har också extra låg vattenabsorption och mycket goda hållfasthetsegenskaper. Hur kan en villaägare använda uteklinker? Vilka möjligheter finns? – Man kan använda dem nästan överallt, t.ex. på en uteplats, garageuppfart, runt poolen eller som en gång i trädgården. Eftersom keramiken väldigt ofta finns i både 10 och 20 mm kan man få till en snygg helhetslösning som sträcker sig inifrån huset och ut på altanen. Fördelar? – Förutom att det är väldigt snyggt är stenlagda ytor även slitstarka och lätta att hålla rena. Själva monteringen är också enkel. VILLALIVET.SE

fixarlivet Gör-det-själv med sten 3 projekt som håller i evighet TEXT: Katarina Danielsson FOTO: Anna Örnberg, Pixabay och nämnda leverantörer I semestertid är vi många som blir pysselsugna och hinner plocka fram skaparlusten. Vi bad GDS-proffset Anna Örnberg om inspiration till några enkla hemmaprojekt i sten. A tt göra något eget i sten kan vid första tanken kännas lite krångligt och svårjobbat. Men samtidigt lockande. Sten i de flesta varianter är vackert och ger karaktär åt både hus och trädgård. Har du den gratis i marken i form av naturliga bumlingar eller sparade högar från tidigare projekt så grattis, annars finns det ganska enkla vägar att få fatt i den sort man önskar. Anna Örnberg som skrivit boken Kreativ i trädgården (Semic) gillar speciellt att jobba med natursten, men samtidigt är det huset, det geografi ska läget och stilen på trädgården som bör styra valet av sten. - Har du en modern, arkitektritad villa i stram miljö så kan betong vara det allra snyggaste alternativet, medan ett äldre hus matchas bättre med natursten. Jag tycker också det är bra om man gräver där man står, så att säga. SOMMAR 2022 I Bohuslän är graniten nära till hands, i Skåne finns traditionen med kullersten, Småland har gråstenen och i Blekingeträdgårdar syns ofta den svarta diabasen från traktens gamla stenbrott, säger hon. HUR HITTAR MAN STEN FÖR EN MINDRE SEMESTERPENG? - Blocket är bra för den som vill fynda. Det finns alltid någon som ska bryta upp en uteplats eller ändra i sin trädgård. Då kan man få köpa billigt. Du kan också ta kontakt med lokala markanläggningsföretag och fråga efter en specifiik stensort, till exempel kullerstenar. Har du tur har de sparade lager och du får fylla ett släp. Gillar du äldre tegel så bör man tänka på att vanligt tegel inte kan ligga i marken. Det drar åt sig fukt och fryser sönder under vintern. För markprojekt finns speciellt marktegel. VILLALIVET.SE

fixarlivet VÅGA VARA UDDA! Anna Örnberg tycker om GDS- projekt där lusten och kreativiteten syns. Det viktiga är inte alltid att det blir rakt eller perfekt. Och ibland kan ojämnheter till och med lyfta intrycket. BOK TIPS! Kreativ i trädgården Anna Örnberg Stabil piedestal - eller praktiskt utebord för sommardrinken Här krävs en stor och flat natursten och det kanske inte alla har liggande hur som helst på gräsmattan. – Men de flesta trädgårdar gömmer faktiskt en hel del sten. Det brukar märkas när man dränerar huset eller gräver för andra projekt, som växthus eller pool, kommenterar Anna. Bli en stensamlare. Håll ögonen öppna, ta vara på de riktigt fina stenarna som dyker upp, man vet ju aldrig när kreativiteten slår till. Fina flata stenar kan även bli trappsteg eller trampstenar att lägga i rabatten. Piedestalen på bilden är ganska hög och skulle kunna vara ett bord att hänga vid, men piedestaler i trädgården är också ett sätt att skapa höjd. En kruka på marken märks inte alls lika mycket som en kruka upplyft och placerad högt. Det blir ett effektfullt blickfång helt enkelt. Benet kan förstås göras i olika höjder, så att det passar precis där du vill ha det. För att piedestalen ska bli stabil bör stenen stiftas med ett armeringsjärn och konstruktionslim. – Du måste använda en slagborr när du borrar i sten, hyr en om du inte har eller låna, säger Anna. Foten på bilden är gjord av fyra brädor som gjutits fast i marken och oljelaserats svarta. SOMMAR 2022 1 VILLALIVET.SE

fixarlivet Gjut en stentrappa med stenar från trädgården Plockade ”skräpstenar” från trädgården eller inköpta från något lokalt markbolag kan göra betongtrappan till en mer personlig och charmig stentrappa. Visst – det är fortfarande betong, men det visuella intrycket blir en stentrappa. En stendekorerad betongtrappa gör sig fint i gammaldags, romantiska trädgårdar. Den oregelbundna naturstenen mjukar upp uttrycket, så att det känns mindre kantigt. På bildens trappa har också sidorna satts med stenar som dekoration. Blanda betongen så att den är lite tjockare och kan användas som murbruk. Det är lite pilligt, men resultatet blir fantastiskt. Känns det som ett krångligt projekt att gjuta en betongtrappa själv? Ett annat alternativ är att lägga kullerstenstrappa med mursten. Det kan faktiskt vara bättre om du har en lång och låg slänt där trappan ska vara, så att vart steg inte är så högt men kanske väldigt djupt. För en kullerstenstrappa prepareras marken som vid gjutning, men skillnaden är att du lägger en främre kant på vart steg med stor betongsten/ mursten ca 140 × 190 mm och 39 cm lång. Sedan kan du lägga kullersten i sättsand innanför stegets framkant. Stenarna bankas på plats ner i sanden med hjälp av plastklubba med blytyngder, så att du får en plan stegyta. Fyll på med sättsand eller stenmjöl mellan stenarna och borsta/vattna ner så att det låser stenen. SOMMARI 2022 2 VILLALIVET.SE

fixarlivet Finaste kanten runt huset För kompletta byggbeskrivningar Få växter trivs närmast husfasaden, där de inte nås av regnet. Inte ens gräset brukar gilla läget närmast huset, utan blir visset och gult i brist på fukt. Dessutom mår husgrunden bäst av att man inte har stora planteringar närmast huset som ska vattnas, inte heller vill man ha buskar med kraftiga rotsystem som letar sig in där de inte bör vara och gör skada, säger Anna. – Du behöver Klicka här handstora stenar, de går ofta att hitta hos markanläggningsbolag som sorterar stenar efter form och storlek. Jag tycker det blir effektfullt att lägga in en udda sprängsten här och var, kantig och av en helt annan sort. Satsa istället på en robust inramning med dekorativ stenkant. Har du dränering av huset på gång, är det ett snyggt sätt att slutföra projektet, men det finns inget som hindrar att du gör den vackra stenkanten ändå. Den måste förstås inte gå runt hela huset, det kan räcka med en sida - kanske den ut mot gatan? För att rama in stenarna läggs med fördel en kant av marksten i betong, det blir fin kontrastverkan till de runda formerna innanför. 3 SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet Vinn över ogräset Så här i sommartid är det tyvärr inte bara det vi själva valt att odla som spirar i rabatterna, även ogräset frodas och tar, om vi inte bekämpar det, med tiden över helt. Men det finns sätt som fungerar, helt utan skadliga kemikalier. TEXT: Elin Debora FOTO: Unsplash SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet HAR DU EN OGRÄSMATTA? Det bästa sättet för att få en frodig gräsmatta är att gödsla den. Friska gräsplantor tränger undan mossa, och i viss mån ogräs, och står dessutom emot sjukdomar och angrepp bättre. Kalkning har förut varit ett årligt vårbestyr i många trädgårdar men det finns mossa som trivs både i kalkrik och i kalkfattig jord så det är ingen universallösning. Satsa i stället på att förbättra förhållandena för gräset och gödsla med pelleterad hönsgödsel eller annat naturbaserat gödselmedel, när gräset har börjat växa och minst en gång till under säsong. Med en vertikalskärare, en maskin som liknar en gräsklippare men är försedd med knivar som skär ned i gräsmattan, luftas gräsrötterna. Det gör dem gott och dessutom lossnar mossa som sedan kan kratta bort. Dressa på ny jord, gödsla och stödså efter behandlingen. EKO ÄR REKO Undvik gifter i din trädgård. Ogräsmedel med glyfosat dödar allt grönt det kommer i kontakt med. Avrinning och vinddrift kan få förödande konsekvenser för vattenlevande organismer, insekter, nyttodjur och växter du är rädd om, så tänk giftfritt i din trädgård och du får en hälsosam plats att vara och odla på! Algomin Mindre Mossig Gräsmatta stärker och gödslar gräsmattan samtidigt som du torkar ut mossan. Miljövänligt, långtidsverkande och ofarligt för både barn och husdjur. från 399 kr 3 Tips för snygga rabatter TÄCKBARK passar bra där du vill ha känslan av öppen jord runt växter. Rensa först bort allt rotogräs och lägg sedan på ett 7 cm tjockt lager av täckbark för bästa effekt. Under buskar kan du med fördel först lägga en så kallad barkduk på marken och sedan täckbark ovanpå. Snyggt! ROTOGRÄS är svåra att helt rensa bort trots djupgrävning och noggrant arbete. Om du har tid så täck hela ytan med svart, tät markväv, gärna i två år, för att ta kål på ogräset. Inget för den otålige men det ger ett gott resultat! Att odla potatis och jordärtskocka har också en gynnsam effekt mot rotogräs och kan vara värt ett försök. PLANTERA MARKTÄCKANDE VÄXTER i rabatter och under buskar för att slippa rensa bar jord. Heuchera, Geranium och Alchemilla är tacksamma marktäckare. Plantera dem med ca 30 cm avstånd. Ogräs i gångar Mellan stenplattor växer det ofta upp ogräs. Även om underlaget är rätt så kommer ogräsfrön uppifrån och får fäste i fogarna. Rensa med ett rensjärn och borsta sedan ned stenmjöl i fogarna. Det blir kompakt efter regn och fogarna håller sig fina länge. Grusgångar rensas fria från ogräs med ett skyffeljärn. Skjut det framför dig med bladet strax under grusytan så skär du loss ogräset. Hårt sittande ogräs kan bekämpas med ogräsättika som snabbt bryts ned i marken. Spraya på ogräset i solig väderlek för bäst resultat. Att bränna med gasol är också ett bra sätt för att bli av med ogräs och med ett långt brännmunstycke för trädgårdsbruk går arbetet fort. Gå i lugn promenadtakt och svep med lågan över ogräset vars celler exploderar av värmen. Inom kort vissnar plantan. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet Svenskt Trä har en utmärkt broschyr om staket och plank. Finns att hämta här! Staketet som omfamnar trädgården Det roligaste med staketbygget är att man oftast klarar det själv. Att bestämma sig för hur staketet ska se ut är en spännande research. Se dig omkring i området. Dominerar någon staketmodell och skulle det vara fint att välja samma? Eller är det spännande att bryta det gängse mönstret, men ändå hålla stilen? FOTO: Unsplash, nämnda leverantörer ILLUSTRATIONER: Svenskt Trä TEXT: Roger Nyström SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet E tt staket som ramar in tomten underlättar för både barn och husdjur och skärmar av för buller, vindar och insyn. Det finns många sätt att få det personligt. Stående spjälor kan varieras med spjälornas bredd och genom att spetsa topparna. Stolparna kan synas eller döljas bakom spjälorna och du kan färgsätta staketet. En klassiker är faluröda spjälor med vita spetsar. Eller så väljer du någon av färgerna på huset för att få harmoni. Staket med liggande spjälor kan utformas på många sätt. Ett vitt staket med synliga stolpar och två eller tre kraftiga brädor ger vision av hästgård. Många tunna, liggande ribbor ger en modern touch som kanske passar den moderna, lite stramare villan. Smidesstaket skapar en exklusiv känsla. Från Hammarby bruk. STADIG FÖRANKRING Det bökigaste brukar vara att få staketstolparna stadigt förankrade i marken. Ett plank kräver bastantare markfäste än ett staket för att stå pall för vinden. Det klassiska är att gräva en grop, sätta ner stolpen och fylla igen med grus och jord. En kort tvärslå på stolpen under jord ger mer stadga. Nackdelen är att även tryckimpregnerade stolpar med tiden ruttnar i marknivå och måste bytas. Gjutna betongplintar är ett annat sätt. Gräv hål, sätt ner och väg av och fyll igen. Plintarna ger fästen för stolpen och finns kvar när staketet så småningom behöver bytas. Enklast är markspjut eller markskruv. Dessa är praktiska och snabba att slå eller skruva ner om marken inte är alltför stenig. Sätt de två yttersta först och spänn linor mellan som hjälp att få alla stolpar i linje. STAKET I LUTNING Gjut en betongsockel med stolpfästen i eller följ marklinjen nedtill. Håll alltid stolpar och stående spjälor lodräta. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet SNEDSÅGADE REGLAR När stolparna är på plats är det dags att knyta ihop dem med staketreglar att fästa spjälorna i. Helst ska ovansidan vara lite snesågad så att vatten kan rinna av. På reglarna skruvas sedan stående staketspjälor. Såga till alla spjälor i förväg. Det underlättar att måla reglar och spjälor innan de monteras. Ett alternativ är att tillverka hela sektioner av reglar och spjälor och därefter montera dem mellan stolparna. Om marken lutar blir det snyggast om stående spjälor står lodrätt och följer sluttningen. SKAPA DITT EGET UTTRYCK Du kan såga spjälornas överkant på flera olika sätt för att skapa en mer personlig stil på staketet. PLANKETS FORM Även plank kan utformas olika. Liggande eller stående brädor, en kombination av båda eller diagonala brädor. Låter du en del av planket vara öppet, kanske i kombination med spaljé får du ett livfullare plank. Ett helt tätt plank ger inte bättre vindskydd. Istället bildas virvelvindar bakom planket. Lämna därför hellre mellanrum som silar vinden genom planket. Klätterväxter på en spaljé kan vara ett alternativ om kommunen inte tillåter plank. En spaljé är tillräckligt gles för att inte räknas som plank. Men skymmer det trafiken är det förstås inte lämpligt och godkänns inte. Horizont med horisontella spjälor kan du köpa färdigmålad. 180×160cm, Från Jabo. Bygglov eller inte? DELA PLANK MED GRANNEN Ett dubbelsidigt plank är bra om du delar plank med grannen då det ser snyggt ut på båda sidor. Genomsläppet gör det även mindre vindkänsligt. SOMMAR 2022 Det krävs normalt inget bygglov för att sätta staket runt huset, men du behöver ofta bygglov för att bygga ett plank. Det är byggnadsnämnden i din kommun som avgör om det behövs bygglov eller inte. Ett staket på upp till 110 cm med en genomsiktlighet på minst 50 %. är generellt inte bygglovspliktigt. VILLALIVET.SE

fixarlivet Bygg ett skjul för soptunnan. Steg-för-steg Klicka här Titta på huset och välj material, färg och dimensioner som matchar och smälter in. En rabatt med väl utvalda blommor intill kan hjälpa till att dölja eventuell oönskad lukt. FOTO: Njuta Trädgårdsdesign Dölj de fula sopkärlen Sopkärlen framför huset pryder sällan sin plats. Men det finns flera sätt att lösa problemet, flera av dem fixar du själv enkelt på en helg. SKJUL/SKÅP Ett skåp med dörrar, och kanske till och med lock eller tak, döljer sopkärlen väl. Du kan bygga i tryckimpregnerat virke eller varför inte målad panel som matchar huset. Om du bygger denna variant som ett litet skjul kan du även skapa plats för källsortering och trädgårdsredskap. S PJ Ä LO R E L L E R VÄ X T E R Bygg ett öppet skjul med mer eller mindre täta spjälor i tryckimpregnerat trä. Eller bygg en ram av stolpar och komplettera med väggar av armeringsjärn där du låter växter skapa gröna väggar. SOMMAR 2022 S TA K E T E T Har du ett högt staket, öppna upp och flytta in en del av staketet från vägen och bygg ihop med två kortsidor. Det ger ett utrymme som döljer kärlen från huset och är lätt att komma åt vid tömning. H ÄC K En lucka i häcken kan skapa ett naturligt utrymme för soptunnorna. Har du ingen häck i närheten kan du plantera buskar för grön avskärmning runt soptunnorna. Redaktionen tipsar › Använd detaljer som virkesdimensioner eller färg från hus och staket för att skapa ett enhetligt intryck. › Ta hänsyn till tömningen. Vill du slippa dra fram kärlen måste de placeras åtkomligt. Har ni automatisk tömning tänk på att det måste finnas tillräckligt med utrymme för bilen som ska komma åt kärlen. › Försök undvika att ha soptunnor i direkt sol under sommarhalvåret. Tycker du ändå att det är bästa platsen, exempelvis med tanke på tömningen, försök väga upp med doftande blommor i närheten. VILLALIVET.SE

villalivet testar Villalivet testar Torka tvätt energisnålt Tvätta behöver vi alla göra, att lägga tvätten i maskinen går ganska snabbt men sen kommer den där delen när allt ska torka. Sommartid är det ljuvligt att hänga ut tvätten för att torkas av sol och vind, men hur gör man egentligen bäst resten av året? TORKSKÅP, TORKTUMLARE, FLÄKTAR ELLER AVFUKTARE? Metoderna är många, men vad är egentligen bäst? Vad går snabbast, och inte minst, vilket är mest energieffektivt? Vi tog testlabbet Prodma till hjälp för att gå till botten med frågan, hur torkas tvätten egentligen bäst? PROVOBJEKT #2 ELECTROLUX DC3600EW - Evakuerande torkskåp - Inställt på maximal torkning PROVOBJEKT #3 ELECTROLUX DC4600HPW - Värmepumpstorkskåp - Inställt på maximal torkning PROVOBJEKT #4 FRICO PANTHER SE09N - Värmefläkt, 9 KW trefas - Inställd på maximal temperatur PROVOBJEKT #1 CYLINDA TVP 5571X - Värmepumpstumlare - Torkprogram handdukar PROVOBJEKT #6 WOOD´S LD40 PROVOBJEKT #5 WOOD´S LD48PRO+ - Avfuktare - Torkprogram Laundry - Avfuktare - Torkprogram Laundry JUNI 2022 VILLALIVET.SE

villalivet testar FOTO: Pexels.com OMGIVNING °C PROVOBJEKT #1 Energi kWh 16 PROVOBJEKT #2 Tid tim Energi kWh 1,54 3,2 25 1,52 32 1,45 PROVOBJEKT #3 Tid tim Energi kWh 4,60 3,0 3,4 4,57 3,9 4,55 Tid tim Energi kWh Tid tim 6,90 3,5 2,64 6,3 1,08 6,5 2,9 6,30 3,0 2,18 5,0 1,08 6,0 2,4 6,80 4,0 1,79 4,0 0,76 4,0 1,76 3,8 3,0 1,34 4,1 1,43 Allra bäst energimässigt är avfuktaren Woods LD40 med värmepumpstumlaren och värmepumpstorkskåpet på delad andraplats. Värmepumpstumlaren och värmepumpstorkskåpet förbrukade i snitt 55 % mer energi än avfuktaren, minst energieffektiv var inte helt oväntat, värmefläkten. Om vi i stället jämför torktid är det de två torkskåpen som hamnar i topp med värmepumpstumlaren och torkfläkten på delad tredjeplats. PROVOBJEKT #6 Tid tim Tid tim RESULTAT PROVOBJEKT #5 Energi kWh Energi kWh SÅ GICK TESTET TILL: 4 kg bomullshanddukar tvättades på 40°C och centrifugerades med 1400 rpm, vilket gav en restfuktnivå på 60 %. Handdukarna placerades sedan i testobjekt (1) eller hängdes jämnt fördelat i testobjekt (2/3) eller på ett golvstående torkställ placerat i närheten av testobjektet (4/5/6). Handdukarna bedömdes vara torra när återstående fukt var under 1 %. JUNI 2022 PROVOBJEKT #4 Topp 3 FÖR DIG SOM VILL - TORKA ENERGISNÅLT 1. Wood’s LD40, avfuktare 2. Cylinda TVP 5571X, värmepumpstumlare 3. Electrolux DC4600HPW, värmepumpstorkskåp FÖR DIG SOM VILL - TORKA SNABBT: 1. Electrolux DC4600HPW, värmepumpstorkskåp 2. Electrolux DC3600EW, evakuerande torkskåp 3. Cylinda TVP 5571X, värmepumpstumlare / Frico Panther SE09N, värmefläkt VILLALIVET.SE

trädgårdslivet ELIN DE BORA är trädgårdsmästare och driver företaget Debora Garden. Hon älskar att fånga trädgårdens olika skepnader, både estetiskt som designer och i ord och bild. Gilla djurlivet Få en friskare trädgård I naturen pågår ett ständigt och nödvändigt arbete av en mängd nyttodjur. Gynna dem och du får en friskare trädgård, mer frukt och färre myggor. V ill du ha mer frukt att njuta av i trädgården? Då är det en bra idé att gynna humlor, bin och fjärilar. Till exempel genom att ha tidigblommande träd och buskar i din trädgård. Du kan också värna om ängsmark och lämna vägkanter och markstycken oslagna så djuren har en stor variation av örter att hämta nektar från. HUMLESURR OCH POLLINERING Humlornas stora övervintrade drottningar är först ut på våren för att starta upp populationen. Under sommaren syns arbetarhumlorna ivrigt besöka nektar- och pollenrika blommor. Humlor bygger bo i stenrösen, ihåliga träd och gamla musbon. HONUNGSBIN Bin som odlas för honungsproduktion kallas för tambin. Beroende på vilka blommor som finns i närheten av bikuporna så blir det olika smak och färg på honungen. För den som vill börja med bin hålls kontinuerligt kurser i biodling via olika studieförbund. En smart bisyssla! TEXT: Elin Debora FOTO: Elin Debora samt iStockphoto SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet FJÄRIL VINGAD Fjärilar är inte bara vackra att se på utan också livsviktiga för många växters pollinering. Flertalet fjärilsarter har specifika växter, som exempelvis nässlor och mjölkört, där de lägger sina ägg. Under regniga dagar är en fjärilsholk bra för skydd, den kan även bli en plats för dem att övervintra på. FÅGLAR ÄR MYGGJÄGARE Småfåglar är fantastiska myggjägare så gynna dem om du lider av mygg och knott. Sätt upp fågelholkar för att locka flugsnappare, talgoxar, blåmesar och många andra fåglar till din trädgård. NYCKELPIGOR ÄLSKAR LÖSS Nyckelpigor äter löss. På lus-angripna växter lägger de sina gula små ägg i samlingar och inom kort kläcks larverna som också de lever av löss. Viktigt alltså att låta bli kemisk besprutning för att få hjälp av nyckelpigorna. Bygg en fågelholk 1. Såga sidostycken, fram- och baksida samt botten ur en och samma bräda. 2. Såga taket av en bräda som når ut en bit över sidorna på holken. 3. Spika fast en regel på bak-stycket som holken kan sättas upp med. Spikarna får inte gå igenom till insidan. 4. Borra ett ingångshål som passar den fågelsort du vill locka. 5. Borra ett hål i nederkant in i framstycket med plats för en större spik som lätt tas ut när holken ska rengöras. PANTERSNIGEL, EN TRÄDGÅRDSVÄN Tänk dig för innan du dödar en snigel så du inte tar livet av en pantersnigel, kallas också leopardsnigel. De kan äta upp små mördarsniglar och skapa revir där de motar bort andra sniglar. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet Renovera inte sönder semestern! Så här gör ni för att få relationen att överleva alla hemmaprojekt. Snart är den här, den efterlängtade sommarledigheten. Det är då allt ska hända och alla drömmar om det sköna semesterlivet bli verklighet. För att undvika att semesterveckorna fylls av stress och irritation finns det knep att ta till. TEXT: KERSTI HILDING HANSEN ILLUSTRATION: VECTEEZY.COM M arcus Peterson är familjeterapeut och driver företaget Relationsfokus i Malmö. Varje vår har han kunnat notera att folk hör av sig inför sommaren för att se över hur relationen och familjen ska klara av den kommande ledigheten. – Det är klokt att ta hand om relationen förebyggande, innan semestern sätter igång, säger han. Det är under sommarmånaderna som batterierna ska laddas inför resten av året, då är förväntningarna ofta högt uppskruvade. – Sätt er ner tillsammans innan ledigheten börjar för att planera och prata om vilka olika tankar ni har. Den ena kanske helst vill ligga i hängmattan och dricka rosévin medan den andra vill vara aktiv och renovera huset. Att samlas i ett familjeråd, gärna tillsammans med barnen, för att se över vad som ska göras och vem som ska göra vad kan betyda att många konflikter undanröjs. – Tänk på er själva som ett team, och glöm inte att spika deadlines. SOMMAR 2022 Om ni är överens om när ett projekt ska vara klart kan ni undvika både tjat och bråk, säger Marcus. De flesta av oss kommer att råka ut för någon form av inställda resor och aktiviteter, men familjer som är väl förberedda och har skapat en plan B undviker upplevelsen av att ha tappat kontrollen. – Känslor övervinner ofta logik, men när vi står enade och är synkade kan vi ta till den redan inplanerade reservplanen. Då kan vi agera förnuftigt och genomtänkt. Marcus menar att vi kan träna oss i att se familjen som en personalstyrka. Att härma situationerna som vi är vana vid från jobbet. – Det handlar om att fördela ansvar för olika sysslor, om att besluta om vem som ska göra vad och att ha framförhållning. Och så till sist: – Det är så lätt att peka finger åt andra. Nu kan du bestämma dig för att istället lägga fokus på att ni ska synka era gemensamma mål, avslutar han. 5 råd från Marcus! 1. Förebygg bråk genom att lyssna, bekräfta och ta vara på tiden tillsammans också i vardagen. 2. Tala med varandra om vilka förväntningar ni har inför semestern. 3. Välj en dag då ni som par/ familj sätter er ner tillsammans och går igenom veckan som kommer. 4. Fördela vem som ska göra vad och när det ska vara gjort inför semestern. Tänk på att de bästa besluten tas i fredstid. 5. Gör barnen delaktiga i besluten, och försök ha en färdig plan B. VILLALIVET.SE

trädgårdslivet En stensatt gång av stor gatsten känns genuint och robust. Stenen visar vägen och skapar stämning! Ibland, särskilt på våren, när marken är fuktig och lerig är jag oändligt tacksam för den sten och de plattor som vi genom årens lopp lagt ut på gångar och uteplatser. Leran, som annars skulle fastnat under skorna och följt med in i farstun, stannar där den hör hemma, i trädgården. I stället för en upptrampad stig av lera ligger olika typer av markmaterial beroende på vad vi vill åstadkomma, behöver och har råd med. Där ligger singel, betongplattor, granitstenar eller oregelbundna kalkstensplattor. TEXT & FOTO: Mona Wembling SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet V åra stengångar har lite olika sträckning och längd beroende på var i trädgården de ligger. Gången från den grusade biluppfarten och köksingången är spikrak, jämnbred och praktisk, bra när man har bråttom och snabbt vill ta sig in i huset med tunga matkassar. Lika spikraka är gångarna av platsgjutna betongplattor mellan odlingsbäddarna i köksträdgården. En annan gång av oregelbunden kalksten ringlar sig fram mellan buskar, träd och perenner, ibland en sten bred ibland två eller tre. Här går man sakta för att inte snubbla och framförallt för att titta på alla fina växter och allt nytt som börjar blomma. På ett annat ställe fungerar stora nergrävda granitbumlingar som trampstenar. Här växer marktäckande växter hej vilt mellan de stora fogarna ” Bygg ett sceneri i morgosol, södersol eller aftonsol. och stenen blir en naturlig del i den lite vildare delen av trädgården som vi kallar trädgårdslunden. Stenen visar vägen och leder dig runt på en spännande tur och förstärker samtidigt upplevelsen i det trädgårdsrum gången passerar igenom. Det är just det som är spännande med att välja olika sten till olika delar av trädgården. De blir stämningsskapare och inte bara en nödvändig och praktisk detalj. Stora hällar av betong, lagda eller gjutna på plats ger en stilren känsla. Nödvändigt att ackompanjera med vajande gräs och frodig grönska. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet Ogräs i fogar FÖREBYGG PROBLEM MED OGR Ä S? Lösningen kan vara att låta gräs växa i skarvarna och helt enkelt klippa med gräsklipparen! • Ett bra förarbete innan läggning (bärlager, sättsand). • Sopa bort löv och smuts regelbundet. • Fyll på med ny fogsand när det behövs. UTEPLATSEN Stenen eller plattan kan i samverkan med sin närmaste omgivning (hus-typ, tomtens läge och storlek) bilda stämningsfulla trädgårdsrum istället för bara en stensatt yta. Valet av sten, placering och form på uteplatsen avgör vilken typ av rum du utformar. Den lilla sittplatsen i skymundan, bakom spaljén med klätterrosor, dit morgonsolens strålar hittar in, kräver kanske endast en enkel stenbeläggning med endast några få stenar eller en enkel yta av grus eller singel där en eller två stolar får plats. SOL OCH SKUGGA Platsen i gassande sol där solstolarna står blir en självklar sommarplats om golvet består av stora kalkstenhällar, stora betongplattor eller marktegel i röda nyanser. För den ultimata sommarkänslan; låt musik strömma ut genom fönstret. Placera ut mängder av krukor med grannlåt och plantera sjok av doftande isop, lavendel och oregano i rabatten och som dessutom lockar till sig mängder av fjärilar. RENSA • Rensa för hand eller med vasst verktyg så får du med rötterna. • Ättika 12% (rötter dör efter upprepad behandling, kan ge fläckar på betongsten, använd INTE på kalksten). • Bränn bort ogräsen med ogräsbrännare, tar ej rötterna. • Hett vatten tar kål på ogräset. Hyr maskin eller häll rätt ur vattenkokaren, upprepade behandlingar krävs. • Använd aldrig giftiga bekämpningsmedel. Uteplatsen i väster, där ett större möblemang får plats, för grillning i kvällssolen och kanske ett större umgänge, kräver en sten vald med stor omsorg. Ytan av sten ska tålas att se på hela året om, även när möblerna är inställda för vintern. Den ska helst vara robust, så att stolar och bord står stadigt utan att vicka. Den här platsen placeras vanligtvis intill eller nära huset så man med lätthet kan ta sig ut och in med mat och porslin. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet VÄ LJ R ÄT T F O R M AT O C H M ÅT T PÅ S T E N E N Uteplatsens sten behöver nödvändigtvis inte endast ha kvadratiska eller rektangulära mått utan kan anpassas efter platsen till både oregelbundna eller kanske helt cirkulära platser. Väljer du stora hällar bör du tänka till vilken typ av sten som passar den form du önskar. Stora hällar/plattor i kvadratiska och rektangulära format passar till större ytor med regelbundet mått. Mindre betongsten, marktegel, oregelbunden kalksten och skiffer, gatsten och singel är lättare att passa in på ytor med mer oregelbundna former. En nersänkt uteplats med oregelbunden kalksten som golv och en mur som vägg skyddar mot kalla vindar. Olika typer av sten att välja på GRUS KALKSTEN Krossad sten eller rundad natursingel. Finns i grått och röd-rosa nyanser. MARKTEGEL En sten gjord av lera, bra för mönsterläggning. Finns i röda, gula och bruna nyanser samt grått och svart. GRANIT Vanlig och hållbar, vanligast som små eller storgatsten. BETONGSTEN Billig. Det finns mängder av storlekar, former och färgnyanser. Med eller utan struktur. SKIFFER Finns från glimrande grå till svarta nyanser. NATURSTEN Finns av många olika slag. Kalksten, granit och skiffer kan köpas både i oregelbunden form och i sågade eller huggna i kvadratiska eller rektangulära mått med olika ytbearbetning.§ SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet Nu bjuder vi på Snickarglädje! Sommar, sommar, sommaaaar… Kliar det i fingrarna nu när du är ledig? Vill du göra något annat än att slappa i vilstolen kommer här tips på tre gör-det-själv-projekt som sätter guldkant på trädgårdslivet. Tipsen har vi fått låna av Anna och Anders Jeppsson, bara för er! TEXT: Redaktionen FOTO: Anna Jeppsson, Unsplash BESKRIVNINGAR/MATERIALLISTOR: Anna och Anders Jeppsson Anna och Anders Jeppsson tillhör Sveriges mest omtyckta ”gör-det självare” och har gett ut flertalet populära böcker på temat. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet Gör så här: FIKABORD SOM I MONTMARTRE 1. Limma ihop delarna A. Sätt i press och låt limmet torka. 2. Såga skivan till 600 x 600 mm. 3. Borra och stäm ut genomgående hål mitt på C2. Hålen ska vara 20x70 mm. 4. Såga 65 mm långa tappar i båda ändarna av E. E exklusive tappar ska ha samma längd som D. Kont-rollera att tapparna passar i C2. 5. Borra för plugg i B, C1 och C2. Limma ihop två benpar av dessa. Mät diagonalerna och se till att benparen har räta vinklar. Sätt i press och låt limmet torka. 6. Borra för plugg i B och D. Limma ihop underredet. E ska samtidigt monteras med lim. Kontrollera diagonalerna, sätt i press och låt limmet torka. 7. Slipa båda F runda i ändarna. Borra rakt igenom C2 och tapparna på E med 12 mm borr. Tryck ner F med lite lim. 8. Lägg skivan upp och ner, stryk lim på underredets ovansida och lägg upp det på skivan. Skruva fast genom C1 och D. 9. Slipa och runda av hörnen. Ett nätt och lättplacerat bord med fransk förlaga som stått i makarna Jeppsons trädgård i mer än tio år. 10. Bordet går naturligtvis alldeles utmärkt att måla på vanligt vis, bordet på bilden är målat med en järnvitriol-lösning för att se välanvänt ut redan från början. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet Gör så här: 1. Såga delarna A 22,5 grader i båda ändar. 2. Såga delarna B 22,5 grader i ena änden. Såga av ett hörn i andra änden där B ska ligga mot C (se ritning). 3. Förborra i A. Limma och skruva ihop A och B till två bågar med långa skruvar genom A 4. Såga ut trianglarna D. Limma och skruva fast dem i A och B. 5. Försänk för skruvskallarna och borra hål för skruvarna genom B. Borra också hål för skruvarna genom C och förborra för trapetskrokarna. 6. Montera bågarna A–B i C med kullerskruv, brickor och muttrar. Brickorna mellan B och C ska vid den ena bågen vara låsbrickor. Ställ ställningen med 1,1 meter mellan delarna A, håll C vågrätt och dra åt muttrarna. Lossa muttrarna på sidan med låsbrickor och stryk lim mellan B och C på denna sida. Montera skruvarna och dra åt kraftigt. Lossa lite på de två andra skruvarna så att ställningen blir hopfällbar. 7. Såga delarna E. Borra hål i ändarna och såga ett jack vid det ena hålet så att delarna kan fungera som haspar. Montera dessa på benen B med två skruvar per hasp. 8. Skruva fast trapetskrokarna och häng upp din hängmatta. VILA I EGEN HÄNGMATTA En hängmatteställning måste vara stabil nog för en gungande vuxen och ett eller två lekfulla småbarn, samtidigt vill man att den ska vara fin att se på. Denna variant är allt i ett: Stabil, smäcker och kan fällas ihop och ställas undan. Ett perfekt projekt med tydligt mål i sikte – något kallt i glaset, en bok och sen bara sakta gunga fram och tillbaka. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet För kompletta materiallistor Klicka här KLASSISK LJUGARBÄNK En sådan här bänk ser man fortfarande vid bodarna i gamla fiskelägen där gubbar i generationer tagit plats och språkat om livet. Bänken gör sig förstås lika bra i din villaträdgård, vid en lummig syren eller kanske mellan pallkragarna, så du kan slå dig ner när ryggen värker av allt ogräsrensande. Gör så här: 1. Såga delarna B i 15 graders vinkel på en sida. 2. Såga benen C i 15 graders vinkel i båda ändar. 3. Limma och skruva ihop B och C till de två benen. 4. Limma och skruva fast benen under sittbrädan A. 5. Runda ändarna på D med sticksåg. Limma och skruva fast D i B och C med långa skruvar och i A med korta. 6. Såga fötterna E. Förborra i lämplig vinkel. Limma och skruva fast fötterna i C med långa skruvar. 7. Slipa och ytbehandla på valfritt sätt. bänken på bilden är målad med linoljefärg. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

FOTO: Pexels.com fixarlivet För byggbeskrivningar och materiallistor Gör-det-själv med trä Klicka här Inspiration: Snickarglädje Solen som värmer på, doften av sågat virke... och så den där härliga känslan av att ha åstadkommit något rejält med sina egna händer på bara några timmars jobb. Då känner man sig nöjd! Här är fem projekt att hugga tag i, för alla rastlösa hemmafixare som hittat ut i det gröna. TEXT OCH FOTO: Anna Örnberg och tack till Lasse Nilsson, Susanne Persson, Daniel Andersson och Kristian Magnusson. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet PROJEKT 1 INSEKTSHOTELL Här har gamla träbackar använts för att sätta ihop en snygg och annorlunda hylla. Backar kan köpas i trädgårdsbutiker eller med lite tur fyndas på loppis. I den här varianten ges också plats för ett hemmafixat insektshotell. Fin prydnad som gör stor nytta! Våra pollinerande insekter är hotade - utan pollinerare, inget liv på jorden. Är vi många som drar vårt strå till stacken och hjälper insekterna så gör det skillnad. Ett lärorikt projekt att göra ihop med barn, som sedan kan hålla koll på om det kommer gäster i hotellet. PROJEKT 2 SMART GÖMSTÄLLE Allt är inte vackert, men kanske nödvändigt. Ibland sitter vattenslangar, eldosor och andra konstiga grejer allt för synligt, på en plats där man helst vill ha det lite snyggt och prydligt. Här är en rolig lösning på problemet. En fejk-möbel! Den liknar ett snyggt skåp, men står på hjul och är fäst mot väggen med gångjärn. Så när vattenslangen ska fram, kan "skåpet" svängas undan. Obs! En varmluftspump som är i bruk kan inte gömmas bakom en så här tät konstruktion, men om den inte används under sommarhalvåret så kan du göra en lös konstruktion som lyfts bort mot hösten. Dölj trädgårdsslangen SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet PROJEKT 3 BYGG ETT BASTANT BORD Ett rustikt bord för uterummet kan snickras av överblivet rejält virke. Det blåser garanterat inte bort! Men har du inga gamla brädor som ligger och skrotar, så har vi gjort en beskrivning med virke i dimensioner som finns på byggvaruhuset. PROJEKT 4 FUNKTIONELLT En trappstege som gör att man kan klättra över stengärdsgården eller staketet kan vara ett sätt att förena funktion med något som också ser trevligt ut i trädgården. Stadig och rejäl blir den, med kraftiga dimensioner. Den kan placeras över ett 70 cm högt staket, men sidstycket kan enkelt förlängas om du behöver lite extra höjd. SOMMAR 2022 PROJEKT 5 PLANTERA MERA! En planteringslåda gör ingen sommar. Upprepa dig och bygg flera, så att du kan plantera mera. Sätt ut dem i grupp eller sprid dem runt om i trädgården och låt det blomma. Lådan är enkel att anpassa och göra i önskat mått upp till 120 cm på var sida, med samma konstruktion. Ett enklare byggprojekt än det här kan du nästan inte hitta och samtidigt ger det mycket glädje för både tid och pengar. VILLALIVET.SE

fixarlivet FOTO: Brafab Skapa rum med en pergola Att dela in utemiljön i rum skapar en ombonad känsla och gör det trevligare att vistas utomhus. Namnet pergola är italienska och betyder pelargång eller lövsal. Men begreppet är vidare än så och det finns många varianter med olika stil och funktion. Bygger du din egen pergola kan du lätt designa den till ett personligt rum helt efter behov, stil och smak. M ed pergolan skapar du en avskärmad plats som du kan fylla med olika funktioner. Väljer du till exempel att bygga den relativt tät och sätta in infra- eller gasolvärmare kan du förvandla en kylig sommarkväll till en mysig stund ute. Men du kan lika gärna designa den som ett svalt solskydd över en matplats, eller som en lummig oas som är både mysig att vistas i och blir ett vackert blickfång. Du kan bygga pergolan på en altan eller TEXT: JENNY KNUDSEN SENGOLTZ SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet Tips från trädgårdsarkitekten Jeanette Skålander, Njuta Trädgårdsdesign • Utgå ifrån vad du vill att pergolan ska fylla för funktion och i vilka sammanhang den ska användas. • Fäst gärna pergolan mot fasaden, så den bildar en naturlig enhet tillsammans med huset. • Välj en design som passar med husets karaktär. Till ett modernt funkishus lämpar sig strama linjer medan det finns mer utrymme för snickarglädje om pergolan hör till ett äldre trähus. • Anpassa storleken efter behov och se till att inga stolpar kommer i vägen där du ska möblera till exempel en matplats. • När du placerar pergolan, ta hänsyn till hur det ser ut inifrån så att den inte skymmer sikten eller skuggar. fristående var som helst i trädgården. Det finns många färdiga lösningar men att bygga en pergola själv är inte svårt och då får du den dessutom precis som du vill ha den. KOMBINERA VÄGGAR OCH TAK Pergolan består av en stomme vanligtvis byggd av tryckimpregnerat virke men exempelvis armeringsjärn är ett alternativ om du vill ha en luftig konstruktion där stommen inte blir alltför framträdande, vilket passar bra till exempel om man satsar på mycket växlighet i sin pergola. För att skapa tak och väggar i pergolan finns många varianter att välja på. Ribbor i taket skapar ett SOMMAR 2022 FOTO: Jabo SOL- ELLER REGNSK YDD Det första man bör fundera på är vilken typ av pergola man är ute efter. I en pergola med relativt heltäckande tak och väggar kan du behålla värmen och få skydd mot regn och vind. En pergola med glesa tak och väggar, i form av ribbor eller tunna gardiner, fungerar mer som ett solskydd. En tredje variant är den med väggar och tak som utgörs av klängväxter och grönska som skapar en lummig oas och dessutom skänker visst skydd mot väder och vind. Med klätterväxter kan du skapa en grön oas VILLALIVET.SE

fixarlivet vackert silande ljus och en behaglig sittplats i skuggan men vill du behålla värmen om kvällarna är det bättre att satsa på en mer heltäckande variant som exempelvis ett plasttak. En vattenavvisande solskyddsduk som kan dras undan ger flexibilitet och gör att pergolan enkelt kan anpassas efter väderlek. Vill du ha det mer lummigt och medelhavsinspirerat så satsa på växtlighet eller en vassmatta som tak. Väggarna kan precis som taket skapas av olika material och göras olika täta. Ribbor kan byggas olika tätt efter behov och gardiner kan lätt dras undan. En vindskyddsduk släpper igenom ljus samtidigt som den skyddar mot väder och vind. Du kan också välja att kombinera olika slags väggar eller sätta väggar i bara vissa delar av pergolan, där du vill ha insynsskydd eller behöver lite extra skydd mot vinden. Med justerbara lameller kan du anpassa vinkeln mot solen för maximalt eller minimalt insläpp av ljus. FOTO: Markis & Persienn Fabriken INRED FÖR SKÖNA STUNDER Att inreda en pergola är tacksamt. Själva konstruktionen i sig skapar möjligheter där du kan hänga upp amplar med väx-ter eller kanske en sittgunga. Belysning i form av lyktor, lampor och ljusslingor både längs tak och väggar skapar mysfaktor och ser trevligt ut även på håll. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur mycket du vill inreda din pergola, men tänk på att anpassa konstruktionen utifrån hur den ska belastas. FOTO: Jabo Minimalistiskt med soltak i tyg. SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

FOTO: Brafab trädgårdslivet FOTO: Unsplash Rofyllt med trädgårdsdamm Få saker skänker sådan harmoni i en trädgård som en damm. Porlande vatten och en blank vattenspegel med näckrosor, och så under ytan några fiskar som simmar omkring. En damm blir dessutom ett populärt tillhåll för djurliv i form av fåglar och fjärilar vilket ger ett behagligt liv åt din trädgård. Att skapa en damm kan vara allt ifrån ett enkelt bygge som är klart att njuta av samma dag till ett större projekt som lätt förvandlas till en hobby. TEXT: Jenny Knudsen Sengoltz SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

trädgårdslivet Att tänka på! FOTO: Shopen.se • Bygg inte en större damm än vad du mäktar med att sköta. En damm behöver tillsyn och kan inte lämnas flera veckor i sträck. • Installera filter och pump så att vattnet hela tiden cirkulerar. Stillastående vatten blir snabbt ofräscht. • Säkerheten. En damm måste ha ett drunkningsskydd. Ett nät alldeles under ytan är en snygg och praktisk lösning. Färdiga damvattenfall hjälper dig bygga ett naturligt landskap. • Placera dammen så att växterna får solljus och på ett ställe där det inte blåser ner för mycket löv som skräpar ner dammen. Men viktigaste av allt, placera dammen i närheten av din uteplats så att du verkligen kan njuta av den dagligen. D et allra enklaste sättet, om du vill ha en liten damm och bli klar snabbt, är att gräva ner en färdig formgjuten damm. De finns i olika storlekar, ofta med en grundare och en djupare del, vilket gör att du kan ha växter som trivs på både grunt och djupt vatten, men även fiskar. Alternativet är att anlägga en damm med dammduk eller dammfolie. Då kan du själv gräva din damm precis så som du vill ha den med olika djupzoner för olika sorters växt- och djurliv. I övergången mellan mark och vatten passar så kallade fuktzonsväxter som vill ha fukt runt rötterna men inte stå helt i vatten. Du kan också ha undervattensväxter, eller flytande vattenväxter som skapar solskydd, vilket framförallt är bra som du har fiskar i dammen. Börja gärna med några lättskötta växter för att sedan komplettera med fler allteftersom du blir varm i kläderna. Fiskar tillför ytterligare liv i dammen och blir ett spännande inslag, ja till och med personligt då de faktiskt kan bli ganska tama. SOMMAR 2022 FOTO: Boanäs VÄXT- OCH DJURLIV I DAMMEN När du fått dammen på plats är det dags att inreda i och omkring den. Växter som trivs i dammar finns det gott om. Det är vackert och renar dessutom vattnet. En klassiker är näckrosen som finns i många varianter och trivs på olika djup. Så kallade sumpzonsväxter trivs i grunt vatten och kan vara allt från vass och bladväxter till blommor som kabbeleka, liljor eller förgätmigej. Fiskar gör dammen livfull och äter dessutom mygglarver. VILLALIVET.SE

trädgårdslivet Bygg din egen damm steg-för-steg. FOTO: Boanäs Klicka här Näckrosor är en klassiker i dammen PORLANDE VATTEN OCH BELYSNING Vatten som porlar hör en damm till. Fontäner, vattenfall, springbrunnar och vattensprutande figurer finns i alla möjliga varianter. Och glöm inte belysningen. Den gör dammen till ett trevligt blickfång på kvällen och ger liv åt trädgården också på vintern. Installera belysning både runt dammen och under vattnet. Belysning i kombination med fontän eller vattenfall ger extra effekt. FIGURER, BROAR OCH GÅNGAR För den ambitiösa finns ännu fler saker att förgylla sin damm med. Allt från figurer som grodor, fåglar, krokodiler, ödlor och fiskar till rökmaskiner som skapar mystik eller fisktorn där fiskarna går upp och äter. Miljön runt dammen är också en möjlighet för den som blir inbiten i sitt dammprojekt. Du kan anlägga vackra stengångar, bygga en bänk eller kanske till och med en bro över dammen. Sist men inte minst. För att lyckas med din damm se till att läsa på ordentligt om vad som krävs, dels när du bygger dammen, dels i form av underhåll och skötsel av vatten, växter och djur. SOMMAR 2022 FOTO: Boanäs Vanliga dammfiskar är guldfisk och koikarp men även guldid och stör trivs bra i dammar. Har du en tillräckligt djup damm kan fiskarna övervintra på botten och har du tur förökar de sig. Så skaffa inte för många fiskar från början. Porlande vatten ger effekt i trädgården även i mindre format VILLALIVET.SE

fixarlivet Mura din egen Utegrill Vem vill inte ha en snygg och praktisk utegrill där man tillbringar sina sommarkvällar? Har du dessutom byggt den själv lovar vi att maten smakar ännu godare. BYGGINSTRUKTIONER OCH BILDER: Finja Betong SOMMAR 2022 VILLALIVET.SE

fixarlivet Finja Murblock Bas 120 Finja Murblock Fördel ECO 190 Finja Fasadnät Finja Cementbruk A Finja Grovbetong Bistål Finja U-block Makadam GÖR SÅ HÄR! FÖRBERED GRUNDEN Avlägsna ett jordlager i samma storlek som den tänkta grillen, 400 mm djupt. Djupet är ett riktmått och beroende av lokala klimatförhållanden. All matjord avlägsnas ner till tjälfritt djup. Fyll upp med ett minst 100 mm tjockt lager av makadam och packa väl med vibroplatta. bruket med mursleven på U-blocken och mura upp ett skift Murblock Fördel ECO. Fogens tjocklek ska vara ca 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Det första skiftet av murblock ska delvis vara nergrävt i grunden och läggas ovanpå den fortfarande blöta betongen i U-blocken. Jämna av och kontrollera med ett vattenpass att grunden är vågrät. Armera med två parallella bistål i det första och näst sista skiftet. Lägg bistålen i mur-blockens spår, klipp upp dem och böj dem i hörnen. Vid delen där asklådan ska sitta muras det sista skiftet med Murblock Bas 120 för att åstadkomma avsatsen lådan ska vila på. en kalkkvast. När bruket har torkat ska ett putsnät fästas med krampor på väggsidorna. Dra på ett skikt med 10 mm Cementbruk A efter att grundningsbruket har ”vittorkat” under minst ett dygn. Färdigt! Lägg U-blocken i gropen. Såga öppningar i sidan på tre av blocken i den längre muren så att alla block förenas. Sätt formningsbrädor mot de öppna ändarna för att hindra betongen att rinna ur blocken. Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Fyll blocken med Grovbetong och lägg ner två stående och parallella Bistål Bi40 i betongen. Överlappa bistålen 300 mm i skarvarna. Stöt försiktigt i betongen med en stav för att minska luftbubblorna. MURA VÄGGARNA Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut SOMMAR 2022 Peta in mineralull i hålen på det översta blockskiftet och fyll igen med cirka 20 mm Cementbruk A. För extra stabil konstruktion kan blocken fyllas med betong. Blanda i så fall till Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll upp hålen med betongen. PUTSA VÄGGEN Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen. Slamma ett ca 3 mm tjock skikt av cementbruk på grillens väggar med Detta behövs • Finja Murblock Fördel ECO 190, 28 st • Finja Murblock Bas 120, 2 st • Finja U-block 350, 12 st • Bistål BI 40 förzinkat, 7 lpm • Finja Grovbetong, 6 säckar • Finja Murbruk B, 7 säckar • Finja Cementbruk A, 7 säckar • Finja Fasadnät 1000 mm, 1 rulle • Finja Krampor, 1 paket • Kalkkvast • Asklåda • Grillgaller • Skärbräda VILLALIVET.SE