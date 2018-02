går heilt fint å dagpendle tre kvarter med buss. 16-åringen likte godt overgangen frå ungdomsskulen til yrkesfag der han får gjere meir av det som han liker best og får vise kva han kan. Her har han kompisar som er interessert i det same, og veit kva det går ut på.

Nyleg var Sander ute i praksisveke hos Volda Maskin AS. Der treivst han som fisken i vatnet, og han gler seg til hausten med mykje praktisk læring. – Å sitje på kontor framfor ein pc, er ikkje noko for meg. Eg liker å vere i aktivitet. Det er kjekt å kunne jobbe ute. Med 1+3 får du vere meir ute og lære i praksis korleis ting fungerer i staden for å sitje inne på skulebenken og høyre om det og sjå på bilete. Du lærer betre ved å vere ute i arbeid, og du får meir

SPRENGING AV FJELL: Skytebas Per Ove Løset er i ferd med å førebu neste salve. Han har lang erfaring og er eit førebilete for ungguten frå Mogrenda i Eid.

Sander Lefdal var aldri i tvil om at han skulle velje Vg1 Bygg- og anleggsteknikk etter ungdomsskulen. Det ligg i familien å jobbe med stein og store maskiner. Faren køyrer lastebil og bestefaren dreiv i Norsand. For ungguten med ambisjonar innan anleggsbransjen er Stryn vidaregåande skule sitt tilbod om 1+3 midt i blinken. Først går han eitt år med teori og så tre år som lærling; i kombinasjon med teoriperiodar på skulen.

TV-kjendis og sprengingsbas «Lothepus» har teke publikum med storm og har gjort det å fyre av ein skikkeleg dynamittsalve til folkeunderhaldning. Sander Lefdal (16) drøymer om å bli den lokale «Lothepus» med eige sprengingsfirma. –Å trykke på knappen gjev ein veldig god følelse. Du får eit skikkeleg adrenalinkick! Ansiktet til Sander Lefdal lyser opp i eit stort smil. Knappen han snakkar om er den som utløyser dunder og brak og gjer at sprengstoff får fast fjell til å bli til steinblokker og småstein. 16-åringen frå Mogrenda i Eid har allereie bestemt seg for å bli anleggsmaskinsjåfør og skytebas. Draumen er å ein gong starte sitt eige sprengingsfirma.

Frå hausten 2018 har Stryn vidaregåande skule inngått samarbeidsavtale med Opplæringskontoret for Anlegg- og bergfaga. Dette opnar nye mulegheiter for elevar som går på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Eleven kan no ta utdanning fram mot fagbrev i følgjande lærefag: * Anleggsmaskinførar * Asfaltfaget * Banemontørfaget * Fjell- og bergverksfaget * Veg – og anleggsfaget Dette er vanlegvis populære utdanningar for elevane, og utdanninga er per i dag lagt til Førde og Sogndal. No kan eleven ta denne utdanninga i sitt lokalområde. Utdanningsløpet går over fire år fram til fagbrev. Eleven må fullføre og bestå Vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Stryn vidaregåande skule. Deretter skriv eleven lærekontakt med ei godkjent opplæringsbedrift og vil veksle mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift fram til fagbrev.

Kan tilpassast den enkelte elev og bedrift – For mange er dette veldig attraktivt. Avdelingsleiar på yrkesfag ved Stryn vidaregåande skule, Johanne Elisabett Sørdal er begeistra for dei nye opplæringsmodellane som har vore under utprøving, og som dei no går i gang med å tilby, populært kalla 1 + 3 (1 år på skule og 3 år i bedrift), som alternativ til den tradisjonelle modellen 2 + 2 (2 år skule og 2 år i bedrift). – Dette gjev god fleksibilitet og kan tilpassast den enkelte elev og den enkelte bedrift. Elevane kan gå første året Vg1 Bygg og anlegg i Måløy eller i Stryn, og så velje å gå ut som lærlingar i tre år. – Ein del av gutane er veldig skulelei, og for mange er dette veldig attraktivt. Dei får kome seg ut i arbeid og tene pengar allereie andre året. – Vi har også fokus på småfaga, som taktekking, blekkslagar og røyrleggar, forklarer avdelingsleiaren. Tradisjonelt har elevane ved Bygg- og anleggsteknikk i Stryn teke fagbrev innan tømrar- eller betongfaget. Gjennom utprøving av det som vert kalla vekslingsmodellen er det no altså blitt muleg å tilby og legge til rette for at eleven også kan ta utdanning innan Røyrleggarfaget, Målarfaget, Taktekkjarfaget, Blekkslagarfaget eller Byggdriftarfaget.

forskalingssnikkar eller banemontør? Vg1 Bygg og anleggsteknikk ved Stryn vidaregåande skule opnar for eit hav av moglegheiter og tilbyr fleksible opplæringsmodellar der du allereie etter eitt år kan byrje i lære i ei bedrift. Hovudtanken er at eleven tidleg i utdanningsløpet skal

– Kom og sett deg her, inviterer bas Frode Naustdal, og praksiseleven er ikkje tung å be. Inne i den spildrande nye gravemaskina er det ikkje mindre enn seks ulike skjermar som gjev informasjon om posisjonar og alt som er. Sander får prøve seg

HAR FÅTT LÆRLINGPLASS: Sander Lefdal var nyleg ute i ei vekes praksis hos Volda Maskin, og har allereie sikra seg lærlingplass hjå firmaet, som nyleg vart kåra til årets lærebedrift i anleggsbransjen. Sander har allereie bestemt seg for å spesialisere seg innan fagfelta anleggsmaskin og fjell og bergverk, og ser fram til å få jobbe med det han liker aller best. – Du lærer betre ved å vere ute i arbeid, meiner 16-åringen. FOTO: ANNA WUTTUDAL Får praktisk erfaring

get. Vg2 Salg, service og sikkerheit legg grunnlaget for læretid innan bedrifter som sel varer eller tenester. Du kan ta læretid og fagbrev innan Kontor- og administrasjonsfaget, Salgsfaget eller Vektarfaget. Vg2 Reiseliv er fylkesdekkande program som gjev grunnlag for læretid innan Reiselivsfaget eller Resepsjonsfaget.

Han meiner at innkjøpet av moderne maskinar gjev store fordelar for elevane, både i skulekvardagen og seinare som lærlingar. – Det betyr for det første at dei kan lage skikkelege ting på skulen, noko vi ser på som svært viktig. For det andre vil dei ha grunnlaget for å fungere godt som lærlingar i bedrift frå første dag, seier Morten Bjørhovde.

it viktig verkemiddel i denne samanhengen er store investeringar i moderne maskinar. I 2017 gjekk skulen til innkjøp av fire nye maskinar, noko som var eit stort økonomisk løft for skulen. – Inkludert tilhøyrande programvare kjem investeringane på nærare fem millionar kroner, fortel

– Ein kan sjå på faget som ei fortsetjing. Vi ser at elevar som har vore med på First Lego League tar automasjon og programmering lett, seier han. Elevar som vel programfaget teknologi og forskingslære, vil også få tilbod om faget på vg 2. YNGVE TOLAAS yngve@fjordabladet.no

over til ei maskin. Vi har like avansert programvare som næringslivet, så heile prosessen er svært realistisk, seier Bjørhovde. Lærar Mats Haugland ser programfaget for teknologi og forskingslære ein satsar på å starte opp ved Eid vidaregåande skule til hausten, i nær samanheng med ungdomsskulen sine tilbod om First Lego League og koding valfag.

Lærar Morten Bjørhovde understrekar at elevane skal lage ting heilt frå grunnen av, men at dette er ein ganske annleis prosess enn for nokre år sidan. – Før starta gjerne ein god idé med ei teikning på ein serviett. No brukar elevane avanserte digitale modellar på PC-en tidleg i prosessen. Til slutt blir det digitale produktet elevane har utvikla lagt

derne maskinar Komande haust satsar skulen på at også elevar som går studiespesialiserande skal få nytte seg av den moderne maskinparken. Då vil ein starte eit nytt programfag, teknologi og forskingslære, for vg 1 studiespesialiserande. – Her skal elevane blant anna lage fysiske ting som bevegar seg og kan styrast, seier utviklingsleiar Torild Natvik.

NYTT PROGRAMFAG: Utviklingsleiar Torild Natvik håpar at det nye programfaget for teknologi og forskingslære skal skape auka interesse for realfag blant jenter, og bidra til at fleire gutar vel studiespesialisering.

–Mykje å lære OPEN SKULE: Hallgeir Hansen, rektor ved Firda vgs., har svært gode erfaringar med open skule. Elevane ved musikk, dans og drama har nøkkelkort, slik at dei kan nytte skulen utanfor skuletid. Det har fungert veldig bra. No opnar vi også for dei andre elevane, seier rektoren. FOTO: TORMOD FLATEBØ

Mange hybelbuarar Seksti prosent av elevane ved Firda Vidaregåande skule er hybelbuarar.

– Vi er den vidaregåande skulen i fylket som har flest hybelbuarar. I utgangspunktet kunne det vore ei utfordring, men slik er det ikkje, seier rektor Hallgeir Hansen som rosar elevane for at dei tek ansvar og bidreg til å skape eit godt skulemiljø., seier rektor Hallgeir Hansen.

Tillit

– Korleis legg skulen til rette for at hybelbuarane skal trivast både i lokal- og skulemiljøet? – For oss har det vore viktig å skape eit miljø der alle elevane får eit eigarskap til skulen. Samstundes legg vi stor vekt på å byggje gode relasjonar mellom dei som kjem til Sandane for å gå på skule i tre år, og dei heimebuande elevane. Det gjer vi mellom anna ved å ha ein open skule. Som eit døme kan eg nemne at elevane på den fylkesdekkande linja Musikk,

dans og drama, har fått eigne nøkkelkort, slik at dei kan nytte skulelokalitetane også utanom skuletida. Dette har fungert veldig bra, og vi kjem no til å utvide ordninga til også å gjelde elevane på studieførebuande og idrett, seier Hansen som legg til at skulen har mykje kostbare instrument og anna utstyr, og at det aldri har vore noko som helst hærverk eller øydelegging. – Det handlar om gjensidig tillit.

Rekruttering

Kva område av fylket rekrutterer skulen frå? – Til Musikk, dans og dram, som fylkesdekkande, rekrutterer vi frå heile fylket. Elles kan det nemnast at vi rekrutterer mange elevar frå Bulandet. Desse elevane må bu på hybel uansett kva skule dei vel. Av ein eller annan grunn, så søkjer mange av desse ungdomane seg til Firda, seier rektoren. TORMOD FLATEBØ tormod@fjordabladet.no

Framandspråklege – Å jobbe for at framandspråklege vaksne blir inkludert i det norske samfunnet på ein god måte, er ei overmåte viktig oppgåve. – Vi skulle gjerne sett at Firda Vidaregåande hadde hatt tilbod innan yrkesfag. Når vi ikkje har det, så kan eg fortelje at vi har gode tilbod til framandspråklege vaksne. Dette er eit samarbeid mellom skulen, NAV og kommunane i Nordfjord. Alle kommunane er med på samarbeidet bortsett frå Hornindal, seier rektor Hansen.

Motiverte vaksne

– For samfunnet er det viktige å motivere framandspråklege til å gå på skule, samstundes som dei har eit arbeid å leve av. Tilbodet er viktig for den enkelte, og ikkje minst for kommunane

sitt integreringsarbeid. Dei som deltek er veldig motiverte. Det er viktig at dei som har fått opphald i landet vårt får sjansen til ein god start. I og med at vi kan vise til gode resultat, så har tilbodet skapt interesse langt utanfor vårt eige område. Vi hadde nyleg besøk frå Møre og Romsdal fylkeskommune, som har prøvd mykje, men ikkje fått det til. No vil dei sjå på det vi har valt å kalle «Gloppen-modellen», seier rektor Hallgeir Hansen

Fem grupper

Tilbodet i Gloppen-modellen rettar seg mot framandspråklege som jobbar innan helsefag, kommunane i Nordfjord, og som tannhelsesekretærar, heile Sogn og Fjordane. – I dag gjev vi tilbod til 60 personar fordelt på fem grupper, seier rektoren. TORMOD FLATEBØ tormod@fjordabladet.no

Firda gymnas, eller Firda Vidaregåande skule som den vidaregåande skulen på Sandane no heiter, er den einaste skulen i fylket som har musikk, dans og drama på timeplanen. I byrjinga av februar gjekk teppet ned etter siste førestilling av musikalen «Moulin Rouge», «Den Røde Mølle». Då hadde elevane på musikk, dans og drama jobba med musikalen frå det verdskjende varieté-teateret i Paris i fleire månader. På spørsmål om kva som hadde vore kjekkast delen av jobben, er svaret kort og godt - samarbeid. – Det har vore mykje jobb over lang tid for å få oppsettinga av Moulin Rouge i mål. Når sceneteppet no har gått ned for siste førestilling, kan vi ikkje anna enn å seie oss fornøgde med resultatet. Å stå på scena og kjenne på reaksjonane frå publikum i salen, er ein ubeskriveleg følelse. Den må opplevast, seier Andrea Vinsrygg Steen, Torstein Tysse Sætevik, Lene Førde og Arild Bjørkelo.

Tre år

Til våren er Andrea, Torstein, Lene og Arild i mål med sine tre år på linja for musikk- og dans på Firda Vidaregåande skule på Sandane. Tre av elevane vi møter siktar mot ei framtidig karriere innan musikk og dans. – Eg har hatt fire fantastisk flotte år på Firda. Eg starta på studieførebuande, men etter eitt år valde eg å søkje på musikk, dans og drama. Det angrar eg ikkje på, seier Torstein Tysse Sætevik som kjem frå Bulandet. Han er einaste mannebein på linja for dans. – Å vere einaste hane i korga er heilt ok.

Populær på Bulandet

– Ungdomar frå Bulandet må reise ut og bu på hybel uansett kva skule dei måtte velje. Dei vidaregåande skulane i Førde og Florø er nærmare, men mange ungdomar frå Bulandet vel Firda på Sandane. Kvifor det er slik har eg ikkje nokon godt svar på. For eigen del vil eg seie at det er noko veldig bra ved denne skulen. Eg trivst veldig godt. Det er lite stress, ein føler seg trygg og det er viktig. Skulemiljøet er svært godt. Det same kan eg seie om miljøet utanfor skulen. Ein føler seg

velkomen, seier Torstein som meiner han er den einaste guten frå Bulandet som har gått på linja for dans.

Satsar på musikk

–Ønskjer du å skape deg ei framtid innanfor musikk, dans, eller for den del drama, så er Firda vgs. det einaste alternativet på vidaregåande skule nivå her i fylket. Slik var det for meg, seier Lene Førde, frå Byrkjelo. Lene spelar saksofon, og hadde ein sentral rolle i skulemusikalen, som Harold Ziedler, eigaren av varietéteateret «Den Røde Mølle». –Sjølv om det var masse jobb og mange seine kveldar for å kome i mål med musikalen, så ha dette vore så inspirerande at eg har lyst til å utfordre meg sjølv på dette området. Før eg går vidare med utdanninga innan musikk kjem eg til å ta eit år på musikallinja ved Ringerike Folkehøgskule på Hønefoss, seier Lene som tykkjer synd i elevane på studieførebuande og idrett som ikkje har fått vore innom musikk, dans og drama og fått med seg dei store opplevingane. –Som tidlegare sagt så har det vore travelt, men det er inspirerande å jobbe når alle som er med vil få det så bra som mogleg. Vi hadde ei dårleg generalprøve, men det er jo slik det skal vere for å få ein strålande premiere, seier Lene som vart veldig inspirert av publikum. –Å høyre publikums latter på dei rette stadane i stykket, og applausen, gjer noko med deg. Når det er slik, er det berre å køyre på og gje alt du har, seier Lene som vil utdanne seg som musikkterapeut ved høgskulen i Bergen.

Profesjonell musikar

Arild Bjørkelo, frå Byrkjelo, spelar klassisk slagverk. Om vel ein månad skal den talentfulle ungdomen prøvespele for opptak ved Griegakademiet i Bergen. – For meg starta det heile på ein basar med Breim skulekorps, der eg seinare spelte trommer, seier Arild som legg til at han har hatt stort utbytte av sine tre år ved Firda. –Det viktigaste for meg er at eg har hatt ein svært god lærar her ved skulen, seier han.

Vakse opp med opera

Andrea Vinsrygg Steen, frå Stryn, har blitt flaska opp med opera. Difor var det kanskje ikkje så underleg at ho starta på musikklinja ved Fir-

da. – Sjølv om eg stryning, så har eg vakse opp med Opera Nordfjord på Eid. Eg har også vore så heldig at eg har fått vere med på to av oppsettingane. Den første var «Carmen» i 2009. Den andre oppsettinga eg var med på var «Søner av Sola» nokre år seinare. Min plan var å utdanne meg til operasongar, seier Andrea, som etter tre år på musikklinja på Firda ikkje er heilt sikker kor vegen går vidare. Det er kanskje naturstridig at det er ein opera i Nordfjord, men ikkje mindre kjekt av den grunn. Personleg kunne eg godt tenkt meg å vere ein del av operamiljøet, seier ho. – Opera Nordfjord er viktig