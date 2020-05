Geleceğe İlham Ver - Kurum Profilleri Kataloğu  

u kataloğun içeriği tamamen Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs’ın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez. "Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon Projesi" Eğitimde Yenilik ve Değişim VII Hibe Programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş olup, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs tarafından yürütülmektedir. Bu kataloğun içeriği tümüyle Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs'ın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez.

İçerik Tablosu Geleceğe İlham Ver Projesi nedir?.................................................................................................................. 3 Seni ne bekliyor? ........................................................................................................................................... 3 Nasıl başvurabilirsin? ..................................................................................................................................... 3 Kurum Profilleri ............................................................................................................................................. 4 Barış Oyuncuları-Kıbrıs Derneği .................................................................................................................. 4 Besil Medical.............................................................................................................................................. 5 Cherry Red Advertising .............................................................................................................................. 6 CQUALS Language School ........................................................................................................................... 7 Cypdes Factory Advertising ........................................................................................................................ 8 GazeddaKıbrıs ............................................................................................................................................ 9 Haber Kıbrıs ..............................................................................................................................................10 Inter-Gaz Ltd .............................................................................................................................................11 Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği .......................................................................................................13 Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği. ................................................................................................... 14 Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. ............................................................................................... ...15 Kıbinvest Gayrimenkul Yatırım Ltd.(Segafredo Zanetti) ..............................................................................16 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası............................................................................................................. 17 S.OS Çocukköyü Derneği ...........................................................................................................................18 Mağusa Suriçi Derneği (MASDER).............................................................................................................. 19 Mint Solutions Ltd. ....................................................................................................................................20 Girne Gençlik Gelişim Merkezi (SOS Çocuk Köyü) ......................................................................................21 Taşkent Doğa Parkı ...................................................................................................................................22 Velespeed .................................................................................................................................................23 2

Geleceğe İlham Ver Projesi nedir? “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” Projesi, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayersKıbrıs tarafından yürütülen iş tecrübesi edinme ve sürdürülebilir danışman programları geliştirme hedefleriyle çalışmalar yürütecek bir sivil toplum eylemidir. Proje, “Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. • • • • Eğer sen de 18 yaşının üzerindeysen, İş tecrüben yoksa veya yeterli olduğunu hissetmiyorsan, Kapasiteni arttırmak ve gerekli iş geliştirme becerilerini kazanmak istiyorsan, Projemize katılarak iş tecrübesi kazanabilirsin. Seni ne bekliyor?  Programa katılırsan sosyal girişimcilik ve inovasyon, işletme modelleri ve planlama ve profesyonel gelişim v.b. üzerine eğitimler alacaksın.  İş tecrübesi sırasında aktif veya online staj olduğuna bakılmaksızın günlük harcırah verilerek sosyal yatırımların yapılacak.*  Kurumlar tarafından atanacak bir mentör, iş tecrübesi edinme sürecinde sana destek olacak ve tüm işleyişi takip edecek. *Önemli: Proje kapsamında staj en fazla 40 iş günü için geçerli olup, çalışma izni kapsamında değerlendirilemez. Yasal yükümlülükler nedeniyle; sosyal yatırımların yapılabilmesi için vatandaşlık şartı aranmaktadır. Nasıl başvurabilirsin? Staj programına kolayca aşağıdaki linkteki başvuru formunu doldurup başvurabilirsiniz. Başvuru formunu doldurmadan önce bu katalogda yer alan kurum profillerini dikkatlice inceleyiniz. Başvuru formunu staj yapmak istediğiniz kurumlara göre doldurunuz. Bu katalogda yer alan kurum bilgileri, kurumların kendileri tarafından hazırlanmıştır. Açıklamalarını ve mevcut staj türlerini (aktif veya online) kurum profilleri altında görebilirsiniz. Başvuru formunda staj türünü belirtmeniz gerekmektedir. Başvurunuz değerlendirilirken eleme sürecinden geçeceğiniz için lütfen doğru, kısa ve net bilgi veriniz. Programımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, başarılar dileriz. Aktif Staj: Bu seçenek, söz konusu süreçte, Covid - 19 pandemisinin kontrol altına alınacağı ve kurumların normal iş akışına geçecekleri dönemde başlayacak şekilde planlanmıştır. Buna bağlı olarak aktif staj seçeneği Temmuz 2020 veya daha sonrasında başlayabilir. Online Staj: Bu seçenek kapsamında, online platform üzerinden kendi evinizde kurumlardaki mevcut online pozisyonlarda, görev ve sorumluluk yerine getirilecektir. Bu modelde, yine kurum mentörlüğü ve proje danışmanımızın desteği online olarak sağlanacaktır. Buna bağlı olarak online staj seçeneği Temmuz 2020 veya daha sonrasında başlayabilir. Başvuru formu linki: https://forms.gle/y5AL8bqhHZfUhois5 3

Kurum Profilleri Barış Oyuncuları-Kıbrıs Derneği PeacePlayers - Kıbrıs (PP-CY), “birlikte oynayan çocukların birlikte yaşamayı öğrenebilecekleri” ilkesiyle yürütülen uzlaşma programları için uluslararası bir PeacePlayers basketbol ağının bir parçasıdır. 2006 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençleri ve toplumlarını basketbol yoluyla birleştirmek ve eğitmek amacıyla kuruldu. Program, her iki toplumdtan çocukları yerel antrenörler tarafından yapılandırılan ve uygulanan entegre oyunlar ve aktiviteler için bir araya getirir. PP-CY’nin barışı geliştirme konusundaki benzersiz yaklaşımı, basketbolu yenilikçi bir müfredatla birleştiriyor: saha etkinlikleri, çocuklara çatışma ile başa çıkma ve üstesinden gelme konusunda pratik beceriler öğretirken, dikkatli bir şekilde yapılandırılmış entegrasyon, karşılıklı güven, dostluk ve yeni bir ortak kimlik oluşturmalarına izin veriyor. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Proje Asistanı (Aktif veya online staj): Etkinlik organizasyonu, dosyalama, etkinliklerde görev alma, kurumsal e-mail yazma gibi idari görevler. İyi derecede İngilizce, Peaceplayers hakkında bilgi sahibi olma, Excel ve Word kullanabilme, Kıbrıs’ın güneyine ve arabölgeye geçebilecek koşullara sahip olma. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Facebook: Peace Players Cyprus 4

Besil Medical 2015 yılında kurduğumuz Besil Medical olarak tıbbi cihaz ve malzeme temininde uluslararası firmaların bayiliğini yapmaktayız. Kısa süre içerisinde tıbbi cihaz ve malzeme konusunda adada öncü bir firma haline geldik. Yerel kurumlar ve özel hastanelerin tercih ettiği firmalar arasında yerimizi almış bulunmaktayız. İlk bayilik anlaşmamızı Fresenius ile gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs’ta tek hemodiyaliz servisi verebilen firmayız. Fresenius marka hemodiyaliz cihazların kurulumunu, bakım-onarım ve anlaşmalı servisi hizmetleri noktasıyız. Bayilik anlaşmamızı Öncü Dental ile gerçekleştirdik. Diş ünitelerinde dünyada lider olan “Castellini”, dental alanda alt yapı sistemlerinde lider olan “Dürr Dental”, dental alanda kompozit ve dolgu malzemeleri konusunda “3m”, Öncü Dental’in kendi markası olan “Dentac” ve buna benzer Öncü Dental’in bünyesinde olan tüm ürünlerinin satış, bakım ve onarım hizmetlerini vermekteyiz. Mindray’in ultrason görüntüleme sistemleri ve diagnostic sistemlerinin satış, bakım onarım ve servis hizmetlerinde tek yetikili distribütörüyüz. Bünyemizde, direktörümüzle birlikte iki tane biyomedikal mühendisi ve üç tane satış sorumlusu çalışmaktadır. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Biyomedikal Mühendisi (Aktif staj) Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Facebook: Besil Medical 5

Cherry Red Advertising Cherry Red Reklam Ajansı, 2006 yılında iki grafik tasarımcı kız kardeş, Eda Baştuğ ve Verda Erk tarafından kuruldu. Hizmet alanları arasında, logo tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, markalaşma, gazete reklamları, ambalaj tasarımı, reklam kampanyaları, sosyal medya yönetimi, medya planlama/satın alma, etkinlik organizasyonları hizmetleri yer almaktadır. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Grafik Tasarım (Aktif veya online staj): Logo tasarımı, ambalaj tasarımı ve sosyal medya postları tasarlayabilen. İletişim tasarımı veya grafik tasarım mezunu veya öğrencisi, Adobe InDesign/illustrator ve Adobe Photoshop tasarım programları kullanabilen. Motion Graphics (Aktif staj): Hareketli bannerlar/gif ve küçük videolar yapılması. Grafik tasarım, animasyon, video prodüksiyon bölümü mezunu veya öğrencisi, Adobe After Effects veya başka hareketli grafik programı kullanabilen. Sosyal Medya Tasarımları (Aktif veya online staj): Sosyal medya planı oluşturma ve post tasarımları hazırlanması. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Girne Daha fazla bilgi: Web: www.thecherryred.com Facebook: Cherry Red Kıbrıs Instagram: @cherryreddesign 6

CQUALS Language School 2009 yılından beri dil eğitimi ve çeviri alanında faaliyet göstermektedir. İngilizce - Fransızca ana dilde eğitim veren bir okul formatına girmeyi planlamaktadır. British Council, AB, Institut Français gibi kurumlarla çok yakın işbirlikleri içerisindedir. Alanında Kıbrıs’ın kuzeyinde en önde giden uluslararası standartlarda bir kurumdur. Stajyer aranan bölümler/pozisyon İngilizce öğretmeni/Teaching Assistant (Aktif staj) İngilizce dersleri için stajyerin profesyonel bir öğretmenle her türlü ders hazırlaması, kısa süreli ders vermesi (öğretmen gözetiminde) ve aktivitelerde öğretmenlere asistanlık yapması beklenmektedir. Fransızca öğretmeni/Teaching Assistant (Aktif staj) Fransızca dersleri için stajyerin profesyonel bir öğretmenle her türlü ders hazırlaması, kısa süreli ders vermesi (öğretmen gözetiminde) ve aktivitelerde öğretmenlere asistanlık yapması beklenmektedir. Halkla İlişkiler/Resepsiyon görevlisi (Aktif staj) Resepsiyonda, okulun her türlü veli, öğretmen ilişkisi, haftalık programı, ders düzenlemeleri ile ilgili çalışmalara katkı sağlayacaktır. Okulla ilgili tüm bilgileri potansiyel öğrencilere, varolan velilere yazılı veya sözlü olarak iletecektir. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı) Bölge: Girne, Lefkoşa Daha fazla bilgi: Facebook: C-Quals Cyprus 7

Cypdes Factory Advertising Grafik tasarım ofisiyiz. Biz 3 grafik tasarımcı keyfimize göre evde, iş yerinde, cafelerde veya denizde grafik tasarım işi yapıyoruz. Yapılan işler: Logo ve kurumsal kimlik tasarımı, gazete ve dergi tasarımları, katalog, broşür, ambalaj tasarımı, sosyal medya tasarım ve yönetimi vb. gibi hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Grafik tasarımcı (Aktif staj veya online staj) Grafik tasarım bölümlerinden mezun veya grafik tasarım programlarını (Adobe Indesign, Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop) bilmesi yeterlidir. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı) Bölge: Mağusa Daha fazla bilgi: Facebook: Cypdes Factory Advertising Web: www.cypdes.com 8

GazeddaKıbrıs GazeddaKibris.Com dijital bir habercilik portalı olup, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda mevcut anlayışların geliştirilip konuşulmayanı konuşmayı mümkün kılmayı hedefler. Alternatif habercilik anlayışı ile çalışmalarını dijital mecrada yürütür. Stajyer aranan bölümler Podcast: Gazedda Pod servisimiz aracılığıyla periodik olarak çeşitli konularda podcastlar hazırlıyoruz. Stajyerlerimizin bu süreçte orjinal podcast yapma tekniklerini öğrenerek, Gazedda Pod sayfası için podcastlar düzenleyecektir. Özel Haber: Gazedda editörü Çağdaş Öğüç, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Bölümü’nde akademisyendir. Stajyerlere yeni medya ve yeni medyaya uygun özel haber yapmak konusunda eğitim verilecek. Ardından da stajyerlerden insan hakları, ekoloji, ekonomi, Kıbrıs sorunu gibi konularda özel haberler hazırlamaları talep edilecektir. Her iki stajyer de sosyal bilimler, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, gazetecilik, medya mezunu olabilir. Aynı zamanda bu bölümlerden mezun olmasa dahi gazetecilik ve haberciliğe ilgi duyması beklenmektedir. Öğrenci veya mezun olması fark etmeyecektir. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Dijital bir çalışma olacağı için bölge farketmez. Daha fazla bilgi: Web: www.gazeddakibris.com 9

Haber Kıbrıs Kıbrıs, Türkiye, İngiltere ve Dünya'dan güncel ve son dakika haberlerine ulaşabileceğiniz yeni, dinamik ve kapsamlı haber sitesi. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Web Editörü (Aktif staj): Dijital medya ile yakından ilgilenen, gündemi takip edip, haber verme noktasında kendisini ilgili hisseden medya öğrencileri. Montaj Personeli (Aktif staj): Dijital medya ile yakından ilgilenen, gündemi takip edip, haber verme noktasında kendisini ilgili hisseden medya öğrencileri. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı), Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Facebook: Haber Kıbrıs 10

Inter-Gaz Ltd İntergaz Ltd. Şirketi olarak enerji sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde LPG tüp gaz ve dökme gaz alanlarında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 1997 yılında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulma aşamasına ve 2004 yılı Kasım ayında LPG dolum ve dağıtım şirketi olarak faaliyetlerimize başladık. İntergaz Ltd. olarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren üç LPG şirketinden biri olarak, 274 ton depolama kapasitesi ile Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve modern LPG dolum tesisine sahibiz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda, yürürlükteki yasal mevzuatlara uymayı, en emniyetli ve en güvenli dolum tesisine sahip olmayı, iş kazasını ve oluşabilecek riskleri en düşük seviyeye indirmeyi, periyodik gözden geçirmelerle sistemin devamlılığını sağlayarak sürekli iyileştirmeyi hedeflemiş ve tüm bunların icrası için “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” yetki belgeli personel istihdam etmekteyiz. Yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutarak, topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde işlerimizde devamlılığı sağlarken, güven veriyor, danışmanlık yapıyor, müşteri ilişkilerini her zaman canlı tutuyor ve memnun müşterilerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Makine Mühendisi (Aktif staj): Makina mühendisliği bölümünden mezun veya eğitimini devam ettiren takım çalışmasına yatkın Makine Mühendisi veya ilgili konularda eğitimli stajyer adaylar için; sahada ve ofiste çalışacak, öğrenmeye açık, iletişim becerileri kuvvetli, sürücü belgeli ve seyahat sorunu bulunmayan, askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için). Dolum tesisi içerisinde uygulanan tüm operasyonların yasa, yönetmelik, TSE standartlarına ve talimatlarına uygunluğunu kontrol edilip Teknik ve Tesis Müdürüne raporlanması Teknik Personelin teknik emniyet kurallarına uygun olarak çalışmasını kontrol edip Teknik ve Tesis Müdürüne raporlanması Yıllık bakım planı kapsamında periyodik bakım, onarım faaliyetlerini kontrol edilmesi Tesis dahilinde yapılan bakım, tadilat ve inşaat faaliyetlerinin teknik emniyete uygun olarak yapılmasını kontrol edip Teknik ve Tesis Müdürüne raporlar Sektörel gelişmeleri sürekli takip ederek kişisel gelişimin ve şirketsel gelişimin sağlanmasında katkıda bulunması. Muhasebe (Aktif staj): Şirketimizin Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tesisinde görevlendirilmek stajyer “Muhasebe Personeli” aranmaktadır. Şirketin muhasebe kayıtlarını bilgisayar ortamında yapmak, fatura, masraf ve müşteri kayıtlarını yapmak, tahsilat takiplerini gerçekleştirmek. Microsoft Office Word ve Excel uygulamalarını kullanabilmek, kendi başına çalışabilecek sorumlulukta olmak, muhakeme becerisine sahip olmak. 11

İletişim Merkezi Temsilcisi (Aktif staj): Şirketimizde ‘İletişim Merkezi Temsilcisi’ olarak görevlendirmek üzere stajyer çalışma arkadaşları arıyoruz. İletişim merkezine ulaşan bilgi, işlem, satış, şikayet, öneri içerikli tüm çağrıları, müşteri memnuniyeti ve kalite hedefleri doğrultusunda gerçekleştirir. Müşterileri İntergaz ürün, yenilik ve hizmetleri hakkındada bilgilendirir ve talepleri doğrultusunda ilgili yönlendirmeleri yapar. Alınan Dökme LPG siparişlerin teslimat zamanı, teslimat şekli ve ödeme şekli hakkında müşterileri bilgilendir. Telefonda müşteriye destek verir ve müşteri memnuniyetini sağlar. Gerektiği durumlarda on-call anketler yapar. Müşteri Hizmetleri Sorumlusu tarafından belirlenen müşteri, tedarikçi ve kurumları, İntergaz’ın yürüttüğü promosyon çalışmaları, fuar katılımı veya etkinlikler hakkında bilgi vermek amacı ile arar Telefonda satış yapar ve satış sonrası süreçleri takip eder. Gün içinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ilgili sisteme kaydeder ve gerekli raporlamaları yapar. Telefonda verilen hizmet esnasında kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtmakla mükelleftir. Bilgisayar Bilgisi (MS Office, Business One-SAP) İnsan ilişkilerinde iyi, aktif ve güler yüzlü Dış görünümüne ve kılık kıyafetine özen gösteren Telefonda ifade ve ikna kabiliyeti kuvvetli İngilizce bilen Motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas Müşteri odaklı Ekip çalışmasına yatkın Pratik ve sonuç odaklı Yoğun iş temposuna, stresli ortamlarda ayak uydurabilen Müşteri Temsilcisi (Aktif staj): Dökme LPG Pazarlama Departmanında görevlendirilecek olan stajyer “Müşteri Temsilcisi” aranmaktadır. Takım çalışmasına yatkın, güler yüzlü ve enerjisi yüksek, Saha çalışmasına uygun, Satış pazarlama konusunda istekli Diksiyonu düzgün ve etkili iletişim kurabilen, Hedef odaklı çalışabilecek, Üniversite mezunu veya hala öğrenimini devam ettiren, Problem çözme ve analiz yeteneğine sahip, MS Office programlarını kullanabilen, İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, ,ehliyet sahibi. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Web: www.intergaz.com Facebook: Intergaz Kıbrıs Instagram: @intergazkıbrıs 12

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği 2017 yılında (1) Kıbrıs’ta kadınlarda görülen hastalıklarının oranlarının belirlenmesi ve dağılımlarının ortaya çıkarılması, (2) Kıbrıs’ta kadınlarda görülen hastalıkların sebeplerinin bilimsel çalışmalarla incelenmesi, (3) Kadınlarda görülen hastalıklar ve sağlık durumları ile ilgili yerel bilimsel bir kaynak oluşturması, (4) Veriye dayalı sağlık stratejileri geliştirilmesi konusunda farkındalık yaratılması, (5) Kadın sağlığı ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılması için kurulmuştur. Şu an sürdürmekte olduğumuz farklı araştırma projeleri bulunmaktadır. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Araştırma görevlisi (Aktif veya online staj): Endometriozis hastalığı konusunda yaptığımız çalışmalarda katılımcılara ulaşma, online anket doldurma ve katılımcı takibi. Araştırma görevlisi (Aktif veya online staj): Beslenme tarzı ve kadın sağlığı konusunda yapılan takip calısmalarında online anket dagıtımı, takibi ve BEBIS programına veri girisi. Araştırma asistanı (Aktif veya online staj): Yürüttüğümüz projelerde yapılması gereken veri girişleri, kontrolleri ve Türkçe/İngilizce çeviriler. Araştırma görevlisi pozisyonları için etkili iletişim becerisi, email ve sosyal medya kanallarında iletişimde konularında yeterli, Kadın sağlığı konularına ve epidemiyolojik çalışmalara ilgi ve motivasyonu olan, Beslenme tarzı ve kadın sağlığı araştırma görevlisi pozisyonu için beslenme bölümünde okumak veya mezunu olmak. BEBIS programı tecrübesi artı sayılacaktır. Araştırma asistanı pozisyonu için detaya önem vermek, iyi derece İngilizce bilmek. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Online staj için fark etmiyor. Aktif staj için Lefkoşa veya Mağusa bölgeleri. Daha fazla bilgi: Web: www.kisaainsiyatifi.org, www.kisad.org Facebook: KISAA İnsiyatifi Instagram: @cohere_kisaa 13

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği 51/2006 sayılı KTEMB Yasası tahtında kurulmuş olan birliğimiz elektrik sektöründe müteahhit olarak çalışan firmaların üyesi olduğu birliktir. Başlıca faaliyetlerimiz; mesleki eğitim organizasyonları yapmak, teknik raporlar ve görüşler vermek, mesleki kurallar çerçevesinde denetim ve sektörel disiplini sağlamak, sosyal ve toplumsal etkinlikler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında toplantı ve etkinlikler düzenlemek veya etkinliklere katılmak, mesleğin haklarını korumak, AB destekli projelerle işbirliği olanakları yaratmak, sektörün yaşadığı sorunlarla ilgili çözümler üretmek, istihdam olanakları yaratmak vb. Birlik bünyesinde personel sayısı 3 kişi olup 160 kayıtlı üyeye hizmet verilmektedir. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Ofis/Büro yönetimi asistanı (Aktif veya online staj): 12345- En az yüksek okul mezunu Geçerli D-sınıfı ehliyet sahibi Ulaşım sorunu olmayan Microsoft Office programlarını kullanabilen 22-26 yaş aralığında olan. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Web: www.ktemb.org Facebook: Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Derneği 14

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd Stajyer aranan bölümler Ön muhasebe (Aktif staj): Ön muhasebe için fatura/makbuzların sisteme girişi ve dosyalanması. Okulların muhasebe işlemlerinin denetlenmesi. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Lefkoşa, Mağusa ve Girne Daha fazla bilgi: Web: www.ogretmenlerkoop.com/ Facebook: Öğretmenler Kooperatifi Instagram: @ogretmenlerkooperatifi 15

Kıbinvest Gayrimenkul Yatırım Ltd. (Segafredo Zanetti) Segafredo Zanetti (KIBINVEST GAYRIMENKUL YATIRIM LTD.) yiyecek, içecek sektöründe hizmet veren bir kurumdur. İtalyan kahve zinciri olan Segafredo’nun Lefkoşa, ODTÜ ve Lefke’de şubeleri bulunmaktadır. Segafredo Zanetti, sektöründe hızla büyüyen bir şirkettir. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Barista (Aktif staj): Kahve barında espresso bazlı ürünlerin ve diğer içeceklerin hazırlanması. Tturizm ve otel işletmeciliği bölümü mezunu yada öğrencisi, kahve sevgisi olan kişiler. Sosyal Medya Yönetimi (Aktif staj): Şirketin sosyal medya hesaplarının yönetilmesine yardımcı olma, yeni reklam fikirlerinin hazırlanmasında yardımcı olma. İlgili bölüm mezunu yada öğrencisi. Servis Alanları (Aktif staj): Gelen misafirleri yiyecek ve içecek ürünlerinin servis edilmesi, memnuniyet durumlarının öğrenilmesi, ek satış yapılması vb. turizm ve otel işletmeciliği bölümü mezunu yada öğrencisi. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Facebook: Segafredo Zanetti North Cyprus 16

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1968 yılında kurulan ve ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim alanlarında çalışan öğretmen üyelerini örgütleyen KTÖS, üyelerinin sosyal ve ekonomik hakları konusunda savunuculuk yapan, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyici eğitimler, atölye çalışmaları, seminerler, sosyal-kültürel etkinlikler organize eden ve tüm toplumu ilgilendiren sorunlar konusunda da aktif olarak çalışan, inisiyatif alan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan hakları, demokrasi ve barış kültürü prensipleri temelinde çeşitlilik, çok kültürlülük, dayanışma, sosyal adalet, empati ve farkındalık gibi kavramları esas alan KTÖS, eğitim alanında ve okullarda yenilik, gelişim, teknolojik inovasyon, çocuk merkezli öğretim gibi girişimlerin savunuculuğunu da yapmaktadır. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Çeviri ve Koordinasyon Asistanlığı (Aktif veya online staj): Uluslararası yazışmaların, belgelerin Türkçeİngilizce ve İngilizce-Türkçe çevirisi, etkinliklerin organize edilme sürecine aktif katılım. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Facebook: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Instagram: @ogretmenlersendikasi 17

SOS Çocukköyü Derneği SOS Çocukköyü Derneği, 1991 yılında aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile temelli bakım vermek ve onları uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenli, bağımsız bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Faaliyetlerine 1993 yılında başlayan Derneğimiz, 1994 yılında Uluslararası SOS Çocuk Köyleri Birliği’ne üye olarak kabul edilmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyindeki SOS Çocukköyü Derneği, dünyadaki bütün SOS Çocuk Köyleri ile aynı statüye sahiptir. Stajyer aranan bölümler Pazarlama - Fon Geliştirme (Aktif staj): İşletme ve/ya tanıtım - pazarlama ve halkla ilişkiler öğrencisi veya mezunu. Muhasebe (Aktif staj): Muhasebe mezunu. Tercihen tecrübesi olan. Müşteri İlişkilerini Geliştirme - Sadakat Programı (Aktif staj): İşletme ve/ya tanıtım - pazarlama ve halkla ilişkiler öğrencisi veya mezunu. İletişim - Halkla İlişkiler - Dijital Pazarlama (Aktif staj): Genel tanıtım ve halkla ilişkiler. genel tanıtım ve halkla ilişkiler alanında eğitim almış. Tercihen tecrübe sahibi. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Web: www.soscocukkoyu.org 18

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) MASDER, 2007’den bu yana kültürel ve doğal mirasın korunması ile ilgili çalışma ve projeler yürüten, topluma dayalı turizm modelinin benimsenmesi için küçük ve orta boy işletmelerin kapasite gelişimine katkıda bulunmaya gayret gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Proje Asistanı (Aktif staj): Stajyerimiz, AB finansmanlı Deniz Atıkları projemizin Sorumlu İşletmeler Ağı oluşturma kapsamında; özellikle kıyılarda bulunan işletmeleri ziyaret edecek, kılavuzumuzu tanıtacak, ilerleme durumlarını takip edecek ve bunları raporlayacaktır. İnsanlarla birebir diyalog kurma, ikna edici olma, takip ve raporlama konusunda disiplinli davranma, Derneğimizin aradığı özelliklerdir. Pazarlama, turizm veya hukuk mezunu veya öğrencisi, 20-23 yaş aralığında olması bizim için tercih sebebidir. Derneğimiz, icra edilecek görev icabı, stajyerin araba sürüş ehliyeti olmasını tercih eder. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı) Bölge: *Derneğimiz Mağusa’da olmakla birlikte, stajyerimiz ada çapındaki iş yerlerini gezeceğinden, büyük ölçüde denize kıyısı olan yerleşim yerlerinde görev yapacaktır. Daha fazla bilgi: Web: Mağusa Suriçi Derneği 19

Mint Solutions Ltd. 2017 yılından beri organik dükkan, butik kafe olarak hizmet veren O-LIVE ve butik bira üretimiyle kardeş firma olan OO's Craft Brewing Co., özellikle baharın gelmesiyle servis ve üretim olarak yoğun bir döneme girer, bu dönemde yeni arkadaşları aramızda görmekten mutluluk duyarız. Stajyer aranan bölümler/pozisyon O-LIVE - Takım arkadaşı (Aktif staj): Satış ve servis. OO's Brewing – Asistan (Aktif staj): Bira üretiminde yardımcı eleman. Servis sektöründe tecrübeli olması avantaj sayılacaktır. Öğrenmeye açık, yenilikçi, güçlü iletişim ve pozitif düşünce :) Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Web: O-Live Facebook: O-Live 20

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (SOS Çocukköyü) Amacı başta Girne bölgesinde yaşayanlar olmak üzere tüm adadaki gençlerin refahını, toplumla entegrasyonunu ve hem sosyal hem de ekonomik hayata katılımını geliştirmeye katkıda bulunmak olan Girne Gençlik Gelişim Merkezi, 27 Mayıs 2017 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Gençlik ve Gelişim Merkezi, Mayıs 2017‘den Şubat 2019 tarihine kadar Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. Eylül 2019 tarihinden itibaren yerel kurumlar tarafından bir senelik finanse ediliyor. Proje, Sosyal Hizmetler Dairesi, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile işbirliği içinde tüm gençlere destek ve hizmet sağlamaktadır. Girne Gençlik Gelişim Merkezi, 16-35 yaş arası gençlerin sosyalleşebileceği, insan hakları çerçevesinde farklılıkları anlayarak kabul edebileceği sosyal, psikolojik, kültürel ve entelektüel anlamda paylaşımlarda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri bir alan sağlamanın yanısıra, danışmanlık, kapasite artırıcı faaliyetler, mesleki eğitimler/kursları sunmak ve bu çerçevede etkinlikler organize etmektedir. Merkezimiz içerisinde proje koordinatörü, kişisel danışman, istihdam ve işletme geliştirme danışmanı ile beceri ve kapasite geliştirme uzmanından oluşan bir ekip görev yapmaktadır. Stajyer aranan bölümler/pozisyon Beceri ve Kapasite Artırıcı Eğitimlerin Yönetimi (Aktif staj): Açılacak olan mesleki eğitimler, dil ve bilgisayar tabanlı kurslar, sosyal aktivitelerin veya açılacak kursların organize edilmesi ve aktif devamlılığı için iletişimin sağlanması. 16-35 yaş arası gençlere yönelik farklı beceri ve kapasite artırıcı eğitimlerin araştırılması ve sunulması. Yeni oluşan kayıtların sisteme girişi, dosyalanması ve istatistik çalışması. Tercihen psikoloji bölümü, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu veya öğrencisi. Dijital Pazarlama ve İletişim (Aktif staj): Kurumun sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması. Merkezin daha fazla gence ulaşması için iletişim tekniklerinin geliştirilmesi. İşletme, iletişim, halkla ilişkiler v.b. bölümler mezunu veya öğrencisi. GIGHUB Proje Asistanı (Aktif staj): GİGHUB Genç Girişimcilere Teknik ve Maddi Destek projesi çerçevesinde proje aktiviteleri ve etkinliklerinde sorumluluk alması. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 30 iş günü (yaklaşık bir buçuk takvim ayı) Bölge: Girne Daha fazla bilgi: Web: GİGEM Facebook: GİGEM 21

Taşkent Doğa Parkı Yaban hayatın korunması, çevreci tarım, yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılıp doğaya geri kazandırılması, çevre-doğa sevgisi ve bilincinin oluşturulması üzerine emek sarf eden kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Bu kapsamda hayata geçirmiş olduğumuz projeler içerisinde Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Deniz Canlıları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Güzelyurt Doğa Müzesi, Taşkent Piknik Alanı, Gölet Projesi, eğitim çalışmaları, Aktivite Merkezi Herbarium, Yaban Hayat Hastanesi, Yaban Hayvan Barınağı ve tam teşekküllü bir araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Stajyer aranan bölümler Biyoloji ve Hayvan Sağlığı Bölümleri (Aktif staj): Hayvan sağlığı, tedavisi ve bakımı, literatür araştırması, yaban hayat rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarında destek vermesi beklenmektedir. Veterinerlik bölümü, biyoloji bölümü, zooloji, zooteknisyen vb. mezunu veya öğrencisi. Grafik Tasarım (Aktif staj): Taşkent Doğa Parkı tanıtımı ve halkı bilgilendirici poster, promosyon ürün tasarımı ve yapılan etkinliklerin ve aktivitelerin görsel tasarımı hakkında destek vermesi beklenmektedir. Grafik tasarım, güzel sanatlar ve radyo - TV ve sinema mezunu veya öğrencisi. Sosyal Medya Yönetimi (Aktif staj): Yapılan tedaviler, bakımlar, etkinlikler, aktiviteler, gelen gönüllüler ve bağışlar hakkında halkı bilinçlendirecek ve bilgilendirecek sosyal medya paylaşımları ile ilgili destek vermesi beklenmektedir. Halkla iliişkiler ve reklamcılık, radyo - TV ve sinema mezunu veya öğrencisi. Ziraat, Botanik ve Peyzaj (Aktif staj): Doğa Parkı Tarım ve Fidancılık'ta yardım ve herbaryum oluşturma çalışmalarında destek vermesi beklenmektedir. Ziraat, botanik ve peyzaj bölümü mezunu veya öğrencisi. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Taşkent Daha fazla bilgi: Facebook: Taşkent Doğa Parkı 22

Velespeed Velespeed, Kuzey Kıbrıs'taki ilk bisiklet paylaşım sistemidir. Kanada menşeli global bir şirketin üyesi olan Velespeed, Lefkoşa'da 2018 yılında kuruldu. Sistemin adım adım diğer şehirlere de yayılması hedeflenmekte olup, şehirde kısa geziler için eğlenceli, kullanıcıya uygun fiyat sunan, sağlığa olumlu etkisi olan alternatif bir ulaşım şekli sunulmaktadır. Velespeed bisiklet paylaşım sistemi, adamızda yaşayan öğrencilere, yerleşik halkımıza, ziyaretçilere, yılın 365 günü, haftada 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Velespeed, gerek ulaşım, gerekse sağlık ve eğlence amacıyla bisiklet kullanımı farkındalığını artırarak toplumda olumlu etki yaratır. Velespeed, üyeliklere, sponsorluklara, hibelere ve bağışlara dayanan bir kuruluştur. Stajyer aranan bölümler Dijital Pazarlama (Aktif staj): Şirketin web sitesi ve sosyal medya hesapları için yaratıcı fikirlerle içerikler üretebilmesi, içerik güncellenmesi, fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmesi. Görsel Tasarım (Aktif staj): Şirketin dijital ve basılı yayınlarının tasarımlarına fikir üreterek, yenilikler yaratarak tasarım çalışmalarını yapması. Son sınıf öğrencisi veya mezun. Metin yazma konusunda kendini geliştirmeyi seven, kitap okuyan, yaratıcı fikirlere sahip, öğrenmeye açık, kendini geliştiren ve eğlenmeyi seven, neşeli. *Velespeed ekibi olarak biz üretirken eğlenmeyi, eğlenirken üretmeyi ve hep başarmaya odaklı çalışırız. Toplumda bisiklet kullanımını artırarak, sağlık, hareketlilik ve temiz bir çevre için çalışmalar yapmaktayız. Bizimle aynı vizyonda herkesle işbirliğine varız. Stajyer kabul edilen dönemler  Temmuz - Ağustos Tercih edilen staj süresi: 40 iş günü (yaklaşık iki takvim ayı) Bölge: Lefkoşa Daha fazla bilgi: Web: Velespeed Facebook: Velespeed 23