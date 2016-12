Springwater Farms, published in Vol46 No4A - Arabians Horse Times

2015 U.S. NATIONAL CHAMPIONSHIP CONTENDERS

Half-Arabian Country English Pleasure

AAOTR 55 & Over with Nancy Maximuck 2015 Region 12 Reserve Champion AAOTR 2015 Region 15 Top Five Open 2014 Canadian National Top Ten Open 2014 Region 15 Reserve Champion Open Afires Heir x Worth Slammin

Owned by Nancy Maximuck

Half-Arabian Country English Pleasure

AAOTR 36-54 with Carol Skeuse-Hart AAOTR Maturity with Carol Skeuse-Hart 2015 Region 15 Reserve Champion AATR 2014 Canadian National Reserve Champion Jr. Horse Vegaz x Mona

Bred & owned by Springwater Farms

Half-Arabian Western Pleasure

AAOTR 55 & Over with Nancy Maximuck 2015 Region 15 Reserve Champion AAOTR 2015 Region 15 Reserve Champion AATR 2014 Canadian National Reserve Champion AAOTR 40 & Over C A Hermoso x Cyventh Heaven

Bred & owned by Nancy Maximuck

Arabian Western Pleasure

Select AATR with Elaine Finney 2015 Region 12 Top Five Select AATR 2015 Region 15 Top Five Select AATR 2014 Region 15 Champion Select AATR

Khadraj NA x Gai Alicia

Owned by Elaine Finney

Arabian Country English Pleasure

AAOTR 55 & Over with Nancy Maximuck AAOTR Maturity with Nancy Maximuck 2015 Region 15 Reserve Champion Open 2015 Region 15 Top Five AATR 2014 U.S. National Top Ten Junior Horse 2014 Canadian National Top Ten Junior Horse Afires Vision x Amayzin Grayce

Owned by Nancy Maximuck

Half-Arabian Country Pleasure Driving Open with Mike Miller

2015 Region 15 Champion Open 2014 U.S. National Champion Open Afire Bey V x Mountainviews Highland Reviews

Bred & owned by Springwater Farms

Arabian Country English Pleasure

AAOTR 36-54 with Carol Skeuse-Hart 2015 Region 15 Reserve Champion ATR 2014 U.S. National Top Ten AAOTR 2014 Canadian National Top Ten 2014 Region 12 & 15 Top Five IXL Noble Express x Gina Afire Owned by Springwater Farms

Arabian Country English Pleasure

AAOTR 36-54 with Carol Skeuse-Hart 2015 Region 15 Reserve Champion AATR 2015 Region 12 Top Five AAOTR 2014 U.S. National Top Ten AAOTR Maturity Afire Bey V x Thalia Bey

Bred & owned by Springwater Farms

Half-Arabian Western Pleasure

Select AATR with Elaine Finney 2015 Region 15 Reserve Champion Select AATR 2015 Region 12 Top Five Select AATR Magnum Chall HVP x SF Springloaded

Bred & owned by Elaine Finney

Half-Arabian Geldings - Stock/Hunter Type Open with Mike Miller

Half-Arabian Hunter Pleasure Open with Mike Miller

2015 Region 15 Champion Gelding 2015 Region 15 Reserve Champion Hunter Pleasure 2014 Region 12 & 15 Champion Open 2014 Region 12 & 15 Champion AOTH Justify x Whispering Wind Golden Glory

Bred & owned by Elaine Finney

Arabian Western Pleasure

AAOTR 36-54 with Carol Skeuse-Hart 2015 Region 12 Top Five AATR 2015 Region 15 Top Five AAOTR 2014 Canadian National Top Ten AATR & AAOTR 40 & Over Khadraj NA x DD Aria

Owned by Springwater Farms

