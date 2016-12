Rooker Training Stable, published in Vol 46, No 4AA - Arabian Horse Times

2 0 1 5 U . S . N AT I O N A L S

SHAWN AND CARMELLE ROOKER FENTON, MICHIGAN 810.348.7155 810.241.9246 ROOKERTRAININGSTABLE.COM

YA CANT BUY COOL WITH

SHAWN ROOKER AND MARY CATHERINE SNODGRASS

HALF-ARABIAN ENGLISH PLEASURE JUNIOR HORSE AND MATURITY OWNED BY MARY CATHERINE SNODGRASS 62AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

WITH INTRYST WITH

HALF-ARABIAN ENGLISH PLEASURE FUTURITY

OWNED BY

SHAWN ROOKER

M A R Y C AT H E R I N E S N O D G R A S S Volume 46, No. 4 | 63AA

H entouragze ENJOY THE RIDE

P U R E B R E D E NG L I S H P L E A S U R E J U N IO R H O R S E

WITH

S H AWN R O O K E R

F O R B R E E D I N G I N F O R M AT I O N , C O N TA C T C A R M E L L E R O O K E R 64AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

OWNED BY

SHUSTER ARABIANS

Volume 46, No. 4 | 65AA

SHEPHARD DGL WITH

ROBIN PORTER

PUREBRED COUNTRY PLEASURE 36-54 66AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

AND

M AT U R I T Y

OWNED BY

MAUDI FLEMING

P R O S U A S I O N WITH

SHAWN ROOKER AND ROBIN PORTER

PUREBRED ENGLISH PLEASURE OPEN AND AMATEUR 40 & OVER OWNED BY CRESCENT CREEK FARMS Volume 46, No. 4 | 67AA

GSF MAGDALENA WITH

SHAWN ROOKER AND CHASE STEER

HALF-ARABIAN ENGLISH PLEASURE 68AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

AND

PARK

OWNED BY

C H A S E & R I TA S T E E R

WORLD AFIRE WITH

PUREBRED COUNTRY PLEASURE 19-39

AND

M AT U R I T Y

OWNED BY

DEVON SHUSTER

SHUSTER ARABIANS Volume 46, No. 4 | 69AA

SILVERADO AFIRE WITH

MANDA DANIELESKI

PUREBRED ENGLISH PLEASURE 19-39 70AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

AND

M AT U R I T Y

OWNED BY

MANDA DANIELESKI

GSF AMBIENZE WITH

PUREBRED ENGLISH PLEASURE 40 & OVER

AND

P A R K A M AT E U R

OWNED BY

CINDY HIGH FISCHMANN

BLACK MAJIC ARABIANS INQUIRIES INVITED Volume 46, No. 4 | 71AA

GSF MIKENZIE PUREBRED COUNTRY PLEASURE SELECT WITH B E C K Y D E R E G N A C O U R T - V E L T E M A INQUIRIES INVITED

AND

N AT I V E C O S T U M E

MCLUVIN HALF-ARABIAN COUNTRY PLEASURE SELECT A N D N AT I V E C O S T U M E W I T H B E C K Y D E R E G N A C O U R T - V E L T E M A INQUIRIES INVITED 72AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

AUTUMNS AFIRE SCR WITH

SUSAN HASCALL

PUREBRED COUNTRY PLEASURE 55 & OVER AND DRIVING ATD AND NATIVE COSTUME OWNED BY SUSAN HASCALL Volume 46, No. 4 | 73AA

V I B R A T O WITH

PATTY FERSZT

PUREBRED COUNTRY PLEASURE 55 & OVER 74AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

OWNED BY

P AT T Y F E R S Z T

G

VCP MAGNIFIRE AFIRE BEY V X RY FIRE GHAZI

GSF MAGDELENA

GSF MIKENZIE

MCLUVIN

MAGNOLIA CCF

CECILLIA

BEST OF LUCK TO THE VCP MAGNIFIRE OFFSPRING COMPETING AT U.S. NATIONALS FUTURE CONTENDER FULL SIBLING TO NATIONAL CHAMPION GIVES ME GOOSEBUMPS FOR OFFSPRING AVAILABLE OR BREEDING INFORMATION, CONTACT CARMELLE ROOKER OWNED BY KIMBERLEY MUNRO Volume 46, No. 4 | 75AA

LADY GAGA WL

SWEETEST TABOO CCF

B DAZZZLED

HB RAISE THE BAR

COME TO POPPA

trot stars available ENGLISH PLEASURE ALIA AFIRE (Afires Heir x Cocoa Ghazi LA) 2012 Purebred Mare B DAZZZLED (GSF Dantien x B Loved) 2012 Purebred Filly BELLA FIORE (Afires Heir x Afire Goddess) 2011 Purebred Mare BLURRED LINES (VCP Magnifire x Meringue Kisses) 2013 Purebred Gelding YOUNG GUNZ

DA MAGIC MAN (Triften x DA Fires Magic) 2005 Purebred Gelding HB RAISE THE BAR (Hucksbar x Heirelle) 2012 Purebred Gelding MAGNIFICENT STYLE (VCP Magnifire x Dress To Impress) 2013 Purebred Filly OUR PRIMARY GOAL (VCP Magnifire x Primary Goal) 2013 Half-Arabian Filly RUM CHADA (VCP Magnifire x Zootopia) 2013 Purebred Filly TAKE NO PRISIONHEIRS (Amheirican Made x KRA Runaround Sue) 2013 Purebred Colt WL SUPERIHEIR (Afires Heir x Matterial Girl) 2013 Purebred Colt YOUNG GUNZ (Young Money x GSF Exclusive) 2012 Purebred Colt

ALIA AFIRE

MAROZIA

COUNTRY PLEASURE AFIRES NOBLEST (Afire Bey V x HER Nobility) 2005 Purebred Gelding CHARMED LIFE (VCP Magnifire x Queen Of The Castle) 2012 Half-Arabian Gelding COME TO POPPA (JR Maximillian x Phoebe Afire) 2009 Purebred Stallion LADY GAGA WL (Baske Afire x Erinne) 2009 Purebred Mare MAROZIA (The Renaissance x Zootopia) 2011 Purebred Mare SWEETEST TABOO (CCF Prosuasion x Ivana Trotalot) 2012 Purebred Filly

AFIRES NOBLEST

DA MAGIC MAN

S H AW N 76AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

AND

WORLD AFIRE (Afire Bey V x Harghaza) 2009 Purebred Gelding

C A R M E L L E R O O K E R 8 1 0 . 3 4 8 . 7 1 5 5 8 1 0 . 2 4 1 . 9 2 4 6 R O O K E R T R A I N I N G S TA B L E . C O M