Rohara Arabians, published in Vol 46 No4A - Arabian Horse Times

a TRadiTion oF eLeganCe LongeviT y | inTegRiT y | suCCess C e L e b R aT e w i T h u s . . .

National Contenders

uniTed sTaTes

Rohara Arabians KaRL & Roxann haRT, owneRs John RannenbeRg, TRaineR p.o. box 110, oRange LaKe, FL 32681 352.591.4661 • 352.266.6445, CeLL RohaRa@windsTReam.neT

www .ROHARA . C om

Volume 46, No. 4 | 121A

G

REATNESS

M

ERVEILLE

padRons psyChe x a FanCy miRaCLe

s CoTTsdaLe C hampion ... R egionaL C hampion ... AND NOW ....

122A | A R A BI A N HOR SE T I MES

R

EPLICATED

M

AGNUM

padRons psyChe x a FanCy miRaCLe

p Lease Join us in CheeRing on m eRveiLLe , FuLL sisTeR oF m agnum p syChe , FoR The u.s. n aTionaL C hampionship in a Rabian F uTuRiT y F iLLies wiTh J ohn R annenbeRg . Lank and Karen Havice Williston, FL • ph: 352.528.9577 •lank@magnumarabians.com karen@magnumarabians.com • www.magnumarabians.com

Volume 46, No. 4 | 123A

G

AZELLA BAPS

MARE HALTER WITH JOHN RANNENBERG 2015 Region 14 Champion

QR maRC x gReTa, by pesaL Co-owned by RohaRa aRabians and R. KiRK Landon iRRevoCabLe TRusT

124A | A R A BI A N HOR SE T I MES

P

AVOROTTO K.A.

STALLION HALTER WITH JOHN RANNENBERG 2015 Region 12 & 14 Champion

QR Marc x Palanga, by Ekstern Co-owned by Rohara Arabians and R. Kirk Landon Irrevocable Trust ROHARA ARABIANS • Orange Lake, Florida • 352.591.4661 • rohara@windstream.net • www.rohara.com Volume 46, No. 4 | 125A

M

ROHARA

ORNG GLORY NA 2-YEAR-OLD FILLY HALTER WITH JOHN RANNENBERG 2015 Region 12 Champion eveR aFTeR na x ea moneiLa psyChe Co-owned by RohaRa aRabians and baRbaRa JaRabeK

ROHARA ARABIANS • oRange LaKe, FLoRida • 352.591.4661 • RohaRa@windsTReam.neT • www.RohaRa.Com 126A | A R A BI A N HOR SE T I MES

N

ET WORTH LOA

H/A COUNTRY ENGLISH PLEASURE AAOTR 55 & OVER WITH LINDA MUSSO 2015 Region 12 Champion

KRewe x woRThy deCision owned by vinCe and Linda musso biRmingham, aLabama

Volume 46, No. 4 | 127A

Q

UEEN OTHE NIGHT TA

basKe aFiRe x phun nighT

H/A YEARLING FILLY HALTER WITH JOHN RANNENBERG

N

UTTIN BUT HART

unduLaTa's nuTCRaCKeR x adoniis ambeR Rose

H/A GELDING HALTER SP WITH JOHN RANNENBERG

H/A GELDING HALTER AAOTH WITH BROOKSLEY SHEEHE 2015 Region 14 Champion owned by Tshampagne aRabians The sheehe FamiLy, miami, FLoRida www.TshampagneaRabians.Com 128A | A R A BI A N HOR SE T I MES

S

PECS AND THE CITY

ARABIAN ENGLISH PLEASURE WITH JOHN RANNENBERG ARABIAN ENGLISH PLEASURE AAOTR WITH BETH WEATHERFORD

sF speCs shoCwave x Ring giRL

2015 Region 12 ReseRve Champion

2015 Region 14 Champion open & aaoTR owned by beTh weaTheRFoRd musCLe shoaLs, aLabama ROHARA ARABIANS • oRange LaKe, FLoRida • 352.591.4661 • RohaRa@windsTReam.neT • www.RohaRa.Com Volume 46, No. 4 | 129A