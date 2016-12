Oak Haven Arabians, published in Vol 46, No 4AA - Arabian Horse Times

2015 U.S. NatioNalS Contenders Blake and Genna Krohn, Owners Jason Krohn, Lauren Grabski and Cassie Banks, Trainers Farm 903-882-5205 • genna@oakhavenarabians.com • Jason Krohn 903-539-3812

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 45AA

46AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(Afires Heir x Styling Time)

H/A AEPA English Pleasure Futurity with Jason Krohn

2015 REGION 9 CHAMPION H/A ENGLISH PLEASURE JR. HORSE Owned by: OAK HAVEN SOUTH ARABIANS LLC

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 47AA

48AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(Mamage x Watch My Success)

3-TIME NATIONAL CHAMPION

H/A Countr y Pleasure AAOTR 19-35 with Lindsay French H/A Countr y Pleasure Driving with Jason Krohn 2015 SCOTTSDALE CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE DRIVING 2015 SCOTTSDALE CHAMPION H/A COUNTRY ENGLISH PLEASURE A ATR ELITE 2015 CANADIAN NATIONAL CHAMPION H/A COUNTRY ENGLISH PLEASURE OPEN 2015 CANADIAN NATIONAL RESERVE CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE DRIVING 2014 U.S. NATIONAL CHAMPION H/A COUNTRY ENGLISH PLEASURE A AOTR 19-35 Owned by: LINDSAY O’REILLY FRENCH

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 49AA

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(Vegaz x Empress of Bask)

RESERVE NATIONAL CHAMPION

Arabian English Pleasure AAOTR Maturity with Lindsay French

Arabian English Pleasure Open with Jason Krohn

Owned by: LINDSAY O’REILLY FRENCH

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M 50AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(IXL Aroundofaploz x Undulata’s Lady Delight)

H/A Park Open with Jason Krohn

2015 SCOTTSDALE CHAMPION H/A PARK OPEN 2015 REGION 9 CHAMPION H/A PARK OPEN Owned by: OAK HAVEN SOUTH ARABIANS LLC

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 51AA

U . S .

N a t i o n a l s

A v a il a b le F o r P u r c h a se

C o n t e n d e r

(Mamage x Callaway’s Second Date)

NATIONAL CHAMPION

H/A English Pleasure AAOTR Maturity H/A English Pleasure AAOTR 19-39 with Lindsay French

H/A English Pleasure Open with Jason Krohn

Owned by: LINDSAY O’REILLY FRENCH

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M 52AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

Afire Bey V x JR Claudette

3-TIME NATIONAL CHAMPION

Arabian Countr y Pleasure AAOTR 36-54 with Jennifer Schwing

Arabian Countr y Pleasure Open with Jason Krohn

2015 CANADIAN NATIONAL CHAMPION AR ABIAN COUNTRY PLEASURE OPEN 2015 CANADIAN NATIONAL CHAMPION AR ABIAN COUNTRY PLEASURE A AOTR 40 & OVER 2015 REGION 11 CHAMPION AR ABIAN COUNTRY PLEASURE A AOTR Owned by: JENNIFER SCHWING

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 53AA

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(Baske Afire x Drive Me Crazy)

3-TIME NATIONAL CHAMPION

H/A Countr y Pleasure AAOTR 36-54

with Jennifer Schwing

2014 U.S. NATIONAL CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE SELECT A ATR 2014 CANADIAN NATIONAL CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE SELECT A ATR 2015 UNANIMOUS CANADIAN NATIONAL CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE A ATR 40 & OVER 2015 REGION 11 CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE A AOTR Owned by: JENNIFER SCHWING

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M 54AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(Baske Afire x Sweet Day Dream)

3-TIME NATIONAL CHAMPION

H/A Hunter Pleasure AAOTR 36-54 with Jennifer Schwing H/A Hunter Pleasure Open with Lauren Grabski 2014 AND 2015 CANADIAN NATIONAL CHAMPION H/A HUNTER PLEASURE A AOTR 40 & OVER 2014 CANADIAN NATIONAL RESERVE CHAMPION H/A HUNTER PLEASURE OPEN 2014 CANADIAN NATIONAL CHAMPION H/A HUNTER PLEASURE A ATR 40 & OVER 2015 REGION 11 CHAMPION H/A HUNTER PLEASURE A AOTR 2015 REGION 11 CHAMPION H/A HUNTER PLEASURE OPEN Owned by: JENNIFER SCHWING

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 55AA

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(CH Harlem Town x TR Fait Accompli)

H/A Countr y Pleasure Select AATR with Stacy McCrar y

2015 REGION 9 UNANIMOUS CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE A ATR SELECT 2015 REGION 11 UNANIMOUS CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE A ATR SELECT 2015 SCOTTSDALE CHAMPION H/A COUNTRY PLEASURE OPEN Owned by: STACY MCCRARY

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M 56AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(Nutcracker’s Nirvana x Great Beaus Afire)

H/A Countr y Pleasure Futurity with Jason Krohn

Owned by: SHAMROCK FARMS LLC

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 57AA

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(O H Toskafire x Bes Baskin Glory)

Arabian Countr y Pleasure Jr. Horse with Jason Krohn

Sponsored by:

2015 REGION 11 CHAMPION AR ABIAN COUNTRY PLEASURE JR. HORSE Owned by: DEREGNAUCOURT LTD, LLC

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M 58AA | A R A BI A N HOR SE T I MES

U . S .

N a t i o n a l s

C o n t e n d e r

(TWC Awesome x Rocket’s Sweetheart)

H/A Hunter Pleasure Jr. Horse with Lauren Grabski

Owned by: KIMBERLY WALKER

W W W. OA K H AV E N A R A B I A N S . C O M Volume 46, No. 4 | 59AA