Golladay Training, published - Vol 46 No 4AA - Arabian Horse Times

GOLLADAY TRAINING
John and Leah Golladay | cell 515-520-7604 | leah@cedarridgearabians.com
Jordan, Minnesota

N A T I O N A L

C H A M P I O N

(M a t o i x Fa n t a s y Wa t c h)

Half-Arabian Park Open Half-Arabian English Pleasure Open with John Golladay

Proud Owner: JANICE & LAUR A MORTON Bred by: CEDAR RIDGE FAR M

Avail abl e For P urc h a s e ( VC P M a g n i f i r e x N o b i l i t y s L a dy D i)

Arabian English Pleasure Junior Horse with John Golladay

Proud Owner: LY NNE GEBSKI Bred by: SH AW N AND CAR MELLE ROOK ER

( Un d u l a t a’s Nu t c ra c ke r x Pa t i n a A f i r e)

Half-Arabian Country Pleasure Junior Horse with John Golladay

Proud Owner: SHELLEY AND JOHN BERGET Bred by: MILAGRO AR ABIANS

(A f i r e B e y V x Ai e d a)

Arabian Pleasure Driving with John Golladay

Proud Owner: DRU CEDERBERG Bred by: MICHIGAN STATE U NIV ERSIT Y, Department of Animal Science

(M a t o i x A m e s Mi ra g e)

Arabian English Pleasure A AOTR 18-39 with Kara Larson

Proud Owner: K AR A LARSON Bred by: CEDAR RIDGE FAR M

(A f i r e B e y V x E x p r e s s You r s e l f+// )

Half-Arabian English Pleasure A AOTR 18-39 with Kara Larson

Proud Owner: K AR A LARSON Bred by: ASHLEIGH FERR AN

Arabian Country Pleasure A AOTR 36-54 Arabian Country Pleasure A AOTR Maturity with Lara Ames

(A N o b l e C a u s e x Ju s t a Ne w L o o k)

Arabian Country Pleasure Driving A AOTD with Dick Ames

Proud Owner and Breeder: CEDAR RIDGE FAR M

(A N o b l e C a u s e x To i Ja b a s k a+// )

Arabian Country Pleasure A AOTR 36-54 with Lara Ames Arabian Country Pleasure Open with John Golladay Proud Owner and Breeder: CEDAR RIDGE FAR M

(M a t o i x Fa n t a s y Wa t c h)

Half-Arabian English Pleasure A AOTR 36-54 with Lara Ames Half-Arabian English Pleasure Open with John Golladay Proud Owner and Breeder: CEDAR RIDGE FAR M

( I X L N o b l e E x p r e s s+ x R C h a r m e d)

Half-Arabian Country Pleasure A AOTR Maturity with Robyn Johnson

Proud Owner: ROBY N JOHNSON Bred by: BP AR ABIANS, LLC

(A p o l l o p a l o o z a x Ni t e m o t i o n)

Arabian English Pleasure A AOTR 40 & Over Arabian Park A AOTR with Laurie Ames-Husband

Proud Owner: CEDAR RIDGE FAR M Bred by: SH AW N AND CAR MELLE ROOK ER

(A p o l l o p a l o o z a x S t a rk h a n a)

Arabian Park A AOTR with Renee Kramer

Proud Owner: R ED TAIL AR ABIANS LLC | Renee a nd M ichael K ra mer | w w w.redt a i la rabia n s.com Bred by: JOHN OR CAROL HUGHES St a nd i ng at CEDAR RIDGE AR ABIANS Cont ac t Breed i ng Ma nager M i ke Bren na n 952- 492- 659 0

Tristan RTA

In The Money SKF

Real Time TRGR

SHF Jamaican Me Happy

IN THE MONEY SKF

NOBLE PURSUIT CRF

Shes All That ORA

MD A Sensation

BLACKBERRY SMOKE

(Vegaz x Callaway’s In The Money) 2008 Half-Arabian Bay Gelding

(A Noble Cause x MC Bella Sera) 2012 Arabian Gelding

(Black Daniels x O Lady Diva) 2011 Arabian Bay Gelding

REAL TIME TRGR

SHES ALL THAT ORA

RAPID FIRE MJB

(Afires Heir x Rah Ghaza) 2011 Arabian Bay Gelding

SHF JAMAICAN ME HAPPY

(SHF Encore x Showtime’s Daddy’s Girl) 2011 Half-Arabian Chestnut Gelding

(Afires Heir x She Be Adiva KBS) 2010 Half-Arabian Bay Mare 2015 Canadian Reserve National Champion H/A English Pleasure JOTR

TRISTAN RTA

(Afires Heir x Mizteaberry) 2008 Arabian Bay Gelding

(IXL Noble Express x Gloria Afire) 2011 Arabian Bay Gelding

MD A SENSATION

(Baske Afire x Amberr Fyre) 2007 Arabian Bay Gelding

GOLLADAY T R A I N I N G For mor e i n for m at ion, con tac t: L e a h G ol l a day | c el l 515-52 0 -76 0 4 | l e a h@ c eda r r i dge a r a bi a ns.com

Owned by Stalmare Arabians Bryan and Joanne Grossman | Lexington, Kentucky 951.505.3063 | blackdaniels112@gmail.com | www.blackdaniels.ca

S TA N D I N G AT G O L L A DAY T RA I N I N G John and Leah Beth Golladay | 515.520.7604 | 847.668.3538 | leah@cedarridgearabians.com