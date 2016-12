Colonial Wood Training Center, published in Vol 46, No 4AA - Arabian Horse Times

Jennifer and Josh Quintus  FM  E, Pilot Point, TX  -- colonialwood@gmail.com www.colonialwood.com

Justify x JJ Astounding Echo

ARABIAN WESTERN PLEASURE JR HORSE WITH JOSH QUINTUS

Region 9 Champion Western Pleasure Jr Horse Multi-Champion Western Pleasure Jr Horse

Owned by: DST Arabians David and Tammy Corning Olympia, WA www.dstarabians.com

Sundance Kid V x C A Majia

ARABIAN WESTERN PLEASURE OPEN WITH JOSH QUINTUS

Region 9 Champion Western Pleasure Region 9 Reserve Champion Western Pleasure AATR Region 11 Champion Western Pleasure AAOTR

Owned by: The Timberridge Family Pilot Point, TX

Sundance Kid V x Aliage SSA

ARABIAN WESTERN PLEASURE OPEN WITH JOSH QUINTUS ARABIAN WESTERN PLEASURE AAOTR 19-35 WITH ANNE WHITAKER Canadian National Champion Western Pleasure Canadian Reserve National Champion Western Pleasure AAOTR 19-39 Region 11 Champion Western Pleasure AAOTR & AATR Scottsdale Champion Western Pleasure U.S. Reserve National Champion Western Pleasure

Owned by: Richard & Gail Whitaker and Anne Keller, Vacaville, CA For breeding info contact J.T. Keller (715) 928-2813 www.jtkellertraining.com

Khadraj NA+++/ x Cr ystal Blue Persuasion

Sundance Kid V x C A Majia

HALF-ARABIAN WESTERN PLEASURE AAOTR 55 AND OVER WITH RHONDA WHITE ARABIAN WESTERN PLEASURE AAOTR 55 AND OVER WITH RHONDA WHITE

Region 11 Champion HA Western Pleasure AATR and Reserve Champion AAOTR U.S. National Top Ten HA Western Pleasure Jr Jorse

Owned by: The Timberridge Family Pilot Point, TX

Onyx A x Psyanne A by Psymadre

ARABIAN WESTERN PLEASURE FUTURITY WITH JOSH QUINTUS

Jennifer and Josh Quintus -- www.colonialwood.com

Owned by: Maudi Fleming Cresson, TX www.crescentcreekfarms.com

C A Hermoso+++/ x Cr ystal Blue Persuasion

HALF-ARABIAN WESTERN PLEASURE AAOTR 36-54 WITH ROBIN PORTER

17x National and Reserve National Champion 22x Regional Champion and Reserve Champion

Jennifer and Josh Quintus -- www.colonialwood.com

Owned by: Robin and Mike Porter Weatherford, TX www.crescentcreekfarms.com

N o b l e Wa y x V i r e s s a ( K W P N )

HALF-ARABIAN HUNTER PLEASURE SELECT AATR WITH ELLEN ORTHWEIN

AVAILABLE FOR PURCHASE U.S. National Top Ten HA Hunter Pleasure Select AATR Region 9 Reserve Champion HA Hunter Pleasure Select AATR

Owned by: Ellen Orthwein Oklahoma City, OK

Prosuasion x Miss Hollywood

AEPA HALF-ARABIAN ENGLISH PLEASURE FUTURITY WITH JOSH QUINTUS HALF-ARABIAN ENGLISH PLEASURE JR HORSE WITH JOSH QUINTUS AVAILABLE FOR PURCHASE Region 11 Champion HA English Pleasure Jr Horse

Owned by: Ellen Orthwein Oklahoma City, OK

Sundance Kid V x Shes Bya King

HALF-ARABIAN HUNTER PLEASURE AAOTR 55 AND OVER WITH KATHY CRANFORD

AVAILABLE FOR PURCHASE U.S. National Top Ten HA Hunter Pleasure AAOTR 55 and Over U.S. National Top Ten HA Hunter Pleasure AAOTR 36-54

Owned by: Russka Farms, LLC Little Rock, AR

A W i l d F i r e x To a d ( A S H A )

HALF-ARABIAN ENGLISH PLEASURE AAOTR WITH STEPHANIE DOWNING HALF-ARABIAN PARK AAOTR WITH STEPHANIE DOWNING

Region 9 Reserve Champion English Pleasure AAOTR Multi-National Top Ten English Pleasure, Costume and Park

Owned by: Steaphanie Downing Mt Enterprise, TX

Sir Fames HBV x KA Dream In Color

HALF-ARABIAN WESTERN PLEASURE WITH JOSH QUINTUS HALF-ARABIAN WESTERN PLEASURE SELECT AATR WITH KELLI AGUIRRE

Region 9 Champion HA Western Pleasure Select AATR Scottsdale Champion HA Western Pleasure U.S. National Reserve Champion HA Western Pleasure

Owned by: Kelly Aguirre Jupiter, FL www.southernoaksfarmllc.com

MC Picasso x Mia In Hollywood

HALF-ARABIAN WESTERN PLEASURE JR HORSE WITH JOSH QUINTUS HALF-ARABIAN WESTERN PLEASURE MATURITY AND AAOTR 36-54 WITH LORI-KAY FRYE

Region 9 Champion HA Western Pleasure Jr Horse Scottsdale Champion HA Western Pleasure Jr Horse U.S. National Top Ten HA Western Pleasure Futurity

Owned by: Lori-Kay Frye Midlothian, Texas

El Milenio x Sweeter Nwine V

ARABIAN HUNTER PLEASURE JR HORSE WITH JENNIFER QUINTUS AVAILABLE FOR PURCHASE Region 9 Champion Hunter Pleasure Jr Horse Scottsdale Top Ten Hunter Pleasure Jr Horse U.S. National Top Ten Hunter Pleasure Futurity

Owned by: Robin and Mike Porter Weatherford, TX www.crescentcreekfarms.com

SAN SOUCI V

IM KINDA KOOL RTA

SUNDANCE KING R

TWO BUCK CHUCK

SLOW RIDE CCF

WR FINNAGAN

Find your next Champion with us! DA SHOCKIT TO ME

NVF JUSTA SHADDO

HOLLYWOOD PREMIER

WESTERN

ENGLISH

MORYAH WIND I AO Breeze++ x TA Mariella 3 Yr Old Bay Mare

HOLLYWOOD PREMIER Prosuasion x Miss Hollywood 4 Yr Old Chestnut Gelding

WR FINNAGAN Sir Fames HBV x Miss Escada 7 Yr Old Bay Gelding

TWO BUCK CHUCK Presidio x Beaulieu’s Tapestry 7 Yr Old Bay Gelding

DESIGNED BY VERSACE Versace x FH Magnum Special 3 Yr Old Bay Gelding

DA SHOCKIT TO ME SF Specs Shocwave x DA Eyes Onfire 7 Yr Old Chestnut Mare

SAN SOUCI V Jullyen El Jamaal x Sweet Klassique 8 Yr Old Chestnut Gelding

SUGAR SHOC SF Specs Shocwave x My Song 2 Yr Old Chestnut Filly

VENICCIOO Versace x Bint Bint Diana 7 Yr Old Chestnut Gelding

HUNTER

NVF JUSTA SHADDO Shaddofax x NVF Gem And Tonic 3 Yr Old Bay And White Gelding EMERSON TAYLOR Jake Jamaal JCA x Renos Ms Jeha 4 Yr Old Bay Gelding

JENNIFER & JOSH QUINTUS 8762 FM 455 E Pilot Point, TX 76258 Ph: 940-686-5141 colonialwood@gmail.com www.colonialwood.com

SLOW RIDE CCF El Milenio x Sweeter Nwine V 4 Yr Old Bay Gelding IM KINDA KOOL RTA SJ Mikhail x Imtu Kool+/ 7 Yr Old Chestnut Gelding SUNDANCE KING R Sundance Kid V x Shez Bya King 7 Yr Old Black Gelding MAGIC MOMENTS CCF VCP Magnifire x Victorys Nine Eleven 3 Yr Old Bay Mare

