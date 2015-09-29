Clanton Performance Horses, Vol 46 No 4A - Arabian Horse Times

2015
U.S. NATIONAL CONTENDERS
2015 U.S. NATIONAL CONTENDERS
Always In Vegaz
BSF
(VEGAZ X PROFOUNDSPRESENCE) SHOWING IN
ARABIAN ENGLISH PLEASURE JUNIOR HORSE ARABIAN PARK HORSE OPEN WITH ALAN CLANTON OWNED BY KOEHRING LLC
Kiss A Girl
LOA
(HF MISTER CHIPS X A HAPPY GIRL) SHOWING IN
H/A HUNTER PLEASURE AAOTR 36-54 H/A HUNTER PLEASURE AAOTR MATURITY WITH COLLEEN SCOTT H/A HUNTER PLEASURE JUNIOR HORSE WITH ALAN CLANTON OWNED BY COLLEEN SCOTT
156A
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
HB
Cashbar
(HUCKSBAR X ALLUSIVE LADY) SHOWING IN
ARABIAN COUNTRY PLEASURE AAOTR MATURITY ARABIAN COUNTRY PLEASURE SELECT AATR WITH CHRISTA BEELER AVAILABLE FOR PURCHASE OWNED BY LARAINE DAVIS
Hurricane Bay Horse Name MA
(THE HURRICANE X CALYSTA) (SIRE X DAM) SHOWING IN
COUNTRYIN PLEASURE SELECT AATR CLASSESH/A COMPETING H/A COUNTRY DRIVING AAOTD WITH RIDER NAME H/A GELDINGS SADDLE/PLEASURE TYPE AAOTH WITH KIMBERLY MORRIS OWNED BY: OWNER’S NAME H/A COUNTRY PLEASURE DRIVING OPEN WITH ALAN CLANTON OWNED BY SANDRA SWANSON AND KIM MORRIS
Make Believe
MA
(TC MIYAKE X SUMMERS INDIAN COUNTRY) SHOWING IN
H/A COUNTRY PLEASURE AAOTR MATURITY WITH JEANNA CLANTON H/A COUNTRY PLEASURE JUNIOR HORSE WITH ALAN CLANTON AVAILABLE FOR PURCHASE OWNED BY JEANNA AND ALAN CLANTON
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
157A
JSN
Glenturret
(THE GLENLIVET SCA X YOLANDA) SHOWING IN
H/A COUNTRY PLEASURE AAOTR 36-54 H/A COUNTRY DRIVING AAOTD H/A SHOW HACK AAOTR WITH MICHAEL GRIMM AVAILABLE FOR PURCHASE OWNED BY MICHAEL GRIMM AND MATT SUMMER
158A
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
Some Shine At Knight (ALLIONCES KNIGHT X REDEEMING SILVER)
+//
Horse Name (SIRE X DAM)
CLASSES COMPETING IN SHOWING IN WITH RIDER NAME H/A WESTERN PLEASURE AAOTR 55 & OVER H/A LADIES SIDE SADDLE WESTERN OPEN OWNED BY: OWNER’S NAME H/A LADIES SIDE SADDLE WESTERN AAOTR WITH JOYCE GRAEF MAGGIO OWNED BY ELSIE GRAEF AND JOYCE GRAEF MAGGIO
BCA
Master ofthe Game (XANTHUSS X THE GOSSIP WRITER) SHOWING IN
H/A COUNTRY PLEASURE FUTURITY WITH ALAN CLANTON OWNED BY JOYCE GRAEF MAGGIO
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
159A
Bradley Cooper MA (BASKE AFIRE X LOVE IS ALIVE) SHOWING IN
ARABIAN ENGLISH PLEASURE AAOTR MATURITY ARABIAN ENGLISH PLEASURE AAOTR 40 & OVER WITH DARCY STEWART OWNED BY DAVID AND DARCY STEWART
160A
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
Afires Fancy (AFIRE BEY V X LBC NOBELINDA) SHOWING IN
ARABIAN COUNTRY PLEASURE JUNIOR HORSE WITH ALAN CLANTON OWNED BY ABBIE AND RYAN SCHWARZ
Horse Name Lil Ruff Diesel (SIRE X DAM) (MCA DIESEL X LIL RUF MS WHIZ)
CLASSES COMPETING IN SHOWING IN WITH RIDER NAME H/A REINING AAOTR WITH CALLIE FILETTI H/A REINING OWNED BY: OWNER’S NAME JUNIOR HORSE WITH ALAN CLANTON AVAILABLE FOR PURCHASE OWNED BY CALLIE FILETTI
Mamaximus SA
(MAMAGE X TAF MADONNA) SHOWING IN
ARABIAN COUNTRY PLEASURE AAOTR 55 & OVER WITH DENISE WRAY ARABIAN COUNTRY SELECT AATR WITH LEE HUNTER OWNED BY DENISE AND JIM WRAY
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
161A
Matador
BSA
+/
(EL GHAZI X MATTAWINE) SHOWING IN
ARABIAN ENGLISH PLEASURE AAOTR 40 & OVER ARABIAN PARK AAOTR ARABIAN NATIVE COSTUME AAOTR WITH JILL NELSON OWNED BY JILL NELSON
Diamond Jubilee
CA
(ODYSSEY SC X MAGNUMS LADY) SHOWING IN
ARABIAN WESTERN PLEASURE FUTURITY WITH ALAN CLANTON OWNED BY JILL NELSON
KVA
Jumpin Jak Flash (KA ODYSSEUS X STARWINKLE) SHOWING IN
H/A HUNTER PLEASURE FUTURITY WITH ALAN CLANTON OWNED BY LAUREN SPEAR
162A
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
Centerfold Sue PF+++/ (BASKE AFIRE X SUE EBONY)
Horse Name (SIRE X DAM)
CLASSES COMPETING IN WITH RIDER NAME OWNED BY: OWNER’S NAME
SHOWING IN
H/A COUNTRY PLEASURE AAOTR 19-35 H/A LADIES SIDE SADDLE ENGLISH AAOTR H/A MARES SADDLE/PLEASURE TYPE AAOTH WITH JEANNA CLANTON OWNED BY JEANNA AND ALAN CLANTON
21622 S Harper Rd • Peculiar, MO 64078 • 817-296-3442 alan@ClantonPerformanceHorses.com • www.ClantonPerformanceHorses.com
163A