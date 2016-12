ChriShan Park Arabians, published in Vol 46 No 4AA - Arabian Horse Times

Chris Wilson: 417.761.2031 | Shan Wilson: 417.848.3943 WWW.FACEBOOK.COM/CHRISHANPARK

avalon photo

HALF-ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE JUNIOR HORSE WITH CHRIS WILSON

Available For Available Purchase For Purchase

Vegaz x Yolanda

2015 Region 11 Champion

2013 National Top Ten

Owner Dr. Nancy O’Reilly

ferrara photo

HALF-ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE OPEN WITH CHRIS WILSON

Vegaz x Halstead’s Winter Day

2013 AEPA Reserve Champion

Half-Arabian Saddle Seat Futurity

Owner Dr. Nancy O’Reilly

HALF- ARABIAN MOUNTED NATIVE COSTUME & COUNTRY ENGLISH PLEASURE

AAOTR WITH DR. KRYSTAL MCCULLOCH & OPEN WITH SHAN WILSON

2015 Youth National Champion 2015 Scottsdale Champion Owner Dr. Krystal McCulloch

Afires Vision x Silver Fantasy PV

ARABIAN PARK OPEN WITH SHAN WILSON

Mamage x CSP Angelfire Inquiries welcome on 2016 breedings.

2015 Region 11 Champion

Owners Todd & Michelle Werts

COUNTRY ENGLISH PLEASURE OPEN WITH CHRIS WILSON • AATR SELECT WITH JENNIFER SHEARER

Available For Purchase

Vegaz x Tainted Luv

2015 Region 11 Champion

Owner Jennifer Shearer

HALF-ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE AATR SELECT WITH JENNIFER SHEARER

Available For Purchase

Apollopalooza x Winsdown Bethlehem Steel

2015 Canadian National Reserve Champion

2015 Scottsdale Unanimous 1st Place

Owner Jennifer Shearer

Mamage x MHR Martinna

ARABIAn COUNTRY ENGLISH PLEASURE

AAOTR 19-35 with Emily Shippee

ferrara photo

Multi-National Champion Owners Emily & Kathy Shippee

CSP

Mariachi WA x Watchful

Half-ARABIAn COUNTRY ENGLISH PLEASURE AAOTR 19-35 with Emily Shippee

ferrara photo

Multi-National Champion Owners Emily & Kathy Shippee

HALF-ARABIAN ENGLISH PLEASURE

JR. HORSE WITH SHAN WILSON • AAOTR MATURITY WITH JESSICA MALDONADO

Mamage x The Gossip Writer

Owners Jessica & Alberdi Maldonado

VCP Magnifire x Topline RHR

Half-ARABIAN ENGLISH PLEASURE Jr. Horse with Chris Wilson

2015 Region 11 Reserve Champion Owner Jeff Frahm

Available For Purchase

CCF

Vegaz x LLC Morfire

ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE Jr. Horse with Chris Wilson

Owners Doug & Karen Schultz

Available For Purchase

LLC

Armani FC x CB Focus Myway

Arabian Hunter Pleasure

AAOTR 55 & Over with Jane Huff Open with Shan Wilson 2015 Iowa Gold Star Champion Owner Jane Huff

CF

Available For Purchase

Triften x DA Addiction

H/A Native Costume & Park AAOTR with Catherine Cravens Whitaker • Open Park with Shan Wilson

Justafire DGL x Miss Wisdom

Native Costume & Country Driving Open & AAOTR with Catherine Cravens Whitaker

Owners Pattie Cravens & Cathy Cravens Whitaker

PUREBRED ARABIANS SOCIAL LIGHT - 2008 PB bay mare (Vegaz x Starr Llight by Reign On) • Country/English Pleasure **ARMANDO CF - 2008 PB chestnut gelding (Armani CF x CB Focus Myway) • Hunter Pleasure

Magnitude CCF

LA Orlanda

NTC Rustic Radiance

CSP Springsteen

** RUBY RED CCF - 2008 PB chestnut mare (Afires Heir x ERA Witchy Woman) • Country/English Pleasure ARIES MA - 2009 PB bay gelding (Baske Afire x MD Aquarius) • Country English Pleasure CHOCOLATE EXPRESS V - 2009 PB bay gelding (IXL Noble Express+ x Calendar Girl V) ** CSP GOSSIP GIRL - 2009 PB bay mare (Vegaz x La Pistola by Matoi) • Entered in the U.S. National English Pleasure AAOTR Maturity CSP GOOD LUCK CHARM - 2009 PB bay mare (Vegaz x Mats Fancy by Zodiac Matador+) • English Pleasure ** EF MOONSHINE - 2009 PB grey stallion (Vegaz x Tainted Luv by A Temptation) • Country English Pleasure KARMA GIRL- 2009 PB bay mare (Baske Afire x Ames Deja Vu, by Brass) • Country/English Pleasure CSP DANZE TOTHE MUSIC - 2009 PB chestnut gelding (Vegaz x Music Nthe Air, by Afire Bey V) • Country English Pleasure ** HEIRRCULES - 2010 PB bay gelding (Afires Heir x Starr Llight) • Country English Pleasure CSP ACE OF SPADZ -2010 PB bay gelding (Vegaz x JJ Sioux Hope by MC Sir Hope) • Hunter Pleasure

Chocolate Express V

Bruce Almighty

** LLC CHANTILLY LACE - 2010 PB bay mare (Vegaz x LLC Morfire by OKW Firecracker) • Country/English Pleasure CSP HALO - 2011 PB bay colt (HS Justatemptation x CSP Angel by DS Mick Jagger) Country English Pleasure ** SEE THEM AT U.S. NATIONALS!

HES SOMEBODY - 2012 PB bay gelding (Vegaz x Get Over It) Country/English Pleasure HALF-ARABIANS BRUCE ALMIGHTY - 2005 HA bay gelding (Pension x Sky Chime) Country/English Pleasure

CSP Gossip Girl

JSN Magneto

Social Light

Armando CF

EF Moonshine

CSP Vincent Vega

** LA ORLANDA - 2006 HA grey mare (Apollopalooza x Winsdown Bethlehem Steel) • Country English Pleasure CSP SPRINGSTEEN - 2007 HA chestnut gelding (Mamage x Spring Is In The Air) • Country English Pleasure MY KINDA PARTY - 2008 HA bay gelding (Clout x Party Pajamas, by Afire Bey V) • English Pleasure CSP VINCENT VEGA - 2008 HA chestnut gelding (Vegaz x Vanity’s Gal) • Country English Pleasure NTC RUSTIC RADIANCE - 2010 HA chestnut gelding (MR Cognac Bey x Monaco’s Miracle MHS) • CEP Jr Horse ** MAGNITUDE CCF - 2010 HA bay gelding (VCP Magnifire x Topline) • English Pleasure ** JSN MAGNETO 2010 HA chestnut gelding (Vegaz x Yolanda) • Country English Pleasure

CHRIS WILSON (417) 761-2031 SHAN WILSON (417) 848-3943