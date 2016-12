Adandy Farm, published in Vol 46, No4AA - Arabian Horse Times

From our beautiful pastures, Adandy Farm presents their

National Contenders

U.S.

Edens Fantasy

Arabian Two-Year-Old Fillies

Eden C x So Fancee AF

Proudly owned by Silver Stag Arabians LLC Seaford, Delaware

Bee Electrified

Arabian Yearling Colts

Besson Carol x Liberty Belle CFA Available for purchase

Proudly owned by MD Group Dover, Delaware & Seaford, Delaware

VA

U.S.

Contenders

Arabian Country English Pleasure Open with Cathy Vincent

Proudly owned by Alayna Mala Greenwood, Delaware

MSU Flaming Fire x Miz Margeaux V Available for purchase

License to Thrill

PF

Half-Arabian English Pleasure Open with Cathy Vincent

Baske Afire x Callaways Marguerite

Proudly owned by Millie Chipman Junction City, Oregon

Half-Arabian Hunter Pleasure Junior Horse with Alayna Mala

Proudly owned by Silver Stag Arabians LLC Seaford, Delaware

The Firelord x AE Town Token Available for purchase

Breathin Afire

RGT

Half-Arabian Country Pleasure Driving and Half-Arabian Country English Pleasure Open with Cathy Vincent

Afire Bey V x Styling Time

Proudly owned by Silver Stag Arabians LLC Seaford, Delaware

CCF

U.S.

Contenders

Half-Arabian Country English Pleasure Junior Horse with Cathy Vincent Half-Arabian Country English Pleasure AAOTR Maturity with Alicia Mala

Proudly owned by Alicia Mala Farmington, Connecticut

Turn It Up x My Santana’s Valentine Available for purchase

U.S.

N AT I O N A L

Standing at Adandy Farm Afire Bey V x Kaz Baskteena

R E S E RV E

CHAMPION

Proudly owned by Silver Stag Arabians LLC Seaford, Delaware